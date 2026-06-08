Honduras

Congreso Nacional abre diálogo sobre regulación de taxis VIP en Honduras

En la reunión participarán representantes de plataformas digitales y la Comisión de Transporte para la regulación de los servicios.

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El Acuerdo 1056 de 2026 introduce nuevas reglas de seguridad y coordinación para servicios de movilidad intermediados por aplicaciones en Bogotá - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
El avance de las aplicaciones de movilidad abrió ingresos para miles de conductores y planteó retos sobre permisos, seguros, tributación y protección al consumidor.- crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El Congreso de Honduras convocó para este martes 9 de junio a los representantes de las diferentes plataformas que ofrecen servicio de transporte y otros servicios similares para discutir mecanismos de regulaciones necesarias para su operatividad de manera legal en el país.

La convocatoria fue realizada por el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, en medio de la discusión sobre un marco jurídico para ordenar la operación de estas plataformas, supervisar su funcionamiento y definir condiciones de competencia en el sector transporte.

Según Zambrano, cualquier modalidad de transporte que opere en el territorio nacional debe funcionar bajo reglas claras y dentro de un esquema regulatorio que permita proteger a los usuarios y garantizar condiciones equitativas para quienes prestan servicios de movilidad.

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“Creemos firmemente que los ciudadanos merecen alternativas seguras, modernas y confiables de movilidad, pero siempre bajo una regulación clara del Estado que garantice orden, seguridad y competencia justa”, manifestó el titular del Congreso al anunciar la convocatoria.

Planteamientos y preocupaciones

Durante el encuentro, los representantes de las plataformas podrán exponer sus planteamientos, preocupaciones y propuestas sobre el funcionamiento del sector, mientras la Comisión de Transporte recopilará insumos para una eventual iniciativa legislativa.

El Congreso de Honduras cita a las plataformas de transporte por apps para debatir una regulación.
El Congreso de Honduras cita a las plataformas de transporte por apps para debatir una regulación.

La convocatoria también contempla la participación de otros actores vinculados con el transporte público y privado en futuras mesas de trabajo, con el propósito de ampliar el diálogo y alcanzar consensos sobre una normativa que abarque a todas las modalidades de movilidad del país.

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La discusión sobre la regulación de las plataformas digitales cobró fuerza tras informes sobre decomisos de vehículos y sanciones aplicadas a conductores vinculados a servicios de transporte operados mediante aplicaciones móviles. Esos hechos generaron preocupación entre usuarios y conductores, que expresaron incertidumbre sobre la continuidad de estos servicios en el país.

Las plataformas digitales han ganado terreno en Honduras durante los últimos años por la demanda de alternativas de transporte que muchos usuarios consideran más rápidas y accesibles, sobre todo en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula.

El crecimiento de estos servicios transformó la dinámica de la movilidad urbana y abrió nuevas oportunidades de ingresos para miles de conductores que usan las aplicaciones como fuente principal o complementaria de empleo.

Ese avance también planteó desafíos regulatorios sobre permisos de operación, tributación, seguros, protección al consumidor y competencia con modalidades tradicionales de transporte, como taxis y unidades de servicio público.

Mano sosteniendo un smartphone con el logo de la aplicación Uber en la pantalla. Fondo urbano desenfocado con luces de tráfico y edificios de noche.
La propuesta de regulación del transporte por plataformas busca proteger a los usuarios y fijar condiciones de competencia en el sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Próximos pasos

El debate en Honduras no es exclusivo del país. En los últimos años, varias naciones de América Latina impulsaron marcos regulatorios para integrar a las plataformas digitales dentro de los sistemas de transporte formal.

México, Colombia, Chile, Brasil y Panamá desarrollaron distintos modelos de regulación para equilibrar la innovación tecnológica con la supervisión estatal y la protección de los usuarios. En la mayoría de los casos, las normas incluyen requisitos sobre registros oficiales, licencias, seguros obligatorios, mecanismos de control y obligaciones tributarias.

Desde la presidencia del Congreso Nacional se señaló que el objetivo de las reuniones será construir una propuesta integral que tome en cuenta las necesidades de los usuarios, los conductores, las plataformas tecnológicas y los distintos sectores del transporte nacional.

La discusión podría marcar el inicio de un proceso legislativo para definir el futuro de las aplicaciones de movilidad en Honduras y establecer reglas claras para una actividad que registró un crecimiento acelerado durante la última década.

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