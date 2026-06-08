EN VIVO: El ejército de Israel atacó varios objetivos en el complejo petroquímico de Mahshahr en el sur de Irán

La guerra en Medio Oriente volvió a escalar este lunes después de que Israel lanzara ataques aéreos contra objetivos en el centro y el oeste de Irán, en respuesta al lanzamiento de misiles desde territorio iraní. La televisión estatal de Irán informó que se escucharon explosiones en Isfahán, Karaj, Tabriz y Teherán. Tras los ataques, Irán cerró el espacio aéreo alrededor del aeropuerto internacional Imam Khomeini, el principal del país.
Al amanecer, el ejército israelí confirmó el inicio de la operación con un breve comunicado. “Hace poco, la Fuerza Aérea Israelí atacó objetivos militares pertenecientes al régimen terrorista iraní en el oeste y centro de Irán”, señaló. Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán sostuvo que Israel utilizó misiles balísticos lanzados desde el aire durante la ofensiva. Las autoridades israelíes no difundieron más detalles sobre los objetivos alcanzados.
Horas después, varias explosiones se escucharon en Jerusalén mientras Israel alertaba sobre una nueva oleada de misiles iraníes. El ejército informó que identificó proyectiles lanzados desde Irán y que trabajaba para interceptarlos.
Según funcionarios estadounidenses citados por medios israelíes, Donald Trump habló previamente con Benjamin Netanyahu y le pidió que evitara una represalia inmediata tras los ataques iraníes que rompieron el frágil alto el fuego vigente desde abril. La Casa Blanca no realizó comentarios inmediatos sobre la operación israelí ni sobre una eventual coordinación con Estados Unidos.
A continuación el minuto a minuto de la guerra en Medio Oriente:
Irán anunció que sus bombardeos fueron dirigidos contra las bases militares israelíes de Nevatim y Tel Nof
Irán anunció este lunes bombardeos contra las bases militares israelíes de Nevatim y Tel Nof, en el marco de los mayores ataques recíprocos entre ambos países desde la entrada en vigor de una frágil tregua hace dos meses. Nevatim, ubicada en el sur de Israel, y Tel Nof, en el centro del país, figuran entre las instalaciones militares más importantes de las fuerzas armadas israelíes.
Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen de la República Islámica, informaron que la operación militar respondió a una ofensiva israelí previa. “La operación fue lanzada en respuesta al ataque con misiles perpetrado por el régimen sionista (...) contra varios sitios de radares situados en tres lugares diferentes” de Irán, señalaron en un comunicado.
La Unión Europea pidió calma tras los nuevos ataques entre Irán e Israel
La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, pidió calma este lunes después de que Irán e Israel intercambiaran ataques en una nueva escalada de tensión en Medio Oriente.
Según Kallas, los enfrentamientos pusieron a prueba una frágil tregua y amenazaron las expectativas de alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto en la región.
“De la noche a la mañana, hemos visto una nueva escalada. Creo que la región no necesita una escalada, sino que las partes se sienten a la mesa de negociaciones y lleguen a un acuerdo”, afirmó la funcionaria europea.
El ejército de Israel atacó varios objetivos en el complejo petroquímico de Mahshahr, en el suroeste de Irán
Israel informó que su Fuerza Aérea atacó varios objetivos en el complejo petroquímico de Mahshahr, en el suroeste de Irán. Según el comunicado militar, la operación se realizó bajo la conducción de la Inteligencia Militar. “La Fuerza Aérea, guiada por la Inteligencia Militar, atacó hace poco varios objetivos en el complejo petroquímico de Mahshahr, en el suroeste de Irán. Detalles adicionales a continuación”, señaló el ejército israelí.
En paralelo, medios de comunicación iraníes reportaron que Israel atacó una empresa petroquímica en Mahshahr, mientras ambos países intercambiaban ataques horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizara un llamamiento a la moderación.
“El enemigo sionista llevó a cabo un ataque aéreo contra la empresa petroquímica Karoon en Mahshahr”, publicaron medios locales iraníes en Telegram. Según esas versiones, un funcionario policial de la zona afirmó que proyectiles israelíes impactaron en las instalaciones.
Israel detectó otro lanzamiento de misiles desde Irán
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que detectaron un nuevo lanzamiento de misiles balísticos desde Irán, en medio de la escalada de tensiones entre ambos países.
Según el reporte difundido por las autoridades israelíes, se prevé que las sirenas de alerta antiaérea suenen en la zona de Jerusalén durante los próximos minutos como medida preventiva ante la amenaza.
El anuncio llegó poco después de que Israel informara sobre otros lanzamientos de misiles iraníes y activara sus sistemas de defensa para intentar interceptarlos.
Netanyahu reunirá al gabinete de seguridad en medio de la escalada con Irán
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, convocó para las 11 de la mañana una reunión reducida del gabinete de seguridad en medio de la reanudación de los enfrentamientos con Irán, según informó un funcionario israelí a The Times of Israel.
De acuerdo con la información publicada, al encuentro asistirán únicamente un grupo reducido de ministros considerados clave dentro del gabinete.
El régimen de Irán lanzó una nueva oleada de misiles contra Israel y escala la tensión en Medio Oriente
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que detectaron misiles lanzados desde Irán hacia territorio israelí. Según el comunicado oficial, los sistemas de defensa entraron en funcionamiento para interceptar la amenaza.
En paralelo, el Mando del Frente Interno envió en los últimos minutos una alerta preventiva directamente a los teléfonos móviles de las zonas afectadas. Las autoridades pidieron a la población actuar con responsabilidad y seguir las instrucciones de seguridad.
Las directrices indican que, al recibir una alerta, los ciudadanos deben dirigirse a un espacio protegido y permanecer allí hasta nuevo aviso. Además, las autoridades señalaron que solo se permite abandonar un refugio tras recibir instrucciones explícitas y reiteraron el pedido de cumplir con las indicaciones del Mando del Frente Interno.
Huckabee: “Irán y sus agentes del mal quieren aniquilar a Estados Unidos e Israel”
El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, aseguró que Irán lanzó misiles contra Israel durante la noche y la madrugada, en el marco de la actual escalada de tensiones en la región. Según indicó, las alertas antiaéreas sonaron a las 6 de la mañana en Jerusalén.
“Irán lanzó misiles contra Israel anoche y esta madrugada. Las alertas de misiles sonaron a las 6 de la mañana en Jerusalén. ¡Gracias a Dios, fueron interceptados!”, escribió Huckabee al referirse a los ataques y a la respuesta de las defensas israelíes.
El diplomático también apuntó directamente contra Teherán y sus aliados. “Irán y sus agentes del mal quieren aniquilar a Estados Unidos e Israel. La nave nodriza de Satanás está en Teherán”, sostuvo en su mensaje.
Israel centra sus ataques en los sitios de lanzamientos de misiles iraníes
El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, condenó en términos enérgicos el ataque iraní registrado este domingo, al informar que Irán disparó once misiles balísticos contra territorio israelí. Según explicó, “cada uno de esos misiles puede arrasar un barrio entero y matar a cientos”. El diplomático subrayó que “ningún país con dignidad” toleraría una agresión de esa magnitud y que Israel tampoco lo hará.
El embajador detalló que las fuerzas israelíes están actualmente enfocadas en atacar los sitios de lanzamiento de misiles superficie-superficie en Irán, así como infraestructuras no asociadas al sector energético. Leiter agregó que el pueblo de Líbano ha manifestado su rechazo al grupo terrorista Hezbollah, y ha instado a Irán a retirarse del país.
Leiter advirtió que, si Hezbollah dispara contra Israel, los centros de mando de la organización ubicados en Dahiya, en el sur de Beirut, serán objeto de duros ataques. Además, enfatizó que la situación actual “no tiene nada que ver con Irán”, en referencia a posibles intentos de desligar a la República Islámica de las acciones de Hezbollah. El embajador concluyó que, en su opinión, la comunidad internacional ha perdido la paciencia con el régimen iraní: “Todos han tenido suficiente de este régimen iraní maniaco”.
Israel informó este lunes que realizó ataques aéreos contra “objetivos militares” en Irán, en respuesta al lanzamiento de misiles iraníes contra territorio israelí, en la primera acción de este tipo desde la entrada en vigor de la tregua en la guerra de Medio Oriente.