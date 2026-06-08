EN VIVO: El ejército de Israel atacó varios objetivos en el complejo petroquímico de Mahshahr en el sur de Irán

Irán lanzó misiles balísticos contra territorio israelí

La guerra en Medio Oriente volvió a escalar este lunes después de que Israel lanzara ataques aéreos contra objetivos en el centro y el oeste de Irán, en respuesta al lanzamiento de misiles desde territorio iraní. La televisión estatal de Irán informó que se escucharon explosiones en Isfahán, Karaj, Tabriz y Teherán. Tras los ataques, Irán cerró el espacio aéreo alrededor del aeropuerto internacional Imam Khomeini, el principal del país.

Al amanecer, el ejército israelí confirmó el inicio de la operación con un breve comunicado. “Hace poco, la Fuerza Aérea Israelí atacó objetivos militares pertenecientes al régimen terrorista iraní en el oeste y centro de Irán”, señaló. Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán sostuvo que Israel utilizó misiles balísticos lanzados desde el aire durante la ofensiva. Las autoridades israelíes no difundieron más detalles sobre los objetivos alcanzados.

Horas después, varias explosiones se escucharon en Jerusalén mientras Israel alertaba sobre una nueva oleada de misiles iraníes. El ejército informó que identificó proyectiles lanzados desde Irán y que trabajaba para interceptarlos.

Según funcionarios estadounidenses citados por medios israelíes, Donald Trump habló previamente con Benjamin Netanyahu y le pidió que evitara una represalia inmediata tras los ataques iraníes que rompieron el frágil alto el fuego vigente desde abril. La Casa Blanca no realizó comentarios inmediatos sobre la operación israelí ni sobre una eventual coordinación con Estados Unidos.