El homenaje de Milo J al Indio Solari en pleno show en Ciudad de México que se volvió viral

El artista se presentó en Ciudad de México donde recordó al artista que falleció a los 77 años (Video: X)

El gesto de Milo J en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México marcó el cierre de una etapa en su gira mundial, pero también se transformó en una postal de duelo y homenaje tras el fallecimiento de Carlos “Indio” Solari. En un estadio colmado, el artista eligió rendir tributo al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, luciendo una remera de Oktubre, un disco emblemático de la banda platense, apenas horas después de la noticia que conmocionó a miles de fanáticos.

El público mexicano fue testigo de un momento cargado de simbolismo: la nueva generación de la música argentina, representada por Milo J, reconoció en escena la huella indeleble del Indio. Las imágenes del concierto circularon velozmente en redes sociales, donde seguidores de ambos artistas destacaron el valor del homenaje en un contexto de profunda conmoción.

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La muerte del Indio Solari ocurrió el 5 de junio, a los 77 años, en su domicilio de Parque Leloir. Según el informe preliminar de la autopsia, el músico sufrió un ACV hemorrágico mientras se encontraba en la pileta climatizada de su casa. La fiscalía de Morón confirmó que no hubo signos de ahogamiento y que el deceso fue inmediato. El hallazgo del cuerpo estuvo a cargo de su cuidadora, quien dio aviso a la familia y a los servicios médicos.

En un estadio colmado, el artista eligió rendir tributo al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, luciendo una remera de Oktubre, un disco emblemático de la banda

En paralelo al homenaje de Milo J, multitudes comenzaron a reunirse en el Parque Los Derechos del Trabajador, en Villa Domínico, para despedir a Solari. El velatorio, programado para el domingo siguiente al fallecimiento, fue anunciado como un evento masivo, con estimaciones de cientos de miles de asistentes. La escena callejera, con cánticos, bombos y banderas, recreó el ambiente que acompañó durante décadas a las presentaciones del Indio y su banda.

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Durante el show en México, Milo J no solo interpretó las canciones de su disco multipremiado “La Vida Era Más Corta”, sino que compartió escenario con artistas invitados como Agarrate Catalina y Paula Prieto. La ocasión representó el cierre de la primera vuelta de su LVEMC Tour Mundial, que abarcó cerca de 30 conciertos en 17 ciudades de 10 países. Además, el año significó para el joven músico la consagración con 13 Premios Gardel, incluido el Gardel de Oro al disco del año, y la participación en el Tiny Desk para NPR, que superó los 10 millones de reproducciones.

De esta manera, el tributo de Milo J condensó el sentimiento colectivo de una generación y la continuidad de un legado. Frente a la noticia del fallecimiento del Indio, el público argentino y latinoamericano se volcó a las calles y a las redes para manifestar su dolor y admiración, mientras la música se reafirmaba como puente entre tiempos y voces distintas.

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El cantante utilizó una remera de Oktubre durante el concierto, gesto que fue celebrado por los presentes y que rápidamente se volvió viral

El homenaje de Milo J al Indio Solari en México se produjo en la primera noche tras la confirmación del deceso del músico. El cantante utilizó una remera de Oktubre durante el concierto, gesto que fue celebrado por los presentes y que rápidamente se volvió viral. Así, el joven artista se suma a la ola de reconocimientos que surgieron en Argentina y otros países, reafirmando la influencia y el respeto que Solari inspiró en varias generaciones.

La despedida de Indio Solari en el Parque Los Derechos del Trabajador, en Villa Domínico, generó una movilización de dimensiones inéditas: la fila para ingresar al Microestadio Gatica alcanzó los ocho kilómetros, extendiéndose hasta el límite con la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con voceros del Ministerio de Seguridad, la estimación oficial señala la presencia de cerca de un millón de personas en las inmediaciones del predio.

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La despedida de Indio Solari en el Parque Los Derechos del Trabajador, en Villa Domínico, generó una movilización de dimensiones inéditas

El velatorio comenzó a las 10 de la mañana, anticipándose una hora respecto al horario previsto, ante la llegada ininterrumpida de fanáticos. El auditorio habilitado, con capacidad para 180 personas por turno, resultó insuficiente frente a la magnitud de la convocatoria, que desbordó la avenida Bartolomé Mitre por más de 70 cuadras, hasta el Puente Pueyrredón.

Durante la madrugada previa, cientos de seguidores se congregaron en vigilia frente al predio municipal, pero la cifra creció rápidamente y obligó a abrir las puertas antes de lo anunciado. No se fijó una hora límite para el adiós, y las autoridades evaluaban la posibilidad de prolongar la despedida hasta el lunes o incluso el martes, en función de la afluencia sostenida de público.

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