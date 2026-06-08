Política

Marcos Novaro: “La tentación del peronismo es convertir el funeral del Indio Solari en otro episodio de regeneración política”

El sociólogo y analista político analizó la multitud en la despedida del cantante y alertó sobre lecturas partidarias ligadas a Axel Kicillof y Máximo Kirchner en medio de la interna justicialista

Guardar
Google icon
Murio Indio Solari
El Indio Solari, un ídolo que cautivó millones de argentinos de varias generaciones

El sociólogo y analista político Marcos Novaro observa el histórico velatorio de Carlos “El Indio” Solari desde una perspectiva distinta de la que dominó gran parte de la conversación pública durante los últimos días. Mientras la atención se concentra en las largas filas para despedir al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en la proyección de cientos de miles de asistentes y en la conmoción que produjo su muerte, Novaro pone el foco en otro aspecto del fenómeno: la lectura política que distintos actores intentarán construir a partir de esa multitud.

La tentación del peronismo es convertir el funeral del Indio Solari en otro episodio de regeneración política”, afirmó en diálogo con Infobae.

PUBLICIDAD

La frase remite a una tradición particular de la historia argentina. Desde Eva Perón hasta Néstor Kirchner, determinados funerales se transformaron para el peronismo en momentos de reunificación, reconstrucción de liderazgo y relanzamiento político. Para Novaro, la imagen de Axel Kicillof y Máximo Kirchner impulsando juntos la despedida popular del músico invita a pensar en esos antecedentes. También advirtió que el fenómeno ricotero tiene características propias que vuelven más incierto cualquier intento de apropiación partidaria.

Marcos Novaro
El sociólogo y analista político Marcos Novaro

Antes de hablar de política, Novaro sostuvo que es necesario comprender la naturaleza del fenómeno que se expresó durante el velatorio.

A su juicio, Solari construyó algo mucho más complejo que una banda de rock exitosa. “El Indio no es solamente un músico, es una persona que creó un culto alrededor de su música y de su imagen”, explicó.

PUBLICIDAD

La descripción, según Novaro, no es metafórica. El universo ricotero reúne muchos de los elementos que tradicionalmente se asocian con las religiones: rituales, símbolos compartidos, interpretaciones múltiples de un mismo mensaje, relatos fundacionales, ceremonias colectivas y una comunidad que se reconoce como parte de algo más grande que ella misma.

Ese culto tenía una serie de claves de interpretación, tenía una biblia, tenía rezos, salmos y toda una serie de imágenes muy fuertes”, sostuvo.

Según su análisis, parte del éxito de Solari radicó en haber construido una experiencia cultural que trascendía ampliamente la música.

“Fue parte de una estrategia muy inteligente del Indio. No solamente era creativo en términos musicales, sino un gran ídolo, que construyó un misterio alrededor suyo”, señaló.

Ese misterio se alimentó durante décadas a través de múltiples canales: las letras enigmáticas, las interpretaciones divergentes, las bandas homenaje, las comunidades de seguidores y la propia lógica de las llamadas “misas ricoteras”.

Para Novaro, incluso los viajes a los recitales formaban parte de una liturgia.

Vista del féretro del cantante argentino Carlos Alberto Solari, durante su velatorio en el Polideportivo Gatica de Avellaneda (foto Reuters)
Vista del féretro del cantante argentino Carlos Alberto Solari, durante su velatorio en el Polideportivo Gatica de Avellaneda (foto Reuters)

“La movilización misma es parte del fenómeno musical, cultural y religioso. Tenías que movilizarte en una procesión hasta Olavarría para ver a la banda. Tenías que convivir con otros desconocidos que son del pueblo ricotero”, explicó.

Durante años, miles de seguidores recorrieron cientos de kilómetros para asistir a recitales que se transformaban en experiencias colectivas de varios días. Familias enteras viajaban juntas. Padres e hijos compartían campamentos. Amigos que se conocían desde hacía décadas repetían rituales similares.

“Los jóvenes aprenden de sus padres y los padres participan y se reencuentran con su propia juventud”, resumió. Es que, a diferencia de otras expresiones culturales, el fenómeno logró atravesar generaciones sin perder intensidad.

Por eso Novaro considera insuficientes las explicaciones que reducen el fenómeno a una cuestión musical o política.

“En una procesión a Luján no iba tanta gente como a Olavarría. No tenían el mismo entusiasmo ni se pasaban cuatro días ahí”, afirmó.

La comparación con las peregrinaciones religiosas aparece una y otra vez en su análisis porque, a su juicio, permite comprender mejor la potencia emocional y simbólica que adquirió el universo construido alrededor del Indio.

Y también ayuda a entender por qué la muerte de Solari generó una movilización tan extraordinaria.

“Hoy decían muchos que pasaban ahí hablando: ‘Esta no es la última misa’”, relató. “Hay una pertenencia y una fuerza viva”.

Para Novaro, ese mundo seguirá existiendo mucho después de la desaparición física del músico. “Las bandas van a seguir existiendo, las cientos de bandas que repiten su música y hacen todo el rito de la misa ricotera”, sostuvo.

Es precisamente esa potencia simbólica la que explica, según el sociólogo, el interés que el fenómeno despertó en algunos sectores de la política.

Y allí aparece el eje central de su análisis.

“Después está la pretensión del gobierno de la provincia de Buenos Aires y de esta entente entre Kicillof y Máximo, que se han puesto de acuerdo en tratar de convertir esto en una especie de secuela de la serie de entierros peronistas donde el pueblo peronista se regenera”, afirmó.

Funerales como instancia de cohesión en el peronismo

La despedida de Néstor Kirchner, junto a Cristina Kirchner, el fallecido Diego Armando Maradona
La despedida de Néstor Kirchner, junto a Cristina Kirchner, el fallecido Diego Armando Maradona

La referencia remite a una tradición histórica que Novaro consideró fundamental para entender ciertos movimientos del justicialismo.

“Tenemos una historia de muertos que reviven en el pueblo”, explicó. Es una secuencia que, para Novaro, comienza con Eva Perón.

La muerte de Evita en 1952 ocurrió en un contexto complejo para el gobierno de Juan Domingo Perón, atravesado por dificultades económicas y tensiones políticas crecientes. Sin embargo, el duelo colectivo terminó funcionando como un factor de cohesión. “Ahí aparece un momento de reencuentro”, señaló.

Según su interpretación, el mismo mecanismo volvió a repetirse en distintos momentos de crisis. Ocurrió tras la muerte de Perón en 1974. Y volvió a manifestarse, con consecuencias electorales mucho más visibles, después del fallecimiento de Néstor Kirchner en 2010.

“Hay una historia. Si es tan fuerte, tan recurrente y tan supuestamente aleccionadora, ¿cómo no tratar de aprovecharla? Es difícil resistirse a esa tentación”, sostuvo.

Por eso cree que el acercamiento entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner alrededor del funeral del Indio no puede leerse únicamente como una cuestión organizativa.

“La fuerza de la costumbre pesa. Y además pesa porque estás debilitado, con pocas ideas, poco entusiasmo y todos peleados entre ellos. Entonces cae esto y dicen: ‘Ahora nos unimos’”, explicó.

La observación adquiere una dimensión especial en el contexto actual.

El peronismo atraviesa una discusión abierta sobre su liderazgo futuro. Cristina Kirchner ya no puede competir electoralmente. Kicillof intenta consolidarse como una referencia nacional. Kirchner busca preservar la centralidad política de La Cámpora. Y distintos gobernadores e intendentes intentan redefinir el equilibrio interno de un espacio que perdió el poder nacional y atraviesa dificultades para construir una propuesta capaz de disputar el centro de la escena que hoy ocupa Javier Milei.

En ese contexto, la aparición de una multitud tan numerosa, movilizada alrededor de una figura que durante los últimos años se identificó públicamente con Cristina Kirchner y con distintas causas progresistas, constituye una tentación evidente.

Pero Novaro se muestra escéptico respecto de las posibilidades de éxito de esa operación. “No es que no hay mucho peronismo ahí. Pero hay mucho peronismo mezclado con un montón de otras cosas”, explicó.

Y agregó una observación especialmente relevante: “Es un peronismo bastante distante de los dirigentes que quieren representarlo”. Ese punto resulta central en su análisis.

Porque la multitud que participa del velatorio comparte experiencias, símbolos y pertenencias comunes. Pero eso no significa que responda automáticamente a una identidad partidaria.

“La multitud que despide al Indio Solari está amalgamada por una cantidad de experiencias. No solamente por la música, sino por las experiencias asociadas con la música”, sostuvo.

Según Novaro, la fuerza de esa comunidad radica precisamente en su ambigüedad y en su capacidad de contener sensibilidades distintas. “Cada quien pudo haber entendido lo que quiso”, explicó al referirse a las letras de Solari. “Es lo mismo que pasa cuando se lee la Biblia”.

Por eso considera que cualquier intento de apropiación política corre el riesgo de simplificar un fenómeno mucho más complejo.

“Si Kicillof quiere ser heredero del culto ricotero, no le va a ir igual de bien que le fue a Cristina en 2011”, afirmó. Y agregó una advertencia: “Repetir esas cosas no suele salir bien”.

Aun así, no descarta que el episodio tenga consecuencias políticas.

Puede contribuir a reducir tensiones internas.

Puede facilitar acuerdos circunstanciales.

Puede incluso ayudar a que algunos sectores del peronismo encuentren una narrativa común.

Pero difícilmente resuelva los problemas estructurales que enfrenta el espacio.

Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - Bunker Fuerza Patria - Axel Kicillof -Máximo Kirchner
Axel Kicillof y, detrás, Máximo Kirchner

“Si se dejan de pelear, obviamente va a tener algún efecto. Pero el peronismo tiene problemas mucho más serios y estructurales que solo ponerse de acuerdo Axel Kicillof y Máximo Kirchner”, sostuvo.

La conclusión de Novaro vuelve entonces al punto de partida.

La multitud que despide al Indio expresa una experiencia colectiva real, profunda y duradera. Pero no necesariamente una identidad política organizada.

“Hoy lo insultan a Milei, pero muchos pueden haber votado a Milei y pueden volver a votarlo”, señaló.

La observación resume buena parte de la complejidad del fenómeno.

La comunidad construida alrededor del Indio Solari parece demasiado grande, demasiado heterogénea y demasiado cargada de significados como para ser contenida por una sola fuerza política.

Y allí aparece la paradoja final que, según Novaro, atraviesa toda esta historia.

“La gente se aferra más a este tipo de ídolos porque ya no tiene la Iglesia Católica, ya no le ofrece nada el peronismo. Tanto el peronismo político como el sindical o el territorial tampoco. Pero está el Indio”.

Quizás por eso resulte tan atractiva para algunos dirigentes la posibilidad de apropiarse de esa energía colectiva. Y quizás por eso mismo la operación sea mucho más difícil de lo que imaginan. Porque el fenómeno que intentan representar existe, precisamente, en el vacío que dejaron las instituciones y las identidades políticas que alguna vez cumplieron esa función.

Temas Relacionados

Axel KicillofLa CámporaPeronismoMarcos Novaroúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Senado: Adorni demora su informe y Bullrich aprovecha otra puja para presionar al Gobierno

La jefa oficialista limó, con la crisis que generó por pliegos judiciales en la caótica sesión del jueves último, el capital libertario. Se cumple un mes del pedido K para que el jefe de Gabinete asista al recinto y la porteña aguarda su declaración jurada. El funcionario debe ir al Congreso una vez por mes, según la Constitución

Senado: Adorni demora su informe y Bullrich aprovecha otra puja para presionar al Gobierno

Tras la polémica con el Gobierno por su pliego, la jueza Verónica Michelli no asumirá hasta dentro de más de un año

El Presidente no tiene la obligación de cumplir de inmediato con este trámite, que es uno de los pasos necesarios, pero no el único, para que el nombramiento se haga efectivo. El tribunal al que irá la magistrada tampoco tiene todavía la habilitación de la Corte Suprema de Justicia

Tras la polémica con el Gobierno por su pliego, la jueza Verónica Michelli no asumirá hasta dentro de más de un año

La mesa política volverá a reunirse esta semana tras la tensión interna y la resignación por la neutralidad de Milei

El selecto círculo se verá el próximo jueves luego de una semana de disputas entre las tribus. En Balcarce 50 confían la fiebre mundialista para neutralizar el volumen de las diferencias. La agenda de Milei para la semana

La mesa política volverá a reunirse esta semana tras la tensión interna y la resignación por la neutralidad de Milei

Por qué la despedida masiva del Indio Solari ya está entre los funerales populares que marcaron una época en la Argentina

Historiadores y politólogos consultados por Infobae coincidieron en que la convocatoria se explica por un sentimiento de comunidad y pertenencia, con un duelo compartido que desborda la lógica política y se apoya en una memoria afectiva de varias generaciones

Por qué la despedida masiva del Indio Solari ya está entre los funerales populares que marcaron una época en la Argentina

El mensaje político de una multitud unida en el histórico velatorio al Indio Solari y los síntomas de una Argentina rota

La despedida del ídolo puso en escena una multitud difícil de encasillar: una comunidad que desconfía del poder, que no encuentra representación y que reapareció en medio del liderazgo de Milei, el repliegue de Cristina Kirchner y la crisis del peronismo

El mensaje político de una multitud unida en el histórico velatorio al Indio Solari y los síntomas de una Argentina rota

DEPORTES

La selección que armó su plantel con un mega scout y hasta encontró un jugador por LinkedIn: “Cuando vi el mensaje pensé que era falso”

La selección que armó su plantel con un mega scout y hasta encontró un jugador por LinkedIn: “Cuando vi el mensaje pensé que era falso”

El detalle en el reglamento del Mundial que abrió especulaciones sobre los cambios en la lista de la selección argentina

De cartonero en Villa Fiorito a jugar un Mundial con la selección argentina: la historia de superación de Facundo Medina

Rodolfo Arruabarrena regresa a Boca Juniors tras una década: qué resta para que lo anuncien como nuevo entrenador

La buena noticia que recibió Scaloni en la práctica de la selección argentina a pocos días del inicio del Mundial

TELESHOW

Los jugadores de Gran Hermano se lucieron en una coreografía de Tate McRae: el momento y cuál fue el veredicto de la gente

Los jugadores de Gran Hermano se lucieron en una coreografía de Tate McRae: el momento y cuál fue el veredicto de la gente

El homenaje de Milo J al Indio Solari en pleno show en Ciudad de México que se volvió viral

La millonaria cifra que Wanda Nara pide por la venta de su mansión en Lago di Como: “De las casas más caras de Italia”

Nancy Dupláa y Pablo Echarri estuvieron en la multitudinaria despedida al Indio Solari: “Gracias”

Mirtha Legrand recordó su historia de amor desconocida anterior a Daniel Tinayre: “No me lo perdono hasta el día de hoy”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán lanzó una nueva oleada de misiles contra Israel y crece la tensión en Medio Oriente

El régimen de Irán lanzó una nueva oleada de misiles contra Israel y crece la tensión en Medio Oriente

El Salvador activa alerta amarilla por una baja presión con lluvias intensas

“Vamos a seguir en la línea de María Kodama”: las herederas del legado de Borges, a 40 años de su muerte

Congreso Nacional abre diálogo sobre regulación de taxis VIP en Honduras

Abinader reafirma el apoyo a los productores de harina para sostener precios accesibles del pan en República Dominicana