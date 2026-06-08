Habilitaron a una aerolínea de bandera paraguaya a operar vuelos internacionales desde dos provincias

Se trata de una aerolínea de bandera paraguaya que conectará Salta y Jujuy con Chile, Bolivia y Uruguay (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de una disposición publicada este lunes en Boletín Oficial, la aerolínea Compañía de Aviación Paraguaya S.A. (Paranair) comenzará a operar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y carga que van desde el mencionado país, Argentina, Chile y Bolivia.

La Subsecretaría de Transporte Aéreo otorgó la autorización a la empresa de bandera paraguaya tras haber sido designada oportunamente por la Autoridad Aeronáutica del vecino país para operar servicios regulares hacia territorio argentino, cumpliendo con los requisitos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente.

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La medida se formalizó mediante la disposición 9/2026 y el otorgamiento responde a los acuerdos bilaterales vigentes entre ambos países, entre los que figura el Acuerdo sobre Transporte Aéreo Regular y el Memorando de Entendimiento. De acuerdo al texto oficial, “la operatoria propuesta se encuentra contemplada en el marco bilateral que rige las relaciones aerocomerciales entre ambos países”.

En este sentido explicaron que la empresa realizará los vuelos internacionales en las siguientes rutas: desde Asunción (Paraguay) - Jujuy (Argentina) - Iquique (Chile) y regreso; Asunción (Paraguay) - Salta (Argentina) - Iquique (Chile) y regreso; y Asunción (Paraguay) - Viru Viru (Bolivia) - Jujuy (Argentina) y regreso.

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Por su parte la Dirección Nacional de Transporte Aéreo (ANAC) se ocupó del dar dictamen favorable dentro de su competencia, mientras que el servicio jurídico del ministerio tomó la intervención correspondiente.

La disposición respaldó la necesidad de “dictar la norma administrativa que haga efectivo el otorgamiento de los servicios solicitados a favor de la compañía aérea de la República del Paraguay, de conformidad con lo convenido a nivel bilateral entre dicho país y la República Argentina”.

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La última habilitación concedida por el Gobierno para operaciones de vuelos internacionales regulares para el traslado de pasajeros y mercadería, se otorgó en mayo a una aerolínea israelí.

La disposición se publicó en Boletín Oficial tras la aprobación de la ANAC

El Al Israel Airlines LTD recibió la autorización mediante la disposición 6/2026. La compañía brindará servicios de transporte combinados de pasajeros y cargas, con posibilidad de realizar escalas intermedias y destinos complementarios en ambas regiones. De acuerdo con la normativa, los vuelos saldrán los lunes y miércoles desde Ezeiza hacia Israel, y los domingos y martes desde Tel Aviv hacia Argentina.

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La decisión de avanzar con la conexión aérea directa entre ambos países responde a anuncios previos realizados por el presidente Javier Milei durante su gira oficial por Israel. Desde la Secretaría de Transporte, al momento de confirmar la ruta, señalaron: “La puesta en marcha de esta ruta da continuidad a lo anunciado por el presidente Javier Milei durante su reciente gira oficial por Israel, donde confirmó la implementación de una conexión aérea directa entre ambos países como parte del fortalecimiento de los vínculos bilaterales”. De esta manera, el Gobierno busca consolidar los lazos entre ambos Estados y facilitar el flujo de personas y bienes en una ruta estratégica para el intercambio comercial, turístico y cultural.

Las autoridades aeronáuticas analizaron el avance del trámite conforme a los acuerdos bilaterales que rigen el transporte aéreo entre ambos países. La decisión se fundamentó en el Acuerdo sobre Transporte Aéreo suscrito el 15 de marzo de 2017, al que se sumó el Memorándum de Entendimiento firmado el 19 de abril de 2026 en Jerusalén, que refuerza la cooperación en materia aerocomercial y actualiza las condiciones para las compañías designadas. Desde el ámbito oficial argentino se destacó que la operatoria presentada se ajusta plenamente al marco bilateral vigente.

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La disposición administrativa subrayó que la aerolínea israelí cumplió con todas las exigencias legales y administrativas requeridas para ofrecer los servicios autorizados. La empresa recibió la designación oficial por parte de la autoridad aeronáutica de Israel, un requisito indispensable para la obtención de permisos bilaterales de aviación comercial. Esta designación se ajusta a los criterios establecidos entre ambos países para la habilitación de transportistas extranjeros.

La Dirección Nacional de Transporte Aéreo se pronunció favorablemente sobre la solicitud dentro de su ámbito de competencia, tras revisar la documentación presentada y verificar el cumplimiento de los estándares requeridos. Paralelamente, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)intervino conforme a sus atribuciones, aportando su análisis técnico y validando la viabilidad de la operación.

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