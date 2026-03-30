La llegada de la navegación cuántica a América Latina no solo resolvería problemas históricos de localización y seguridad. (Composición Infobae: Network Rail / Difusión)

Después del tren británico, así podría usarse la navegación cuántica en América Latina. El reciente éxito del sistema Railway Quantum Inertial Navigation System (RQINS) en el Reino Unido marca un antes y un después en la localización y control de trenes.

Esta tecnología prescinde del GPS y de la infraestructura fija en las vías, lo que abre un abanico de oportunidades para los sistemas ferroviarios urbanos y suburbanos de la región. Sensores cuánticos permitirían rastrear la posición exacta de los trenes en tiempo real, incluso en túneles o áreas donde tradicionalmente la señal satelital es inservible.

Así podría usarse la navegación cuántica en América Latina

Para entender a fondo cómo esta innovación tecnológica británica podría revolucionar el transporte en América Latina, consultamos a la inteligencia artificial Gemini sobre su posible aplicación en esta región.

Trabajadores prueban el sistema de navegación cuántica a bordo del tren. (Network Rail)

Beneficios de la navegación cuántica para el Metro de la Ciudad de México

La aplicación de la navegación cuántica en el Metro de la Ciudad de México (CDMX) supondría un salto en seguridad y eficiencia. Actualmente, las líneas profundas y el desgaste de la señalización física han generado accidentes y retrasos.

Con sensores cuánticos a bordo, el centro de control podría conocer la ubicación precisa de cada convoy aunque fallen los sistemas tradicionales o se presenten robos de cables. Esto reduciría retrasos derivados de fallos en el pilotaje automático o en las balizas, ya que la tecnología cuántica elimina la dependencia de la infraestructura física vulnerable.

Vista de la entrada a la estación Viaducto de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, mostrando el flujo de pasajeros y preparativos por obras (X/ @MetroCDMX)

Automatización y precisión en el Metro de Santiago

En Santiago de Chile, el uso de navegación cuántica potenciaría la automatización de líneas como la 3 y la 6, que ya operan sin conductor. La precisión milimétrica que brindan estos sensores permitiría que los trenes se alineen perfectamente con las puertas de los andenes, optimizando el tiempo de apertura y cierre y reduciendo el desgaste de los componentes físicos.

De esta manera, la eficiencia del sistema y la seguridad de los pasajeros aumentarían notablemente.

Metro de Bogotá: integración tecnológica desde la construcción

El Metro de Bogotá, aún en fase de desarrollo, podría incorporar la navegación cuántica desde el inicio. Esto representaría un avance tecnológico significativo, permitiendo ahorrar en la instalación y mantenimiento de redes de sensores tradicionales.

La capital colombiana tendría la oportunidad de contar, desde el primer día, con uno de los sistemas de transporte más modernos y precisos de la región, facilitando su posicionamiento como referente en movilidad urbana.

La llegada del nuevo convoy forma parte del cronograma de entregas programadas. (crédito captura de pantalla @CarlosFGalan / X)

Ventajas en trenes suburbanos y sistemas de cercanías

Los trenes suburbanos, como los de la Ciudad de México o Buenos Aires, atraviesan tramos al aire libre y subterráneos, lo que genera zonas donde el GPS deja de funcionar. La navegación cuántica resolvería este problema, manteniendo el seguimiento continuo de los trenes incluso al cambiar de superficie a túneles.

Es menester señalar que esto permitiría operar los convoyes más cerca unos de otros de manera segura, incrementando la capacidad de transporte y optimizando los horarios.

Gestión de emergencias en túneles profundos sin señal

En escenarios críticos, como una detención inesperada en un túnel profundo donde no hay cobertura de radio ni GPS, la navegación cuántica sería fundamental para la gestión de emergencias. Los sistemas actuales solo permiten conocer en qué sección está el tren, pero no su ubicación exacta.

Un túnel profundo es naturalmente un "agujero negro" para las señales, pero lo forramos de cables especiales por dentro para mantenernos conectados. (Imagen ilustrativa Infobae)

La telemetría precisa de la tecnología cuántica informaría en tiempo real sobre la posición, velocidad y otras variables clave, facilitando así las maniobras de rescate y reparación inmediata.

La llegada de la navegación cuántica a América Latina no solo resolvería problemas históricos de localización y seguridad, sino que también reduciría los costos de infraestructura, aumentaría la fiabilidad del servicio y permitiría que las grandes ciudades de la región den un salto tecnológico en materia de transporte ferroviario.