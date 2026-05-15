Mercados: bajan acciones y bonos argentinos y vuelve a subir el riesgo país

Los movimientos de Wall Street condicionan a los activos de Argentina.

La bolsa y los bonos de Argentina operaban en baja el viernes al compás de sus pares externos, afectadas por los temores a un alza en la inflación global debido al conflicto en Oriente Medio.

Los índices de Wall Street operan con retrocesos en torno al 1% -tras niveles récord del jueves-, golpeados por la baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y la amenaza de que se frenen las ganancias impulsadas por la Inteligencia Artificial (IA).

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Las acciones en la Bolsa de Buenos Aires, mediante su índice líder S&P Merval, perdían un 1,1% a las 12:50 horas, en lo 2.715.000 puntos, en una tendencia liderada por la merma en los títulos financieros.

A su vez, los bonos argentinos en dólares -Bonares y Globales- retrocedían un 0,9% en promedio, mientras que el riesgo país argentino, que esta semana llegó a caer por debajo de los 500 puntos básicos luego de la mejora crediticia de la calificadora Fitch, trepaba ocho unidades en el día, a 535 puntos básicos.

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York destacan los descensos de Banco Supervielle (-5,3%) y Banco Francés (-4,9%). Del lado ganador se ubican Globant, cuya acción trepa más de 12% luego de la presentación de un balance trimestral, y Satellogic (+5%).

El nivel de la deuda soberana y del riesgo país reflejan los vaivenes de las cuestiones políticas locales y encuestas que vienen condicionando el apetito inversor.

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Aunque el precio del petróleo vuelve a avanzar un 4%, con el barril de Brent del Mar del Norte en los USD 109,70 para entrega en julio, el ADR de YPF cede 1,5%, mientras que Vista Energy resigna 0,3 por ciento.

El nivel del riesgo y el andar de los bonos “se debe a que viene en ascenso la atención sobre escenarios electorales hacia el 2027, aún cuando luzca prematuro, ya que el Congreso podría actuar como caja de resonancia (...) para avanzar con las reformas y las iniciativas legislativas”, afirmó el economista Gustavo Ber.

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Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:50 horas)

El INDEC informó una inflación del 2,6% en abril, con un componente núcleo de 2,3% -el más bajo desde octubre de 2025-. El Banco Central efectuó una transferencia de utilidades al Tesoro por $24,4 billones para ampliar el colchón de pesos y recomprar letras intransferibles.

Una reciente encuesta de la consultora CB Global Data entre distintos mandatarios de América Latina ubicó al presidente argentino liberal, Javier Milei, en el puesto 16 de un total de 18 representantes, con una imagen positiva de 34,8% y una negativa de 63 por ciento.

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El jueves el BCRA compró 140 millones de dólares, con lo que suma en lo que va del 2026 adquisiciones por poco mas de 8.000 millones de dólares.

El FMI (Fondo Monetario Internacional) viene de informar que su directorio se reunirá la semana próxima con el fin de evaluar la segunda revisión del programa vigente con Argentina para permitir el desembolso de 1.000 millones de dólares que reforzaran las reservas internacionales.

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“Julie Kozack, vocera del organismo (FMI), destacó en Washington que el país cumplió con las metas técnicas de la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas”, reportó la consultora Wise Capital. Y añadió que “Argentina logra así un respaldo clave para sostener su plan de estabilización financiera”.

En el exterior, “la bolsa estadounidense enfrenta presiones por el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años, que alcanzó el 5,1%. En cuanto a las empresas de semiconductores, la volatilidad aumentó tras las noticias sobre la cumbre entre Estados Unidos y China, donde la autorización de venta de componentes no derivó en contratos inmediatos para Nvidia -según declaró Donald Trump-. Pese a esto, la acción se negocia cerca de sus máximos históricos”, sintetizaron los analistas de Rava Bursátil.

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