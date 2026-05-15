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Se filtra el nuevo Xbox Elite Series 3: así sería el mando más avanzado de Microsoft

Microsoft apostaría por un mando orientado al futuro del gaming en la nube, incorporando modo local, conectividad inalámbrica avanzada y ergonomía ajustable

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Xbox ya se encontraría trabajando en su nuevo mando.
Xbox ya se encontraría trabajando en su nuevo mando.

Una nueva filtración apunta a que Microsoft ya trabaja en el sucesor del actual mando premium de Xbox. Se trata del supuesto Xbox Elite Series 3, un control que incorporaría conexión WiFi 6, nuevas opciones de personalización y funciones orientadas al juego en la nube, según documentación regulatoria difundida por Tecnoblog.

La información aparece pocos días después de que también se filtrara un mando compacto de Xbox pensado específicamente para cloud gaming. Ambos dispositivos compartirían una característica clave: la posibilidad de conectarse directamente a internet mediante WiFi, reduciendo así uno de los principales problemas del juego en la nube, la latencia.

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Aunque Microsoft todavía no confirmó oficialmente la existencia del nuevo mando, los documentos filtrados muestran imágenes y especificaciones preliminares que dejan ver hacia dónde se dirige la estrategia de Xbox en los próximos años.

Primer plano de unas manos sujetando un controlador de videojuegos Xbox negro con los botones iluminados, sobre un teclado de gaming con luces RGB
Microsoft ya tendría listo el nuevo mando para la Xbox. (Reuters)

Un mando pensado para el futuro del juego en la nube

El elemento más llamativo del posible Xbox Elite Series 3 no es únicamente su diseño, sino la tecnología integrada para mejorar la experiencia de Xbox Cloud Gaming.

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Actualmente, cuando un jugador utiliza un mando inalámbrico en servicios de juego en la nube, las pulsaciones primero viajan al teléfono, televisor o PC y luego son enviadas al servidor remoto. Ese recorrido adicional puede generar retrasos perceptibles, especialmente en títulos competitivos o de reacción rápida.

La filtración indica que el nuevo control tendría conectividad WiFi 6 además de Bluetooth, permitiendo una comunicación más directa con los servidores en la nube. También aparecería un botón específico para alternar entre “modo local” y “modo nube”.

La idea recuerda a la estrategia que utilizó Google con el mando de Stadia, capaz de conectarse directamente a internet para minimizar la latencia.

Xbox Elite Series 3 sería el nuevo mando premium de Microsoft.
Xbox Elite Series 3 sería el nuevo mando premium de Microsoft. (Tecnoblog)

Todo apunta a que Microsoft quiere convertir el cloud gaming en una experiencia más fluida y cercana a la de una consola tradicional, especialmente ahora que Xbox apuesta cada vez más por el ecosistema multiplataforma y el juego remoto.

Diseño familiar con nuevas opciones de personalización

Las imágenes filtradas muestran un diseño continuista respecto al actual Elite Series 2. El supuesto nuevo modelo mantendría varios de los elementos característicos de la línea Elite, como el D-Pad intercambiable, sticks modulares, gatillos ajustables y palancas traseras configurables.

Sin embargo, Microsoft habría añadido nuevos controles físicos en la parte inferior del mando. Según las imágenes publicadas, se trataría de pequeñas ruedas o diales ubicados cerca del conector de 3,5 milímetros.

La documentación no explica exactamente para qué servirían, aunque algunas especulaciones apuntan a que podrían utilizarse para ajustes dinámicos dentro de juegos de conducción, simuladores de vuelo o configuraciones avanzadas de sensibilidad.

Xbox Elite Series 3 sería el nuevo mando premium de Microsoft.
Xbox Elite Series 3 tendría wifi 6 y otras características importantes. (Tecnoblog)

También se observan cambios en el sistema de anclaje de las palancas traseras, ahora colocadas en una posición más centrica. Esto podría ofrecer mayor libertad para adaptar la ergonomía según el tipo de juego o las preferencias del usuario.

La personalización seguiría siendo uno de los pilares del producto, manteniendo el enfoque dirigido a jugadores competitivos y usuarios avanzados.

Cambios en la batería y nuevas dudas sobre autonomía

Otro detalle revelado en la filtración tiene que ver con la batería. El supuesto Elite Series 3 incorporaría una batería recargable y extraíble de 1.528 mAh, una cifra inferior a los 2.050 mAh presentes en el Elite Series 2.

Por ahora no está claro si esa reducción afectará directamente la autonomía del dispositivo o si Microsoft logró compensarla mediante mejoras en eficiencia energética y conectividad.

Tampoco existen datos confirmados sobre precio, fecha de lanzamiento o compatibilidad completa con futuras plataformas Xbox.

Xbox Elite Series 3 sería el nuevo mando premium de Microsoft.
Xbox Elite Series 3 te permitiría cambiar la batería. (Tecnoblog)

El proyecto Sebile vuelve a aparecer en escena

La filtración también revive un antiguo proyecto interno conocido como “Sebile”, revelado durante el juicio entre Microsoft y la FTC en 2023.

En aquella ocasión aparecieron documentos que describían un mando avanzado con háptica de precisión, conexión directa a la nube y nuevas funciones inteligentes. Aunque ese producto nunca fue anunciado oficialmente, muchos analistas consideran que las nuevas imágenes filtradas podrían representar una evolución directa de aquella idea inicial.

El movimiento encaja con la estrategia actual de Microsoft, centrada en expandir Xbox más allá de las consolas tradicionales y fortalecer servicios como Xbox Cloud Gaming y Game Pass.

Mientras la compañía mantiene silencio, las filtraciones sugieren que el próximo gran paso de Xbox podría estar más enfocado en la conectividad y la nube que únicamente en el hardware tradicional.

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