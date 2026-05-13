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Así es GDo1, el nuevo robot ‘transformer’ listo para ser tripulado

El robot, fabricado en aleación de alta resistencia, pesa 500 kilos e integra tecnología para aplicaciones civiles

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Unitree Robotics presentó GD01, una máquina de estilo mecha que puede alternar entre configuraciones de dos y cuatro patas. Asimismo, puede ser controlado desde su interior. Crédito: Unitree Robotics/YouTube.

GD01, un robot mecha que evoca a los famosos Autobots de la saga ‘Transformers’, ha sido presentado recientemente por Unitree Robotics.

Fabricado con aleaciones de alta resistencia, el robot puede llevar un piloto en una cabina instalada en el torso y alternar entre caminar sobre dos piernas o cuatro patas. Su peso total alcanza los 500 kilogramos (1.102 libras) con el operador a bordo, y su precio de lanzamiento es de 3,9 millones de yuanes, unos 573.674 dólares estadounidenses.

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El video de demostración muestra al fundador de la compañía, Wang Xingxing, al mando del robot, que en posición erguida supera en altura a un adulto promedio por un 60%. En las imágenes, el GD01 camina de manera estable, derriba una pila de ladrillos y transforma su estructura en cuestión de segundos para avanzar como un cuadrúpedo sobre terreno irregular.

Robot 'transformer' tripulable - Unitree
El GD01 puede derribar obstáculos, como muros de ladrillo, gracias a su potente estructura y fuerza de salida. (Captura/YouTube/Unitree Robotics)

Potencia, estabilidad y versatilidad en la movilidad

El GD01 exhibe una estructura rígida capaz de soportar impactos y mantener la estabilidad. Su sistema permite plegar las patas, ajustar el centro de gravedad y modificar su configuración de forma rápida, sin ayuda externa, lo que le permite superar obstáculos y adaptarse a superficies irregulares.

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En modo bípedo, el robot demuestra fuerza suficiente para derribar muros de ladrillo, mientras que en modo cuadrúpedo garantiza mayor equilibrio y movilidad en situaciones complejas. Esta capacidad lo convierte en una plataforma versátil para aplicaciones civiles, tanto en transporte como en tareas que requieran desplazamientos autónomos o controlados.

Pese al potencial, la compañía ha advertido que la robótica humanoide aún se encuentra en una etapa experimental, con limitaciones funcionales para usuarios particulares. La compañía compartió pocos detalles técnicos sobre el GD01 y emitió una advertencia de seguridad, recomendando no realizar modificaciones peligrosas ni pruebas extremas con el robot, en tanto continúan las pruebas y desarrollos.

Robot GDo1
El GD01 de Unitree puede transportar a un piloto en su cabina y transformar su estructura en segundos. (Captura/YouTube/Unitree Robotics)

Proyección internacional y nuevos desarrollos

En 2025, la empresa habría distribuido más de 5.500 robots de este tipo, mientras que empresas estadounidenses como Tesla, Figure AI y Agility Robotics apenas alcanzaron unas 150 unidades cada una durante el mismo periodo, según datos del South China Morning Post.

El precio de los robots chinos también supone una ventaja competitiva. El modelo R1 de Unitree ronda los 6.000 dólares, frente a alternativas occidentales que pueden superar ampliamente esa cifra. Tesla, por ejemplo, estima que su robot Optimus costará entre 20.000 y 30.000 dólares cuando llegue al mercado.

La compañía comercializa sus robots humanoides y cuadrúpedos a nivel internacional, utilizando plataformas como AliExpress para llegar a consumidores y empresas en Norteamérica, Europa y Japón. Sistemas de la marca ya se han probado en aeropuertos y operaciones logísticas, con ejemplos recientes en el aeropuerto de Haneda en Tokio, donde Japan Airlines utiliza robots de Unitree y UBTech Robotics.

Robot GDo1
GD01 es capaz de caminar en dos o cuatro patas y superar obstáculos en terrenos irregulares sin asistencia externa. (Captura/YouTube/Unitree Robotics)

La expansión de la robótica del país asiático continúa acelerándose. En marzo, Unitree presentó una solicitud de salida a bolsa en el STAR Market de Shanghái, con planes para destinar el 85% de los fondos recaudados –unos 61 millones de dólares– a investigación y desarrollo, incluyendo más de 29 millones para el perfeccionamiento de nuevos modelos robóticos.

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