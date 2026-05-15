Sociedad

Tiene 73 años, es jubilado y hoy une su pensión con la de su mamá, también jubilada: “Comés o tomás las pastillas”

Víctor Cruz trabajó más de cuatro décadas en la marina mercante y hoy, junto a su mamá de 87 años, debe juntar ambas jubilaciones para cubrir gastos básicos

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En Argentina, los jubilados enfrentan una realidad marcada por la insuficiencia de ingresos y la constante pérdida de poder adquisitivo. Víctor Cruz, con 73 años y más de cuatro décadas de trabajo en la marina mercante, relató su historia en medio de un contexto donde el monto de la jubilación mínima, incluso sumando el bono extraordinario, no cubre el costo de una canasta básica. El bono adicional de $70.000, sin actualización desde marzo de 2024, agrava la situación de quienes cobran menos, mientras sólo una minoría accede a prestaciones superiores.

El monto actual de la jubilación mínima en Argentina es de $349.600, que con el bono alcanza $463.174. Casi la mitad de los jubilados recibe esta suma. Este bono representa un paliativo clave, pero su falta de actualización erosiona aún más el poder de compra.

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Víctor Cruz recibe una jubilación y media tras 42 años de trabajo en el mar. Su experiencia refleja las dificultades para cubrir gastos elementales. “Por cada jubilado, se debe alimentar bien y de forma variada para no enfermarse y poder por lo menos tener una actividad. No estamos hablando extra, no estamos hablando ropa, viaje, nada, solamente para comer. Hay de cinco a seis millones de jubilados que no lo pueden hacer”, contó en Infobae en Vivo.

Durante su vida laboral, Cruz trabajó como cocinero en buques y luego perfeccionó sus habilidades en el extranjero. Regresó a Argentina, donde participa activamente en el movimiento de jubilados que reclama mejoras en el sistema previsional. “Nosotros tenemos una canasta básica que nadie podría subsistir en este sistema si no cobra eso”, destacó.

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Al mismo tiempo, resaltó que muchos jubilados deben enfrentar el dilema de destinar sus ingresos a medicamentos o alimentos. “O comés o tomás las pastillas”, afirmó.

La suma de la jubilación mínima y el bono resulta insuficiente frente a una canasta básica que supera el millón ochocientos mil pesos
La suma de la jubilación mínima y el bono resulta insuficiente frente a una canasta básica que supera el millón ochocientos mil pesos

Familia, comunidad y lucha colectiva

Cruz vive actualmente con su madre de 87 años, también jubilada. Entre ambos, deben unir sus pensiones para cubrir gastos de servicios y alimentos. “Estamos los dos tratando de llegar, pero no se puede. Mi mamá hay medicamentos que no puede saltearse, yo sí. En vez de tomar la pastilla todos los días, yo la tomo día por medio”, detalló Cruz.

Esta adaptación involuntaria evidencia la precariedad y el impacto de la crisis en la salud. Ante la imposibilidad de acceder regularmente a los medicamentos, Cruz señaló que consulta estas alternativas con el médico: “Sí, el médico te va a decir: trate de tomarla todos los días, pero ¿y con qué plata compro medicamentos?”.

Cruz participa en la mesa de estudio en defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y en agrupaciones de jubilados marítimos. Lucha por mejorar la gestión de los fondos previsionales: “Estoy muy abocado a que todo aquel dinero que nosotros pusimos cuando trabajamos se nos devuelva y se nos devuelva con creces, porque aportamos mucha plata. Desgraciadamente hoy no nos alcanza para comer. Esa es la verdad. Yo no llego a fin de mes”.

En cuanto a su día a día junto a su madre, Cruz detalló cómo logra sostenerse con su madre jubilada: “Tenemos que unir las dos jubilaciones. Cuánto del gas, la luz, que eso a nosotros nos aumenta. Nosotros pagamos IVA igual que todos, aunque siendo jubilados, nos siguen cobrando las mismas cargas que cuando éramos activos. Y eso es algo que también queremos proponer al Congreso”.

El jubilado llamó a concientizar sobre el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad creado en 2007-2008, clave para el financiamiento del sistema previsional argentino: “Ese fondo fue creado en el 2007 al 2008 y son los aportes que hoy ustedes están haciendo. El 77,5% del dinero del fondo está puesta en las letras del Gobierno. El 73% del Poder Judicial, los casos que tienen son los de los jubilados y todos los juicios que están haciendo por mala liquidación. Con ese dinero están pagando los juicios de los jubilados”, concluyó.

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