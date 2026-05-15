Economía

De cuánto es la Asignación Universal por Hijo de ANSES en mayo 2026

El incremento mensual responde a la variación de precios y no requiere gestiones extra por parte de quienes ya la cobran

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ANSES actualizó en mayo de 2026 el monto de la Asignación Universal por Hijo según la inflación registrada por el INDEC

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó en mayo de 2026 los montos de todas sus prestaciones, en línea con el mecanismo de movilidad que ajusta los haberes mes a mes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el INDEC. Entre las prestaciones alcanzadas por ese ajuste figura la Asignación Universal por Hijo (AUH), uno de los programas de transferencia directa de mayor alcance del sistema de protección social argentino.

La AUH es una prestación no contributiva destinada a familias en situación de vulnerabilidad laboral. A diferencia de las asignaciones familiares del régimen contributivo, que corresponden a trabajadores formales en relación de dependencia, esta asignación cubre a quienes se encuentran fuera del mercado laboral formal o se desempeñan en condiciones de informalidad. El organismo previsional gestiona su liquidación y pago de forma automática, con acreditación directa en las cuentas bancarias de los titulares.

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Cada actualización mensual de la AUH impacta de forma directa en el ingreso de miles de familias en todo el país. El ajuste de mayo de 2026 responde al último dato de inflación disponible y se aplica, según informó ANSES, sin necesidad de que los beneficiarios realicen trámite alguno. El organismo también difundió el calendario de pagos para el mes, con fechas distribuidas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.

De cuánto es la AUH de ANSES en mayo 2026

El monto de la Asignación Universal por Hijo para mayo de 2026 asciende a $141.285,31 por menor de edad, según el calendario de pagos publicado por ANSES. El ajuste aplicado para este mes es del 3,38% respecto al valor de abril, porcentaje determinado por el dato de inflación de marzo informado por el INDEC.

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De ese total, ANSES retiene el 20% mensual—por lo que el titular percibe cada mes el80% del valor— hasta que se presenta la Libreta de Asignación Universal, que acredita la concurrencia escolar y los controles sanitarios de los menores. Ese trámite puede realizarse de forma digital a través de la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, instancia en la que el monto retenido queda habilitado para su cobro.

El organismo también contempla una prestación diferenciada para hijos con discapacidad: la AUH con Discapacidad alcanza en mayo de 2026 los $460.044,10, con el mismo mecanismo de retención y el mismo esquema de pago.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES en mayo de 2026 asciende a $141.285,31 por menor de edad en todo el país (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES en mayo de 2026 asciende a $141.285,31 por menor de edad en todo el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo cobro la AUH en mayo 2026

ANSES organiza el pago de la AUH y de la Asignación Familiar por Hijo según la terminación del DNI del titular. El cronograma para mayo de 2026 es el siguiente:

  • DNI terminado en 0: 11 de mayo
  • DNI terminado en 1: 12 de mayo
  • DNI terminado en 2: 13 de mayo
  • DNI terminado en 3: 14 de mayo
  • DNI terminado en 4: 15 de mayo
  • DNI terminado en 5: 18 de mayo
  • DNI terminado en 6: 19 de mayo
  • DNI terminado en 7: 20 de mayo
  • DNI terminado en 8: 21 de mayo
  • DNI terminado en 9: 22 de mayo

El organismo precisó que el calendario de pagos de mayo de 2026 no introduce cambios respecto a meses anteriores. Los requisitos, el sistema de acreditación y los grupos de beneficiarios se mantienen sin variantes.

Quiénes cobran la AUH de ANSES

La Asignación Universal por Hijo está destinada a madres, padres, tutores o responsables de menores de 18 años que convivan en el mismo hogar y se encuentren en situación de desempleo, inserción laboral informal o presten servicios en el ámbito doméstico. Para personas con discapacidad a cargo, la prestación se extiende sin límite de edad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por ANSES.

Los fondos se depositan de manera automática en las cuentas bancarias declaradas por los beneficiarios, sin necesidad de gestiones adicionales para recibir el pago mensual ni para que el incremento por movilidad se aplique.

Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
Para cobrar el total de la AUH, los titulares deben presentar la Libreta de Asignación Universal que acredita controles escolares y sanitarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monto de otras asignaciones familiares en mayo 2026

Además de la AUH, ANSES actualiza en mayo de 2026 el resto de las asignaciones familiares bajo su administración con el mismo incremento del 3,38%. Los valores vigentes son los siguientes:

  • Asignación por Embarazo para Protección Social: $141.286
  • Asignación por Prenatal: entre $14.873 y $70.651, según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF)
  • Asignación por Nacimiento: $82.353
  • Asignación por Adopción: $492.366
  • Asignación por Matrimonio: $123.307
  • Asignación por Cónyuge: $17.142 (régimen general) y $34.009 (zonas especiales)
  • Asignación Familiar por Hijo para Protección Social: $141.286
  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $460.045
  • Ayuda Escolar Anual: $55.672, con valores diferenciados para zonas geográficas especiales

Para consultar las fechas de cobro de cada una de estas asignaciones, el calendario completo está disponible en los canales oficiales y delegaciones de ANSES en todo el país.

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