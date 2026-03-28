Tecno

Comienza a funcionar el primer tren del mundo con sistema de navegación cuántica para sustituir al GPS

La tecnología ofrece una alternativa más resistente y económica que la infraestructura tradicional de localización en vías

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Tren con navegación cuántica
El sistema de navegación cuántica RQINS se probó en un tren entre Londres y Welwyn Garden City. (Network Rail)

Reino Unido ha marcado un hito en la historia del transporte ferroviario al probar con éxito el primer sistema de navegación cuántica en un tren de línea principal, una innovación que promete transformar la localización y el seguimiento de estos vehículos en todo el mundo.

El ensayo, realizado el último 3 de marzo en un tren de Great Northern entre Londres y Welwyn Garden City, representa un paso decisivo en la búsqueda de alternativas al sistema GPS tradicional.

Sensores cuánticos: precisión sin dependencia de satélites

El nuevo sistema, denominado Railway Quantum Inertial Navigation System (RQINS), utiliza sensores cuánticos ultrafinos capaces de detectar mínimas variaciones en movimiento y rotación. A diferencia de los sistemas de navegación basados en satélites, esta tecnología no depende de señales externas, lo que la convierte en una solución especialmente útil en túneles, áreas urbanas densas o lugares donde el GPS no es fiable.

Tren con navegación cuántica
Trabajadores prueban el sistema de navegación cuántica a bordo del tren. (Network Rail)

Network Rail, responsable de la infraestructura ferroviaria británica, destacó que el RQINS permite rastrear la posición exacta del tren en todo momento, superando las limitaciones de los sistemas actuales y ofreciendo una alternativa más resistente y de menor costo frente a la infraestructura fija de localización en las vías, que resulta cara y susceptible a fallas o interferencias ambientales.

Un proyecto colaborativo para la modernización del ferrocarril

El desarrollo y la prueba del sistema están liderados por Great British Railways (GBR), en colaboración con un consorcio especializado encabezado por MoniRail.

El proyecto cuenta con la participación de instituciones como Imperial College London, la Universidad de Sussex, el National Physical Laboratory, PA Consulting y QinetiQ, además del respaldo financiero de Innovate UK y el Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología.

Tren eléctrico plateado y azul en movimiento sobre las vías, con campos verdes y flores rosadas en primer plano, y un atardecer naranja brillante en el fondo.
Los sensores cuánticos permiten rastrear la posición del tren sin depender de señales GPS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el ensayo, el equipo recopiló datos reales sobre el desempeño del sistema cuántico en la red ferroviaria nacional, con el objetivo de evaluar su eficacia en condiciones operativas. Según Lord Peter Hendy, Ministro de Estado para el Transporte del Reino Unido, esta tecnología “continúa el legado de la innovación ferroviaria británica” y se integra en el plan de modernización de la red, orientado a hacerla más confiable, eficiente y resistente a fallos.

Perspectivas para el futuro del transporte ferroviario

La introducción de la navegación cuántica en trenes abre la puerta a una nueva era para el sector, ya que promete un posicionamiento preciso incluso en entornos donde el GPS no puede operar.

Toufic Machnouk, director general de la unidad de innovación de GBRX, subrayó la importancia de probar estas tecnologías en redes operativas reales para acelerar su adopción y convertir la innovación en capacidad operacional tangible.

Un tren eléctrico moderno, azul y blanco, con luces encendidas, viajando de noche por las vías. Se observan chispas bajo el tren y postes de catenaria.
El desarrollo de la navegación cuántica cuenta con el respaldo del gobierno británico y organismos de innovación. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque la tecnología aún se encuentra en fase de desarrollo, el éxito de esta prueba sugiere que los sistemas cuánticos podrían convertirse en un estándar para la gestión ferroviaria, reduciendo los costos, mejorando la fiabilidad y contribuyendo a prevenir fallos en los equipos. La colaboración entre el gobierno, el sector académico y la industria ha sido clave para impulsar este avance, que podría extenderse a otras áreas más allá del transporte ferroviario en los próximos años.

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