Macri encabezó un acto en el conurbano: el reclamo a Milei, la crítica a Kicillof y el pedido militante de “Mauricio Presidente”

Mauricio Macri en Vicente López (Adrián Escandar)

“Por ahí están más interesados en que hable del amor y no de la política, cosa que no vamos a hacer”. Con esa frase, que aludió a su nuevo estado sentimental, el expresidente Mauricio Macri abrió su discurso en Vicente López, al norte del conurbano bonasense, en otra actividad del PRO para revitlizar el partido de cara a las elecciones del año que viene.

Durante su exposición, el exmandatario ratificó el apoyo del PRO al rumbo del gobierno nacional, aunque sin renunciar a marcar diferencias, y reclamó que el Senado confirme a Santiago Bausili como presidente del Banco Central para blindar la estabilidad económica más allá de cualquier administración.

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El encuentro, realizado en el Club Centro Galicia de Olivos, reunió a intendentes, legisladores provinciales, diputados nacionales, concejales y consejeros escolares del PRO bonaerense. La intendenta local, Soledad Martínez, fue la anfitriona. La elección del distrito no fue casual: Vicente López fue el primer municipio de la provincia de Buenos Aires que el PRO gobernó, con Jorge Macri a la cabeza.

El expresidente habló ante una sala colmada y con una ovación que incluyó un pedido puntual: “¡Presidente, Mauricio presidente!”. El exmandatario pidió calma. “La crítica honesta no es la que perjudica el cambio, es el silencio”, sostuvo en relación a LLA, y presentó esa premisa como la razón de ser del comunicado que el PRO difundió la semana pasada, el llamado “Manifiesto Próximo Paso”, en el que el partido cuestionó a quienes “frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”.

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Soledad Martínez, Cristian Ritondo y Martín Yeza (Adrián Escandar)

Macri describió ese texto como un ejercicio de coherencia y no como una ruptura. “Yo dije: esto es pensar en voz alta”, afirmó. Y lo enmarcó en la historia del partido: el PRO respaldó a Milei antes de que ganara las elecciones, acompañó las leyes más difíciles y lo hizo, dijo, “sin pedir nada a cambio”. En ese contexto, señaló que callar los errores no protege el cambio sino que abre la puerta al regreso del populismo.

La propuesta más concreta de la tarde la lanzó en torno al Banco Central. Macri retomó una columna del economista Nicolás Dujovne, publicada mientras el expresidente estaba en El Cairo, y la convirtió en una demanda pública: que el Poder Ejecutivo eleve el pliego de Bausili al Senado, que la cámara lo apruebe y que todos los candidatos de 2027 deban pronunciarse sobre si lo mantendrán en el cargo. “Que el Senado lo apruebe, le dé permanencia, y el año que viene todos los distintos candidatos que habrá digan si lo van a sostener en el tiempo”, planteó. El objetivo, explicó, es que el compromiso con la estabilidad macroeconómica quede atado a reglas que trasciendan a los gobiernos.

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Sobre Axel Kicillof, el gobernador bonaerense y principal rival del PRO en la provincia, fue directo: “Lo que claramente no nos genera futuro es tener gobernadores como Kicillof. Eso no nos genera futuro. La verdad que me da mucha lástima por el peronismo, porque si ese es su candidato estrella, seguramente pierde. Y si llega a ganar, van a volver a perder, porque nunca más los van a votar definitivamente. Así que esperemos que el peronismo consiga un candidato mejor que Kicillof por el bien de todos nosotros”, sostuvo.

El acto también incluyó un discurso de la intendenta Soledad Martínez, y la presentación de Radar PBA, una plataforma impulsada por el diputado nacional Martín Yeza y la legisladora provincial Aldana Ahumada que combina inteligencia artificial con datos territoriales para monitorear la gestión de la provincia de Buenos Aires. La herramienta, descripta por Yeza con la frase “no se puede cambiar lo que no se conoce”, arranca con un módulo educativo y tiene previsto incorporar seguridad en la próxima presentación, en otro distrito bonaerense.

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Tras el cierre de Macri, el secretario general del PRO y diputado nacional Fernando De Andreis habló con la prensa y descartó cualquier ruptura con el gobierno nacional. “De ninguna manera. ¿Cómo vas a romper con el gobierno?”, respondió ante la consulta. Sí confirmó que el partido trabaja para tener candidatos a intendente en las 150 ciudades más grandes del país de cara a las elecciones de 2027, aunque evitó pronunciarse sobre el armado nacional. Sobre una eventual candidatura presidencial de Macri, De Andreis no abrió ni cerró la puerta: “No soy quién para abrir ni para cerrar ese tipo de puertas”.

El jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, sumó que el partido buscará construir “un frente lo suficientemente amplio” en la provincia de Buenos Aires que incluya a La Libertad Avanza y al radicalismo. Consultado por la relación con Patricia Bullrich, dijo que es “cordial” pero que considera que ella “se equivocó” al abandonar el PRO. Sobre Horacio Rodríguez Larreta, expresó que “nadie lo echó” y que “ojalá pueda volver”. La ausencia del ministro del Interior, Diego Santilli, fue explicada por sus responsabilidades en el cargo.

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La actividad en Vicente López fue parte de una gira nacional que Macri retomó con fuerza. El 22 de mayo tiene previsto un acto en Mendoza, el 28 una reunión con legisladores en la sede del PRO en Buenos Aires y el 5 de junio visitará Santa Fe.