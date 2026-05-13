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Cómo usar el puerto HDMI para convertir tu televisor viejo en Smart TV

Esta conversión se logra mediante dispositivos compactos que permiten acceder a aplicaciones, streaming y funciones inteligentes

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Primer plano de una mano sujetando un conector HDMI, con la punta dorada visible, y una pantalla de televisión oscura y borrosa en el fondo.
Actualizar el televisor por HDMI amplía su vida útil y permite recibir nuevas funciones y mejoras de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de los servicios de streaming y las aplicaciones interactivas ha cambiado la forma en que se disfruta la televisión. Sin embargo, no es necesario reemplazar un televisor antiguo para acceder a estas funciones. Si el equipo cuenta con al menos un puerto HDMI, es posible transformarlo en un Smart TV y acceder a las mismas plataformas y aplicaciones que ofrecen los modelos más modernos.

Existen dos grandes categorías de dispositivos diseñados para dar funciones inteligentes a cualquier televisor: los sticks y las set-top boxes.

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Los sticks son pequeños dispositivos, similares a una memoria USB, que se conectan directamente a un puerto HDMI y quedan ocultos detrás de la pantalla. Ejemplos populares son el Google Chromecast y el Amazon Fire TV Stick. Estos equipos cuentan con sistemas operativos completos en un formato compacto y permiten instalar aplicaciones, navegar por menús interactivos y acceder a plataformas de video bajo demanda.

Los sticks HDMI como Chromecast y Fire TV permiten transformar televisores antiguos en equipos inteligentes. (Europa Press)
Los sticks HDMI como Chromecast y Fire TV permiten transformar televisores antiguos en equipos inteligentes. (Europa Press)

Por otro lado, las set-top boxes o cajas de transmisión, como el Apple TV o el Roku Ultra, son algo más voluminosas, pero ofrecen mayor capacidad de procesamiento y funciones adicionales. Suelen incluir controles remotos avanzados y brindan una experiencia multimedia más robusta, ideal para quienes buscan mayor versatilidad y rendimiento.

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Ambos tipos de dispositivos funcionan con sistemas reconocidos y presentan interfaces gráficas amigables, facilitando su uso incluso para quienes no tienen experiencia previa con tecnología.

Instalación: un proceso sencillo y accesible

El procedimiento para convertir un televisor convencional en un Smart TV es muy sencillo. El primer paso consiste en conectar el dispositivo elegido a una de las entradas HDMI del televisor. Es importante identificar el número del puerto utilizado, ya que luego será necesario seleccionarlo con el control remoto del televisor, utilizando el botón “Source” o “Input”.

Primer plano de una mano sosteniendo un cable HDMI negro con conector dorado, a punto de insertarlo en un puerto HDMI ARC en la parte trasera de un dispositivo.
La instalación de estos dispositivos es sencilla y solo requiere conectar el equipo al puerto HDMI y configurar la red WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras realizar la conexión física, se debe alimentar el dispositivo, ya sea mediante un cable USB conectado al televisor o, preferiblemente, a un adaptador de corriente independiente para mayor estabilidad.

Al encender el televisor y seleccionar la entrada HDMI correspondiente, la pantalla mostrará una guía paso a paso para completar la configuración inicial, que incluye la conexión a la red WiFi del hogar. Algunos modelos permiten utilizar un teléfono inteligente para transferir las credenciales de red y preferencias, agilizando el proceso.

Acceso a aplicaciones y servicios de contenido

Una vez configurado, el televisor convertido en Smart TV ofrece acceso a una amplia variedad de aplicaciones y servicios. Entre las más populares se encuentran plataformas de video bajo demanda como Netflix, Disney+, YouTube y Prime Video. También es posible acceder a servicios de música como Spotify o Tidal, aplicaciones de noticias, pronósticos del tiempo, navegadores web y hasta rutinas de ejercicio o aprendizaje de idiomas.

Vista trasera de una persona sentada en un sofá, sosteniendo un control remoto y mirando una televisión que muestra el logotipo de YouTube.
Tras la conversión, el televisor accede a plataformas como Netflix, YouTube, Prime Video y servicios de música en streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una función muy valorada es la duplicación de pantalla, que permite enviar contenido desde un teléfono o tableta directamente al televisor, facilitando la visualización de fotos, videos o presentaciones en una pantalla más grande.

Ventajas y consideraciones de actualizar por HDMI

Actualizar un televisor antiguo mediante un puerto HDMI no solo permite acceder a nuevas funciones, sino que también prolonga la vida útil del equipo. Los fabricantes de sticks y cajas de transmisión lanzan actualizaciones de software de forma periódica, sumando características y mejorando la seguridad.

La versatilidad de estos dispositivos facilita la personalización, con opciones para instalar distintas aplicaciones, gestionar perfiles y recibir soporte técnico según las necesidades del usuario. Así, modernizar el televisor se convierte en una solución sencilla, accesible y flexible para quienes buscan disfrutar de la televisión conectada sin complicaciones ni grandes inversiones.

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