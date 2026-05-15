El nuevo mapa de inversiones en la Argentina: qué regiones concentran los proyectos y cuántos empleos prevén generar

Vaca Muerta concentró gran parte de los anuncios vinculados a shale oil y gas en la Patagonia

El nuevo contexto macroeconómico argentino, junto con los esquemas de promoción impulsados por el Gobierno nacional comenzaron a modificar el perfil productivo de distintas regiones del país. Según un informe elaborado por el IERAL de Fundación Mediterránea en base a anuncios de inversión difundidos de las 24 provincias durante el último año y medio, existe una fuerte concentración de proyectos en sectores vinculados a energía, minería, agroindustria y economía del conocimiento.

El estudio indicó que los cambios regulatorios asociados al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y al recientemente aprobado RIMI impulsaron un nuevo escenario para la llegada de capitales privados. Según el trabajo, el nuevo marco económico y normativo reconfiguró el mapa productivo nacional, modernizando en algunos casos actividades existentes y reconvirtiendo perfiles productivos locales en otros.

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De acuerdo con el informe, la localización de los proyectos respondió a una lógica de especialización territorial. Algunas provincias consolidaron un perfil exportador ligado a recursos energéticos o minerales, mientras que otras apostaron por actividades vinculadas a tecnología, servicios y modernización industrial.

Para realizar el relevamiento, IERAL tomó anuncios de inversión publicados en medios periodísticos de todas las jurisdicciones provinciales. El análisis incluyó proyectos tanto dentro como fuera del RIGI, debido a que numerosos sectores y montos anunciados no ingresaron en ese esquema específico. El trabajo permitió identificar no solo el volumen de fondos comprometidos en cada región sino también los sectores económicos involucrados y la cantidad de empleo proyectado.

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Qué región encabezó al ranking

La región patagónica encabezó el ranking nacional de inversiones anunciadas con un total de USD 12.284 millones. El informe destacó especialmente a las provincias de Neuquén y Río Negro, donde avanzaron distintos proyectos de gran escala vinculados al desarrollo de shale oil y gas e infraestructura asociada a los yacimientos de Vaca Muerta.

Según el relevamiento, la Patagonia consolidó así su posición como principal destino de inversiones energéticas del país. La magnitud de los proyectos también impactó en las perspectivas laborales de la región.

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En materia de empleo, la Patagonia lideró las proyecciones nacionales con 35.564 puestos de trabajo estimados. Neuquén volvió a ocupar el lugar central dentro de esa expansión. El informe remarcó que un único proyecto de gas y petróleo calculó la creación de 19.000 empleos.

IERAL sostuvo que aunque la industria hidrocarburífera es intensiva en capital, genera una cadena de valor amplia vinculada a servicios, construcción y logística, con un efecto multiplicador relevante sobre las economías locales.

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Este gráfico muestra cómo se distribuyen los proyectos de inversión anunciados durante el último año y medio

Detrás de la Patagonia apareció la región de Cuyo, con anuncios por USD 10.146 millones. En este bloque regional, la provincia de San Juan ocupó el rol principal gracias a la reactivación y expansión de proyectos de minería de cobre y oro.

El informe indicó que San Juan concentró buena parte del flujo de capitales mineros, mientras Mendoza complementó el movimiento inversor mediante proyectos vinculados a energía y modernización de refinerías.

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La región cuyana también mostró un fuerte impacto en materia laboral. El estudio proyectó la creación de 27.575 empleos derivados de las inversiones anunciadas. La minería sanjuanina explicó gran parte de esa expansión ocupacional, aunque también aparecieron aportes provenientes de la industria alimenticia, especialmente en la provincia de San Luis.

En el Norte argentino, el NOA ocupó el tercer lugar en montos de inversión con USD 7.705 millones. El informe señaló que la región se benefició principalmente por el desarrollo del denominado “triángulo del litio”.

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Salta y Catamarca concentraron proyectos vinculados a la producción de litio dentro del denominado “triángulo del litio” REUTERS/Matias Baglietto

Dentro de ese esquema regional, Salta sobresalió por distintos proyectos productivos ligados al litio, mientras Catamarca concentró desarrollos mineros relevantes. A su vez, Tucumán mostró un perfil distinto, con inversiones orientadas principalmente hacia la agroindustria.

Pese al elevado volumen de fondos comprometidos, el informe marcó que la generación de empleo directo en el NOA resultó más moderada en comparación con otras regiones. Las proyecciones alcanzaron 11.150 nuevos puestos de trabajo.

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Según el relevamiento, este comportamiento reflejó las características de la minería de litio y minerales críticos, actividades que demandan grandes montos de inversión pero menos mano de obra directa que otros sectores industriales o manufactureros. IERAL señaló además que esta situación plantea la necesidad de desarrollar políticas complementarias destinadas a fomentar proveedores locales y cadenas de servicios capaces de ampliar el impacto laboral de esos proyectos extractivos.

La Región Centro apareció en cuarto lugar entre las zonas con mayores anuncios de inversión. El total relevado alcanzó USD 4.894 millones y mostró un perfil productivo más diversificado que el observado en otras regiones del país.

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Dentro de este bloque, la provincia de Buenos Aires concentró los montos más elevados, con proyectos asociados a producción de fertilizantes e inversiones siderúrgicas. Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires captó inversiones vinculadas principalmente a real estate y tecnología.

En el NEA, los anuncios relevados alcanzaron USD 2.658 millones. Aunque la región ocupó el último lugar en volumen de inversiones, el estudio destacó especialmente el impacto proyectado sobre el empleo.

Dentro de esta región, Corrientes concentró la mayor parte de los fondos mediante un proyecto de producción de pasta celulósica a base de fibra de pino valuado en USD 2.000 millones. El informe indicó que esa iniciativa explicó gran parte de la inversión regional y se transformó también en el principal motor de generación de empleo del NEA.

Las provincias de Misiones, Chaco y Formosa también registraron anuncios de inversión, aunque en escalas menores. Misiones aportó proyectos vinculados a modernización de plantas de celulosa y turismo de alta gama, mientras Chaco y Formosa concentraron desarrollos asociados a parques solares y plantas industriales.

En términos laborales, el NEA proyectó la creación de 13.718 puestos de trabajo, cifra que el informe consideró significativa en relación con el monto total invertido. El estudio destacó particularmente el peso de la forestoindustria dentro de esa dinámica regional. La nueva planta de celulosa prevista en Corrientes estimó la creación de 13.000 empleos por sí sola.

IERAL señaló que el NEA logró proyectar casi la misma cantidad de puestos de trabajo que la Región Centro con aproximadamente la mitad de la inversión, lo que subrayó el potencial de crecimiento e impacto social de la industria forestal.

Desafíos de las provincias para captar más inversiones

El informe también analizó los desafíos que enfrentan las provincias para aprovechar el nuevo escenario de inversiones. Según el trabajo, las regiones con recursos estratégicos vinculados a energía y minería captaron la mayor parte de los grandes proyectos anunciados. A partir de ese contexto, IERAL sostuvo que las provincias que no aparecen entre las principales receptoras de inversiones necesitan fortalecer infraestructura logística, formación de capital humano e incentivos regulatorios locales para atraer proyectos complementarios.

El estudio mencionó además la necesidad de impulsar la creación y modernización de proveedores locales vinculados a los sectores de mayor crecimiento económico.

En paralelo, el informe indicó que tanto municipios como provincias enfrentan el desafío de desburocratizar procesos de radicación empresarial y ofrecer incentivos fiscales asociados a la generación de empleo formal.