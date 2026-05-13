Cómo limpiar la lavadora y qué productos usar para eliminar la suciedad y malos olores

Cómo limpiar la lavadora según los fabricantes: claves para evitar moho, malos olores y averías - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso frecuente de la lavadora puede provocar que, lejos de sumar limpieza al hogar, se convierta en un foco de bacterias y olores indeseados. Fabricantes como Haceb, Samsung, LG y Whirlpool advierten que, si no se realiza un mantenimiento adecuado, los residuos y la humedad acumulados favorecen la aparición de moho y malos olores.

Las principales marcas del sector aconsejan realizar limpiezas profundas al menos dos veces al año, mantener la lavadora limpia no solo mejora el estado de la ropa, sino que prolonga la vida útil del electrodoméstico y evita averías costosas.

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¿Qué se acumula en la lavadora y por qué es un problema?

La lavadora, aunque diseñada para limpiar, puede retener restos de detergente, suavizante, suciedad y humedad. Estas sustancias se alojan en zonas de difícil acceso, como el tambor, los dispensadores y las gomas, generando condiciones propicias para el desarrollo de bacterias y moho.

Tecnología y cuidado del hogar: cómo limpiar tu lavadora para prevenir fallas y garantizar higiene (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta acumulación termina por afectar la eficiencia del lavado y puede dejar la ropa con olores desagradables, sin mencionar el riesgo de dañar componentes internos del aparato.

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Productos recomendados para una limpieza efectiva

Los fabricantes coinciden en que los productos más efectivos para limpiar la lavadora son el agua caliente, el vinagre blanco y el cloro. Es fundamental utilizar solo uno de estos desinfectantes por cada ciclo de limpieza, ya que mezclar vinagre y cloro produce gases tóxicos peligrosos para la salud.

Además, se recomienda usar un paño húmedo para limpiar el exterior y las juntas de goma del equipo. El vinagre es un desinfectante natural que ayuda a eliminar restos de cal y residuos de detergente, mientras que el cloro actúa como un potente bactericida.

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Limpieza según el tipo de lavadora

Lavadoras de carga superior

Llenar la lavadora con agua caliente. Añadir un vaso de vinagre blanco o un litro de cloro. Elegir solo uno, nunca ambos. Ejecutar un ciclo de lavado normal sin ropa. Al terminar, dejar la tapa abierta hasta que el interior esté completamente seco.

Lavadoras inteligentes: los consejos de fabricantes para una limpieza segura y eficiente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavadoras de carga frontal

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Verter un vaso de vinagre blanco en el compartimento del detergente. Llenar con agua caliente y ejecutar un ciclo de lavado completo sin ropa. Limpiar la puerta y las juntas de goma con un paño mojado en agua tibia y vinagre. Mantener la puerta entreabierta una vez finalizado el ciclo para favorecer la ventilación y evitar humedad residual.

El vinagre blanco ayuda a desinfectar y a remover depósitos de cal y residuos de detergente, mientras que el agua caliente potencia su acción.

Mantenimiento adicional para prolongar la vida útil

Además de las limpiezas profundas, los expertos recomiendan limpiar los dispensadores de detergente y suavizante cada mes y medio. Si es posible, se deben retirar y lavar con agua caliente para asegurar la eliminación de residuos. También se aconseja no sobrecargar la lavadora, ya que el exceso de ropa dificulta el enjuague y favorece la acumulación de restos.

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Otra medida esencial, recomendada por fabricantes, consiste en mantener la puerta o tapa abierta después de cada lavado. Esta práctica permite que el interior se seque y previene el crecimiento de bacterias y moho.

Así recomiendan limpiar la lavadora las principales marcas para maximizar su vida útil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exterior debe limpiarse con un paño húmedo al menos una vez por semana para evitar el polvo y conservar un aspecto adecuado. Revisar y limpiar el filtro siguiendo las indicaciones del fabricante es clave para asegurar un drenaje eficiente y evitar bloqueos.

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¿Por qué seguir las recomendaciones de los fabricantes?

Cada modelo de lavadora presenta particularidades y, por tanto, los procedimientos de limpieza pueden variar. Las marcas sugieren consultar el manual de usuario para conocer los productos recomendados, la frecuencia exacta de limpieza y los pasos adecuados para cada componente. Respetar estas directrices no solo previene daños, también puede ser un requisito para mantener la garantía vigente.

Adoptar estos hábitos ayuda a proteger la inversión realizada en este electrodoméstico, uno de los más importantes en el hogar, y asegura tanto la higiene de la ropa como un entorno doméstico más saludable.

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