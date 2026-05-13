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Lista de todos los nuevos celulares Android que serán compatibles con AirDrop de Apple

Las líneas Samsung Galaxy S25 y S24 próximamente podrán transferir archivos a iPhone de una forma más fácil

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Google informó qué dispositivos Android incorporarán próximamente soporte para AirDrop, la herramienta de transferencia de archivos de Apple. REUTERS/Laure Andrillon
Google informó qué dispositivos Android incorporarán próximamente soporte para AirDrop, la herramienta de transferencia de archivos de Apple. REUTERS/Laure Andrillon

Google ha anunciado qué dispositivos Android recibirán próximamente soporte para AirDrop, el sistema de transferencia de archivos de Apple. La lista incluye modelos de Samsung Galaxy, OPPO, OnePlus y HONOR.

Por ahora, solo cuatro líneas de dispositivos Android son compatibles con AirDrop: Samsung Galaxy S26 series, Google Pixel 10 series, 9 series y 8a, OPPO Find X9 series y Find N6, y Vivo X300 Ultra.

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Celulares Android que serán compatibles con AirDrop

Estos son los celulares Android que serán compatibles con AirDrop:

  • Samsung Galaxy S25 series, S24 series, Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6, Z Flip6, Z TriFold
  • OPPO Find X8 series
  • OnePlus 15
  • HONOR Magic V6, Magic8 Pro
Actualmente, solo cuatro familias de dispositivos Android son compatibles con AirDrop. REUTERS/Laure Andrillon
Actualmente, solo cuatro familias de dispositivos Android son compatibles con AirDrop. REUTERS/Laure Andrillon

Para qué sirve la compatibilidad con AirDrop

La compatibilidad con AirDrop representa un avance clave en la integración y transferencia de archivos entre dispositivos electrónicos.

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Originalmente desarrollado por Apple, AirDrop permite enviar fotos, videos, documentos y enlaces de manera inalámbrica y segura entre iPhones, iPads y Macs, utilizando tecnologías como Bluetooth y WiFi Direct para conectar equipos cercanos sin necesidad de cables ni aplicaciones externas.

La llegada de esta función a dispositivos Android amplía su utilidad, ya que posibilita la transferencia directa de archivos entre diferentes sistemas operativos, simplificando el flujo de trabajo y la colaboración entre usuarios.

Esta integración supone un avance importante en el intercambio de archivos entre diferentes equipos electrónicos. REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo
Esta integración supone un avance importante en el intercambio de archivos entre diferentes equipos electrónicos. REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo

Gracias a esta compatibilidad, es posible compartir archivos de gran tamaño en segundos, sin depender de servicios en la nube ni redes móviles, lo que mejora la eficiencia tanto en entornos profesionales como personales.

Además, AirDrop incorpora medidas de seguridad que cifran los datos durante el envío y ofrecen opciones de privacidad, permitiendo controlar quién puede enviar archivos a cada dispositivo.

Para estudiantes, trabajadores y creativos, esta funcionalidad reduce las barreras de interoperabilidad y facilita la gestión de documentos, imágenes o presentaciones en tiempo real.

Novedades de Google para Android 17

Google presentó las novedades de Android 17 en el evento Android Show, destacando la integración avanzada de inteligencia artificial y nuevas funciones centradas en la personalización, seguridad y bienestar digital.

Android Show I/O Edition - Android - Google - tecnología - 11 de mayo
Google dio a conocer las nuevas funciones de Android 17 durante el evento Google I/O 2026. (Composición Infobae: REUTERS/Annegret Hilse / YouTube Android)

Una de las innovaciones clave es la posibilidad de crear widgets personalizados mediante lenguaje natural, gracias a Gemini, que permite generar paneles dinámicos adaptados a cada usuario y situación, como recetas, datos meteorológicos o herramientas personalizadas.

El sistema de autocompletado de formularios se optimiza con Gemini, facilitando el ingreso rápido de datos personales y direcciones.

Chrome para Android integrará Gemini 3.1, que puede resumir artículos, analizar páginas y ejecutar tareas automáticamente, como reservar estacionamiento, siempre con confirmación de seguridad.

Gboard incorpora Rambler, una función que transforma el habla en texto pulido, mejorando la comunicación escrita.

Android Show I/O Edition - Android - Google - tecnología - 12 de mayo
Entre las principales novedades destaca la opción de crear widgets personalizados usando lenguaje natural, impulsados por Gemini. (YouTube Android)

Entre las herramientas para creadores, destaca Screen Reactions, que permite grabar simultáneamente la pantalla y la reacción del usuario, ideal para redes sociales.

Respecto a la privacidad, Privacy Dashboard muestra cómo las aplicaciones y la IA gestionan los datos en el dispositivo. Además, Android 17 refuerza la verificación de llamadas, desactiva las redes 2G por defecto y presenta Pause Point, una pausa obligatoria para reducir el uso excesivo de aplicaciones.

La compañía también anunció Googlebook, una nueva categoría de portátiles con integración IA, y anticipó sus próximas gafas inteligentes, previstas para finales de 2026.

Todos los iPhone a partir del modelo iPhone 5 cuentan con la función AirDrop. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo
Todos los iPhone a partir del modelo iPhone 5 cuentan con la función AirDrop. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

Qué modelos iPhone incorporan AirDrop

Todos los modelos de iPhone a partir del iPhone 5 incorporan AirDrop.

Esta función está disponible en dispositivos con iOS 7 o posterior, lo que incluye desde el iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s y todos los modelos lanzados después: iPhone SE (todas las generaciones), iPhone 6, 6s, 7, 8, X, XR, XS, 11, 12, 13, 14, 15 y sus respectivas variantes Plus, Pro, Pro Max y Mini.

Para utilizar AirDrop, ambos dispositivos deben ser compatibles y tener activado WiFi y Bluetooth. No es necesario que sean modelos recientes, pero sí deben contar con una versión de iOS igual o superior a iOS 7.

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