Ciencia

Una fotografía del ojo podría anticipar el riesgo de osteoporosis, según un estudio

Un hallazgo de investigadores en Singapur señala que la edad biológica de la retina se asocia con mayor probabilidad de fragilidad ósea en adultos. Cuáles fueron los resultados de las pruebas con inteligencia artificial

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La inteligencia artificial permite detectar el riesgo de osteoporosis a partir de una foto de la retina (Freepik)
La inteligencia artificial permite detectar el riesgo de osteoporosis a partir de una foto de la retina (Freepik)

Una foto del ojo puede revelar el estado de los huesos. Un grupo de investigadores de Singapur comprobó que la edad biológica de la retina, el tejido sensible a la luz ubicado en el fondo del ojo, predice el riesgo de osteoporosis y fracturas.

El algoritmo RetiAGE analiza imágenes de la retina con inteligencia artificial y detecta señales de envejecimiento. Cuanto más envejecida la retina, más frágiles los huesos y mayor el riesgo de osteoporosis, según demostraron los datos del estudio que fue publicado en la revista PLOS Digital Health.

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“Nuestra imagen de la retina contiene tanta información que es una puerta de entrada al cuerpo entero, mucho más allá del ojo. Hoy, suma la osteoporosis a la lista”, escribió en su cuenta de X el prestigioso médico estadounidense, Eric Topol.

El trabajo lleva la firma de Qingsheng Peng y colaboradores. Pertenecen al Instituto de Investigación Oftalmológica de Singapur, el Centro Nacional de Ojos de Singapur, la Escuela de Medicina Duke-NUS, el Hospital General de Singapur, Mediwhale Inc. de Corea del Sur y el Centro de Investigación en Visión de Australia.

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El hueso roto que nadie vio venir

Infografía sobre un estudio que vincula la retina con la osteoporosis, mostrando un ojo con estructuras óseas, iconos médicos y texto explicativo.
Un nuevo estudio comprobó que el análisis de la retina en una fotografía anticipa mejor el riesgo de osteoporosis que los métodos actuales, sugiriendo sumar esta medición al cálculo de fracturas óseas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La osteoporosis debilita los huesos y aumenta el riesgo de fracturas graves, especialmente en adultos mayores. Afecta a casi uno de cada cinco personas en el mundo y su frecuencia crece con la edad.

El problema central es que el diagnóstico llega tarde. El método estándar, la densitometría ósea DEXA, es costoso y poco accesible. “La osteoporosis a menudo carece de herramientas de detección accesibles, lo que lleva a un subdiagnóstico y a un mayor riesgo de fracturas”, consideraron los investigadores.

Muchas personas descubren la enfermedad solo después de una fractura. El objetivo del estudio fue explorar si una foto de la retina, analizada con inteligencia artificial, puede anticipar ese riesgo antes de que el daño sea evidente.

Los investigadores buscaron saber si el envejecimiento biológico de la retina refleja procesos de desgaste óseo que ocurren en todo el cuerpo, antes de que aparezcan síntomas.

Dos países, miles de ojos y un mismo resultado

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El algoritmo RetiAGE analiza imágenes de la retina para predecir fracturas óseas antes de que ocurran (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio analizó dos grandes grupos: el proyecto PIONEER en Singapur, con 1.965 adultos mayores, y el Biobanco del Reino Unido, con 43.938 participantes. En ambos casos se tomaron fotos del fondo del ojo y se midió la densidad mineral ósea, es decir, la cantidad de minerales que contiene el hueso y que determina su fortaleza.

RetiAGE se entrenó con más de 129.000 imágenes de Corea del Sur. Usa aprendizaje profundo, una tecnología de inteligencia artificial que aprende patrones a partir de grandes volúmenes de datos.

En Singapur, las personas con mayor edad biológica retinal presentaron menor densidad ósea y mayor riesgo de fracturas.

Científicos descubren un interruptor que podría detener la osteoporosis y fortalecer los huesos en la vejez
La osteoporosis afecta a uno de cada cinco personas en el mundo y suele diagnosticarse tarde por falta de métodos accesibles./Archivo Imagen Ilustrativa Infobae

En Reino Unido, los participantes con mayor puntuación en RetiAGE tuvieron más probabilidades de desarrollar osteoporosis a lo largo de 12 años de seguimiento. El riesgo subió un 12% por cada aumento en la puntuación del marcador retinal.

Los resultados se mantuvieron en distintos grupos étnicos, niveles de actividad física y entre hombres y mujeres. El análisis genético identificó el gen IRF4, relacionado tanto con el envejecimiento retinal como con la formación de hueso nuevo.

El marcador retinal mejoró la capacidad predictiva de herramientas ya existentes. Al combinar RetiAGE con el índice OST, una calculadora de riesgo óseo basada en edad, sexo y peso, la precisión del diagnóstico aumentó de forma notable.

Los desafíos del hallazgo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La edad biológica de la retina se asocia a una menor densidad ósea y mayor fragilidad de los huesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores recomiendan usar la imagen retinal como herramienta complementaria en investigación y tamizajes exploratorios de osteoporosis, sin reemplazar los métodos actuales.

Entre las limitaciones, reconocen que el algoritmo se desarrolló en Corea y se aplicó en poblaciones diferentes, lo que puede afectar la calibración de los resultados. Solo se evaluó un marcador retinal y podrían existir otros igualmente útiles.

Sin embargo, consideran que están desarrollando “un método no invasivo y repetible para detectar baja densidad mineral ósea y estratificar el riesgo de osteoporosis”. Una simple foto de la retina podría convertirse en aliada para detectar a tiempo la fragilidad ósea.

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