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¿El fin del GPS? Por qué la navegación cuántica es la única que no se puede “hackear” ni perder

En Reino Unido, un tren ya usa esta tecnología, marcando un avance clave para el transporte ferroviario global

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Un holograma azul brillante de un avión de pasajeros sobrevuela una ciudad, con líneas de datos digitales que se extienden desde y hacia él.
La tecnología cuántica revoluciona la navegación al ofrecer una alternativa precisa, autónoma y segura frente al GPS tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la tecnología cuántica en el ámbito de la navegación ha abierto el debate sobre el futuro del GPS y su posible reemplazo por sistemas más precisos y resistentes. El desarrollo de la navegación cuántica representa un cambio radical en la forma en que trenes, aviones y otros vehículos determinan su posición, ofreciendo una alternativa que no depende de señales satelitales, es autónoma y se considera prácticamente invulnerable a los ataques electrónicos.

El primer tren del mundo equipado con un sistema de navegación cuántica ya circula en el Reino Unido, marcando un hito para el transporte ferroviario global.

Al mismo tiempo, en la industria aeronáutica, empresas como Airbus y programas de defensa experimentan con sensores cuánticos capaces de guiar aeronaves incluso en situaciones de guerra electrónica avanzada. Este escenario plantea una pregunta clave: ¿estamos cerca del fin de la hegemonía del GPS?

Cuáles son los limitaciones y vulnerabilidad del GPS

El GPS y sistemas similares como Galileo son esenciales en la vida actual, ya que permiten ubicar vehículos y dispositivos mediante señales satelitales. Sin embargo, estas señales, al ser débiles, pueden ser fácilmente bloqueadas o suplantadas. En zonas de conflicto, los ataques a la señal GPS se han vuelto frecuentes, como ocurrió cuando un avión militar español perdió momentáneamente la localización en vuelo.

Holograma azul brillante de un tren de alta velocidad con componentes internos visibles, recibiendo datos de un icono de antena parabólica en un entorno oscuro.
La navegación cuántica utiliza sensores que miden campos magnéticos y gravitatorios terrestres, permitiendo ubicar vehículos sin señales externas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Técnicas como el jamming, que bloquea la señal, y el spoofing, que envía datos falsos, afectan tanto a operaciones militares como civiles. Aunque se están modernizando los satélites y señales, la dependencia del espacio mantiene la vulnerabilidad.

Cómo funciona la navegación cuántica

La navegación cuántica se basa en principios de la mecánica cuántica, utilizando sensores capaces de medir con precisión extrema propiedades físicas del entorno, como los campos magnéticos y gravitatorios de la Tierra. Estos sensores emplean átomos que, al ser sometidos a aceleraciones y giros, funcionan como brújulas diminutas de sensibilidad inigualable.

El corazón del sistema es el llamado magnetómetro cuántico, que detecta las variaciones locales en el campo magnético terrestre. La corteza de la Tierra contiene minerales magnetizados distribuidos de manera única, generando un “mapa” magnético natural. Cada punto del planeta tiene una firma magnética propia, lo que permite, mediante la medición de estas anomalías, determinar la posición exacta de un vehículo, incluso en ausencia de señales externas.

Para complementar el proceso, los sistemas de navegación cuántica utilizan relojes atómicos de alta precisión, encargados de sincronizar los cálculos y asegurar que la información sobre posición y movimiento sea coherente en todo momento. El resultado es un sistema autónomo que no depende de infraestructura satelital ni de comunicaciones externas.

Tren con navegación cuántica
El sistema de navegación cuántica RQINS se probó en un tren entre Londres y Welwyn Garden City. (Network Rail)

Durante la navegación, los datos recogidos por los sensores se comparan con bases de datos de mapas magnéticos y gravitatorios previamente elaborados. Algoritmos avanzados filtran el ruido, eliminan las interferencias y permiten ubicar al vehículo en el espacio físico con márgenes de error mínimos. Este método, conocido como Magnetic Anomaly-Based Navigation (MagNav), ya ha sido probado en condiciones reales por empresas como Airbus y en experimentos con trenes y aviones.

Por qué esta navegación es imposible de “hackear” o bloquear

La navegación cuántica destaca por ser inmune a ataques electrónicos, a diferencia del GPS, que puede ser bloqueado o suplantado mediante interferencias en su frecuencia. Los sensores cuánticos no dependen de señales externas, sino que miden propiedades físicas como el magnetismo y la gravedad terrestre, imposibles de modificar artificialmente a gran escala.

Esto hace que la navegación cuántica sea invulnerable a bloqueos y falsificaciones, convirtiéndola en la opción más segura para entornos hostiles o situaciones de guerra electrónica. Su capacidad de ofrecer ubicación precisa, incluso bajo fuertes interferencias electromagnéticas, la posiciona como la alternativa más fiable al GPS.

Vista conceptual de la Tierra desde el espacio con capas atmosféricas, moléculas de metano ascendiendo y un satélite en órbita.
El GPS enfrenta vulnerabilidades ante ataques electrónicos como jamming y spoofing, exponiendo riesgos en operaciones civiles y militares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas y aplicaciones previstas

La navegación cuántica ofrece precisión, autonomía y resistencia, permitiendo ubicar vehículos en túneles, áreas urbanas densas o bajo el agua, donde el GPS no funciona. No necesita infraestructura costosa, lo que reduce gastos a largo plazo.

En pruebas reales, el sistema RQINS rastreó con exactitud un tren británico sin importar la cobertura satelital, y magnetómetros cuánticos en Australia mantuvieron errores mínimos tras recorrer largas distancias. El sector aeronáutico apuesta por sistemas híbridos con GPS y sensores cuánticos para mayor seguridad y menor dependencia externa.

Gobiernos, universidades y empresas colaboran en el desarrollo de sensores avanzados y bases de datos magnéticas globales, impulsando la adopción de esta tecnología.

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