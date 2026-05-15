Robots humanoides trabajaron 24 horas, lo transmitieron en vivo y demostraron su autonomía

Un robot tipo torso, identificado como FRANK, procesa y mueve paquetes sobre una cinta transportadora en una instalación industrial. Se observan varias figuras de robots similares en el fondo del lugar. En pantalla, gráficos digitales muestran el estado 'LIVE', un temporizador y un contador que supera los 11.000 paquetes procesados. El video cubre una demostración de automatización logística.

La empresa estadounidense Figure AI realizó una transmisión en directo de 24 horas para mostrar a sus robots humanoides trabajando de manera autónoma en tareas de manipulación de paquetes, en una demostración que busca acercar esta tecnología a escenarios reales de logística y automatización industrial.

La prueba fue protagonizada por una unidad del robot Figure 03, controlado mediante Helix-02, el sistema de inteligencia artificial desarrollado por la compañía para coordinar movimientos y decisiones de sus humanoides. Inicialmente, la empresa había anunciado una jornada de ocho horas continuas “a niveles de rendimiento humano”, pero el experimento se extendió hasta completar un día entero de trabajo ininterrumpido.

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Según los datos mostrados durante la retransmisión, los robots lograron procesar más de 10.000 paquetes en las primeras ocho horas. Más adelante, la cifra superó los 18.000 paquetes tras aproximadamente 14 horas de actividad continua.

Figure AI dio a conocer en una transmisión cómo sus robots humanoides trabajan.

El evento acumuló más de medio millón de visualizaciones y se convirtió rápidamente en uno de los experimentos públicos más observados dentro del sector de la robótica humanoide.

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Figure busca demostrar que sus robots ya pueden trabajar en entornos reales

A diferencia de otras demostraciones centradas en movimientos espectaculares o habilidades coreografiadas, la transmisión de Figure mostró tareas repetitivas propias de un almacén logístico.

El robot recogía cajas, las orientaba correctamente y repetía el proceso de forma continua durante horas. El objetivo no era impresionar con movimientos complejos, sino demostrar resistencia operativa, autonomía sostenida y capacidad de trabajo constante.

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La compañía intenta posicionar a sus humanoides como herramientas funcionales para fábricas, centros logísticos y cadenas de distribución, sectores donde la automatización es cada vez más importante debido al crecimiento del comercio electrónico y la necesidad de reducir costos operativos.

Robots humanoides demuestran que pueden trabajar durante 24 horas sin parar.

La demostración también sirve como respuesta a las dudas que todavía existen sobre la viabilidad de los robots humanoides fuera de entornos controlados de laboratorio.

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Los errores también quedaron expuestos en vivo

Uno de los aspectos más comentados de la transmisión fue que los fallos no fueron ocultados. Durante varios momentos, el robot tuvo dificultades para sujetar correctamente algunos paquetes. En otras ocasiones, ciertas cajas cayeron al suelo y el humanoide no logró recuperarlas.

Lejos de perjudicar la demostración, esos errores dejaron en evidencia los desafíos técnicos que todavía enfrenta la robótica avanzada cuando interactúa con el mundo físico real. En logística, los problemas no aparecen únicamente al mover cajas estándar. Los sistemas también deben reaccionar ante objetos deformados, mal colocados, resbaladizos o fuera de patrón.

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La transmisión permitió observar precisamente esas limitaciones en tiempo real, algo poco habitual en la industria tecnológica, donde muchas demostraciones suelen estar cuidadosamente editadas o controladas.

Figure AI transmitió el trabajo de sus robots humanoides durante 24 horas.

Producción acelerada y expansión industrial

El evento también coincidió con un anuncio importante de Figure AI sobre su capacidad de fabricación. La empresa aseguró recientemente que su planta dejó de operar como proyecto piloto y ya funciona como una instalación de producción a gran escala. Según la compañía, actualmente ha entregado más de 350 robots Figure 03.

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Además, Figure afirmó haber multiplicado por 24 su ritmo de fabricación en menos de 120 días, pasando de producir un robot por día a uno por hora. La planta cuenta con más de 150 estaciones de trabajo conectadas, más de 50 puntos de inspección y más de 80 pruebas funcionales al final del ensamblaje.

Otro dato destacado es que la empresa asegura haber producido más de 9.000 actuadores, considerados los “músculos” de los robots humanoides.

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Figure AI anunció que su robot humanoide Figure 03 se produce por hora.

La carrera por los robots humanoides se acelera

Figure forma parte de un grupo creciente de compañías que buscan llevar robots humanoides al mercado laboral real. Empresas como Tesla, con su robot Optimus, o Boston Dynamics también desarrollan sistemas capaces de realizar tareas físicas repetitivas.

Sin embargo, uno de los principales retos sigue siendo lograr autonomía estable durante jornadas largas y en ambientes poco predecibles.

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La demostración de Figure apunta precisamente a ese objetivo: convencer a la industria de que los robots humanoides pueden dejar de ser simples prototipos experimentales para convertirse en herramientas operativas dentro de fábricas y centros logísticos.

Aunque todavía persisten errores y limitaciones, la transmisión dejó claro que el sector avanza rápidamente hacia escenarios donde humanos y robots podrían compartir espacios de trabajo de manera cotidiana.