La tokenización y las monedas estables revolucionan la adopción de blockchain en América Latina

Daniel Acosta, gerente General para Colombia, Centroamérica y el Caribe, reveló el panorama actual de la industria cripto.

"Lo que estamos viendo es que las instituciones ya están entrando más al ecosistema cripto, no son solo los inversionistas minoristas. Incluso mercados que antes prohibían las criptomonedas, como Bolivia, ahora permiten cuentas en dólares digitales y muestran un crecimiento relevante gracias a la regulación pro cripto”, afirmó Daniel Acosta, gerente General de Binance para Colombia, en entrevista exclusiva con Infobae.

Y quiero iniciar esta entrevista con esa frase del directivo ya que da un parte positivo de cómo está el mercado de las Stablecoins que, incluso en el voz a voz, muda constantemente de parecer. Dicen que es un buen negocio, otros dicen que es incierto, luego que es lo mejor para invertir o que incluso, va a desplazar a los métodos tradicionales financieros.

PUBLICIDAD

Así que con base en tantos comentarios de personas que están en esa industria y de los que no, decidí a hablar con Daniel sobre el panorama real del negocio. Así que no más dudas.

Instituciones financieras suman su entrada al ecosistema cripto y potencian el crecimiento de las Stablecoins en América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo observa la evolución de la adopción de cripto y blockchain en América Latina?

Algo que estamos viendo en la región en general es que los inversionistas primero empezaron a entrar a cripto y a blockchain tratando de encontrar un refugio en las monedas estables. En América Latina todavía hay más de un 60% del volumen que se mueve en cripto y lo hace a través de monedas estables.

PUBLICIDAD

Los inversionistas decidieron entrar a cripto para tener acceso mucho más fácil a dólares digitales y muchos que ya comenzaron no lo hacen únicamente en Bitcoin. Una tendencia que se está viendo a nivel global, es cómo empieza a entrar la tokenización de activos reales a la industria de cripto y blockchain en general, donde el beneficio que ha visto la comunidad es el tener acceso a otros activos.

¿Qué ejemplos existen de tokenización de activos reales?

Existe oro tokenizado en el blockchain. Ahora se empiezan a ver cómo muchas compañías le empiezan a apostar a la tokenización de activos como acciones; este tipo de activos que empiezan ya a migrar de un sistema mucho más anticuado a un sistema de blockchain más libre.

PUBLICIDAD

Estamos viendo también que no únicamente las personas están invirtiendo en este tipo de activos, sino las empresas y las instituciones, están empezando a entrar mucho más de lleno al ecosistema.

El 60% del volumen de criptomonedas en América Latina se mueve a través de monedas estables, según Binance Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regulaciones, confianza institucional y evolución del entorno regulatorio

¿La participación del sector público es significativa o es más relevante el sector privado?

El sector público y privado a nivel global es importante al tiempo. Sabemos que El Salvador, por ejemplo, ha sido el perfecto ejemplo de un Estado invirtiendo en reservas estratégicas en Bitcoin; pero ya a través de una mayor adopción a nivel de regulación global hay más de 22 países a nivel global con una regulación establecida y eso también da mucha más confianza a las instituciones para que puedan entrar.

PUBLICIDAD

Están entrando compañías de pagos que utilizaban los sistemas bancarios tradicionales, empezando a hacer pagos transfronterizos utilizando también monedas estables. Eso les ayuda mucho a optimizar los tiempos de procesamiento de pagos y les ahorra mucho en pagos de fees de intermediarios.

¿Considera que la transformación es real o una moda pasajera?

No, más que una moda, yo creo que lo podemos ver por los números. ¿Qué ha pasado con el ciclo actual? Que mucha gente en la última caída que se vio a final del año pasado empezaban a decir: “Se va a desplomar cripto”. ¿Y verdaderamente qué ha cambiado? ¿Por qué se ha podido mantener entre sesenta y setenta y cinco mil dólares que está el día de hoy Bitcoin? Es justo por esa entrada institucional que es una transformación.

PUBLICIDAD

La regulación pro cripto en más de 22 países y la apertura en mercados como Bolivia incrementan la confianza institucional.

¿Cómo se comportó Bitcoin frente a crisis recientes?

Por ejemplo, con el tema geopolítico que estamos viviendo en este momento entre Estados Unidos e Irán, vimos que los diferentes mercados se desplomaron. Se desplomó el S&P 500 en Estados Unidos, se cayó un 8%. Los mercados emergentes 13% de caída. El oro se cayó 13% y la plata se cayó22%. En ese mismo momento, Bitcoin subió1.8%. ¿Qué dice esto? Pues que le están creyendo a cripto y a Bitcoin como un refugio en momentos de incertidumbre.

¿Qué rol cumplen los ETF de Bitcoin?

Los flujos netos de entrada a los ETF de Bitcoin crecieron en este periodo por tres semanas consecutivas, lo cual dice que verdaderamente no son solamente los inversionistas de retail que le están apostando al ecosistema, sino ya las instituciones donde están entrando más.

PUBLICIDAD

Comportamiento y particularidades de los mercados en países como Colombia, Argentina, México, Bolivia y Perú

¿Cómo observa el comportamiento del mercado en Bolivia?

Bolivia hasta el 2024 tuvo completamente prohibido cripto porque lo veían como una amenaza. Sin embargo, al enfrentarse a unos retos de escasez de dólares en el país, el mercado se empezó a abrir mucho más al ecosistema y pasaron de prohibirlo completamente a abrirlo e incluso a establecer una regulación pro cripto. En este momento estamos viendo que es uno de los mercados que tiene un muy buen crecimiento basado en esa necesidad que tuvieron y en las ventajas que han visto en el ecosistema.

¿Qué diferencias existen entre Colombia, Argentina y México?

Argentina ha sido un mercado que tradicionalmente el dólar digital ha servido como un refugio contra la inflación, contra la devaluación. Colombia es un país donde se ha visto mucho el apetito por invertir en este tipo de activos, como verlos como mecanismo de inversión. Y hay mercados adicionales, como Perú y otros países, que lo que han visto como beneficio de cripto y blockchain para recibir, por ejemplo, remesas internacionales. Entonces, cada uno de los países tiene sus peculiaridades.

PUBLICIDAD

Argentina utiliza el dólar digital como refugio frente a la inflación, mientras que Colombia lidera por cantidad de inversionistas en cripto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Existen comportamientos similares entre los clientes de la región?

El cliente de América Latina tiende a tener unos comportamientos similares. Obviamente, dependiendo de los países que tienen más estabilidad con su moneda local, no tienen tanta necesidad de ahorrar en dólar digital, en otros sí.

¿Hay algún país que destaque por su crecimiento?

En general hemos visto un crecimiento muy a la par en toda América Latina.Según Chainalysis Alternative, ya estamos llegando más o menos a 73 millones de personas que tienen acceso a cripto de una manera u otra. Colombia, por ejemplo, ya está un poco más de 6 millones de personas.

PUBLICIDAD

Transformación generacional y educación en el ecosistema cripto

¿Cómo ha cambiado el perfil generacional de los usuarios de cripto?

Tradicionalmente el inversionista de cripto siempre se había caracterizado por tener entre 19 y 43 años. Sin embargo, lo que hemos visto es que la inteligencia artificial está ayudando mucho a cerrar esas brechas de conocimiento, porque la gente ya al tener acceso directo a herramientas puede aprender solo. Ya hay mas gente aprendiendo, desde menores de edad y otros con una edad más avanzada.

¿Qué iniciativas educativas han implementado desde Binance?

En Colombia hicimos un tour que le llamamos Binance University Tour, donde fuimos a más de 6 universidades con programas académicos de blockchain. En América Latina se expandió este programa a 71 universidades a nivel regional y ha tenido muy buena acogida

Binance refuerza la prevención de fraudes en su plataforma con inteligencia artificial y colaboración con autoridades locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguridad, prevención de fraudes y errores frecuentes de los usuarios

¿Cómo abordan la prevención de fraudes y la seguridad en la plataforma?

Colaboramos directamente con autoridades para cuando se identifica un fraude, no únicamente se le pueda hablar a la comunidad, sino que se pueda tomar acción, teniendo una colaboración rápida con la Policía y Fiscalía. También, hemos hecho muy buena labor de cuando identificamos algún tipo de spam o fraude, lo comunicamos rápidamente.

¿Cuentan con sistemas de alerta dentro de la plataforma?

Tenemos la capacidad de cuando una persona, por ejemplo, va a mandarle plata a alguna dirección, si es identificada que esa dirección ha estado involucrada en un fraude o algo, poder sacarle un mensaje al usuario y advertirle para que no lo mande.

¿Qué rol cumple la inteligencia artificial en la seguridad?

A través de la inteligencia artificial hemos mejorado mucho los sistemas de prevención de riesgo dentro de la plataforma. Si vemos movimientos inusuales o billeteras que están haciendo un scam, que están recibiendo mucha plata, podemos empezar a monitorear en tiempo real esas transacciones que nos ayudan a alertar mucho más rápido.

¿Cuáles son los errores más frecuentes de los usuarios?

El principal error es creer en cualquier proyecto de cripto y blockchain que te dicen que te vas a hacer millonario porque va a ser el próximo bitcoin, donde incluso son monedas que no están enlistadas en nuestra plataforma. De otrolado, nos hemos enfocado en trabajar mucho con la industria para que proyectos que ofrecemos tengan un chequeo muy profundo antes de poderse vender dentro de nuestra plataforma. Lo que recomendamos es que primero empiecen por el ecosistema de los temas que ya están más validados como Bitcoin, Ethereum y después empiecen a invertir en otros temas.

Relación con la banca tradicional y desafíos de localización de productos

¿Cómo ha sido el trabajo con la banca tradicional?

A través de alianzas que tenemos con Colombia Fintech, nos hemos sentado con los diferentes mesas de trabajo de cumplimiento de la industria tradicional financiera para que ellos puedan entender cómo funciona el ecosistema. Que entiendan que los controles que nosotros tenemos y la inversión que hemos hecho en cumplimiento es tan o más robusta que la que tienen los bancos tradicionales.

Perspectivas, tendencias y proyección personal en la industria

¿Qué tendencias observa para el cierre del semestre?

Lo que estamos viendo en tendencias es gente usando más cripto para el día a día, no únicamente como para una inversión a largo plazo. La parte de tokenización es una tendencia de toda la industria cripto y blockchain donde se van a empezar a ver más acciones, oro tokenizado, este tipo de activos y eso le va a dar aún más accesibilidad a nuestros clientes a nivel global y regional.

Sobre el concepto de lavado de dinero en esta industria, el mismo Chainalysis con lo que ha mostrado es que 0,14% de la actividad de cripto es ilícita contra un 4 o 5% que puede pasar en el sector financiero tradicional. Creo que es un mito pensar que únicamente personas ricas están invirtiendo en cripto. Lo vemos mucho con personas que dependen de ser comerciantes P2P en Binance, que viven del día a día simplemente de buscar arbitraje en la plataforma. Vemos personas de ingresos bajos que han visto una oportunidad volviéndose expertos en el trading, primero sin arriesgar dinero, utilizando la herramienta de demo trading de Binance.

Programas educativos como Binance University Tour promueven la formación en blockchain y cripto en más de 70 universidades latinoamericanas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

¿Cómo gestiona el liderazgo en una industria volátil?

Esa es una pregunta que me hace mucha gente. ¿Usted cómo hace para dormir en una industria tan volátil que sube, que baja? Pero yo creo que es la convicción que tengo, la ventaja y la oportunidad tan grande que veo en la tecnología blockchain. Esa convicción lo ayuda a uno a enfocarse, no a mirar el precio en el día a día, sino en saber que construyendo estamos transformando y creando un nuevo ecosistema financiero para el futuro, unos nuevos rieles que van a traer mucha inclusión financiera, van a traer la democratización del acceso a mecanismos de inversión.

¿Qué recomienda a quienes quieren crecer en la industria cripto?

Todo viene primero por la curiosidad que puede tener una persona. Yo vengo de trabajar más de 11 años en MasterCard, una compañía muy madura con un posicionamiento global muy fuerte. Cuando uno se pasa a una industria como esta que apenas está naciendo, simplemente es dejar que la gente también le apueste al futuro y a lo que cree. El resto del trabajo y el resultado que se ve, no únicamente en las personas que uno lidera, sino en la industria como tal, es el resultado de la pasión que uno puede tener por la industria o por algún tema en general.