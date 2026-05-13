Guía para limpiar la nevera: recomendaciones de fabricantes en electrodomésticos

Cómo limpiar la nevera según los fabricantes: pasos esenciales para higiene, ahorro energético y mayor durabilidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mantenimiento adecuado de la nevera es fundamental para la seguridad alimentaria, el ahorro energético y la durabilidad del electrodoméstico. En los hogares, la nevera no solo conserva alimentos, también influye directamente en la salud y el presupuesto familiar.

Por esta razón, especialistas de marcas como Haceb, LG y Samsung insisten en la importancia de la limpieza periódica, una tendencia que responde tanto a la preocupación por la higiene como al deseo de optimizar el funcionamiento del aparato.

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Hoy, limpiar la nevera no es solo una tarea de rutina doméstica. El aumento en el precio de la energía y la necesidad de reducir el desperdicio de alimentos han hecho que cada vez más usuarios busquen consejos profesionales para mantener este electrodoméstico en óptimas condiciones. Las recomendaciones de los fabricantes apuntan a establecer hábitos regulares y emplear productos seguros para proteger tanto la salud como el equipo.

Limpieza de neveras inteligentes: trucos y productos recomendados por marcas líderes para el cuidado óptimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué es importante limpiar la nevera?

La nevera es el principal espacio de almacenamiento de alimentos perecederos. Si no se limpia con frecuencia, pueden proliferar bacterias, moho y malos olores, lo que compromete la calidad y seguridad de los productos almacenados.

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Además, un refrigerador limpio y bien organizado consume menos energía, lo que contribuye al ahorro mensual en la factura eléctrica y prolonga la vida útil del equipo.

Herramientas y productos recomendados

Para una limpieza eficiente y sin riesgos, los expertos sugieren contar con:

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Paños de microfibra húmedos y secos

Esponjas suaves

Agua tibia

Jabón lavavajillas suave

Spray de limpieza apto para uso alimentario

Vinagre blanco como desinfectante natural

Evita productos químicos agresivos que puedan dañar las superficies interiores o dejar residuos nocivos. Antes de aplicar cualquier producto, revisa siempre las recomendaciones del fabricante.

Paso a paso: limpieza interior

Nevera limpia, hogar saludable: pasos, productos y consejos de fabricantes para el mantenimiento ideal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Vaciar el refrigerador

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Desconecta la nevera antes de iniciar la limpieza. Retira todos los alimentos y colócalos en un espacio fresco o en una hielera si es necesario. Aprovecha para revisar fechas de caducidad y desechar productos vencidos o en mal estado.

2. Retirar y lavar partes desmontables

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Saca bandejas, estantes, cajones y compartimentos extraíbles. Lávalos en el fregadero con agua tibia, jabón suave y una esponja que no raye. Deja secar al aire o sobre una toalla limpia antes de volver a colocarlos.

3. Limpiar el interior

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Con un paño húmedo y jabón suave, limpia paredes, esquinas y juntas de las puertas. Para desinfectar, puedes aplicar una solución de vinagre blanco, que elimina microorganismos sin dejar residuos químicos. Presta atención a los rincones y a los sellos, donde suele acumularse suciedad.

4. Secar y reorganizar

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Seca todas las superficies interiores con un paño de microfibra limpio. Vuelve a montar las piezas desmontables y organiza los alimentos, colocando los de consumo más próximo al frente para facilitar su acceso y evitar que se olviden en el fondo.

Limpieza exterior y mantenimiento adicional

Ahorro energético y bienestar: cómo una nevera limpia contribuye a la salud y la eficiencia doméstica - (Imágen Ilustrativa Infobae)

Usa un paño suave y húmedo con detergente suave para limpiar puertas y paredes laterales.

Seca de inmediato con un paño seco para evitar manchas y marcas de agua.

No olvides limpiar la parte trasera, donde puede acumularse polvo y afectar la eficiencia del motor.

Si el modelo cuenta con dispensador de agua o hielo, sigue las instrucciones del fabricante para su limpieza periódica.

¿Con qué frecuencia limpiar la nevera?

La frecuencia ideal depende del tipo de alimentos que almacenes:

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Si guardas principalmente frutas, verduras y productos frescos, realiza una limpieza profunda cada dos semanas .

Si almacenas lácteos, carnes crudas o alimentos altamente perecederos, considera limpiar semanalmente .

Para un uso general, una limpieza profunda al mes es suficiente, complementada con revisiones rápidas cada semana para eliminar derrames y productos caducados.

Consejos de organización para mantener la nevera limpia

Coloca los alimentos con la fecha de caducidad más próxima en la parte frontal.

Limpia de inmediato cualquier derrame para evitar manchas y olores.

No sobrecargues los estantes, ya que una buena circulación de aire ayuda a mantener los alimentos frescos por más tiempo.

Un refrigerador limpio y ordenado no solo protege la salud de la familia, también optimiza el rendimiento del electrodoméstico, reduce el consumo energético y disminuye el riesgo de averías. La limpieza regular, combinada con una organización inteligente, se traduce en menos desperdicio de alimentos y un ambiente doméstico más saludable.