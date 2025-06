La autoridad de datos de Alemania pidió a Apple y Google que eliminen la app DeepSeek de sus tiendas

La autoridad de datos de Alemania pidió a Apple y Google que retiraran DeepSeek por infringir el RGPD (EFE)

“El Comisionado de Berlín para la Protección de Datos y la Libertad de Información ha denunciado la aplicación de inteligencia artificial DeepSeek a Google y Apple en Alemania como contenido ilegal“. Así comienza el comunicado emitido por el ente este 27 de junio de 2025.

La acción se originó por la supuesta transferencia no autorizada de datos personales de usuarios alemanes a China, por parte de la empresa desarrolladora Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd., con sede en ese país. La comisionada Meike Kamp fue quien presentó la denuncia formal, solicitando a ambas compañías tecnológicas que consideren el bloqueo de la aplicación en sus plataformas digitales.

Según informó PYMNTS.com, esta medida responde a crecientes preocupaciones sobre la protección de datos personales, en un contexto de escrutinio global sobre la vigilancia tecnológica y las transferencias internacionales de información. DeepSeek, un chatbot basado en inteligencia artificial, se ofrece en Alemania a través de Google Play Store y Apple App Store, con interfaz y funcionamiento en idioma alemán. Esto implica su sujeción al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea.

Denuncia formal y fundamentación legal

Tras la notificación realizada por la comisionada Kamp, de acuerdo con el comunicado difundido, ambas empresas deben ahora revisar la denuncia y decidir en un plazo breve si retirarán la aplicación.

DeepSeek, desarrollada en China, no ofrece protección equivalente al RGPD en la gestión de datos personales (REUTERS)

La denuncia, citada por PYMNTS.com, se basa en que DeepSeek recopila y transfiere datos personales —incluidos historiales de chat, entradas de texto, archivos subidos, ubicación, dispositivos y redes— a servidores en China, donde se almacenan y procesan. Esto infringe el RGPD, que solo permite transferencias de datos a países fuera de la Unión Europea si se garantiza un nivel de protección equivalente.

Dado que la Unión Europea no ha emitido un acuerdo de adecuación con China, cualquier transferencia de datos personales a ese país debe sustentarse en garantías legales reconocidas por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

DeepSeek y ChatGPT, dos chatbots de inteligencia artificial en el centro del debate sobre privacidad y regulación internacional (AP Foto/Andy Wong)

Una de las principales herramientas en estos casos son las cláusulas contractuales tipo, modelos de contrato aprobados por la Comisión Europea que establecen obligaciones legales entre la empresa que transfiere los datos en Europa y la empresa que los recibe fuera del bloque, las cuales buscan asegurar que la información personal de los ciudadanos europeos goce del mismo nivel de protección, incluso en jurisdicciones que no ofrecen garantías equivalentes.

Según las autoridades alemanas, DeepSeek no ha demostrado haber implementado estas cláusulas ni otras salvaguardas adicionales exigidas por la normativa europea, lo que representa una infracción del artículo 46 del RGPD.

Ausencia de garantías y riesgo para los usuarios

En declaraciones recogidas por PYMNTS.com, la comisionada Kamp sostuvo: “La transferencia de datos de usuarios por parte de DeepSeek a China es ilegal. DeepSeek no ha podido demostrar que los datos de usuarios alemanes estén protegidos en China al mismo nivel que en la UE. He informado a Google y Apple sobre las violaciones y espero una pronta revisión para un posible bloqueo”.

La autoridad berlinesa advierte que las leyes chinas otorgan amplios poderes a sus autoridades para acceder a datos personales almacenados bajo jurisdicción nacional. Los usuarios extranjeros, como los alemanes, carecen de mecanismos efectivos para hacer valer sus derechos o presentar reclamaciones.

Alemania exige a Apple y Google eliminar DeepSeek por violar normas de privacidad (europa press)

Antes de acudir a Google y Apple, la comisionada solicitó a DeepSeek el retiro voluntario de su aplicación en Alemania y el cese de la transferencia de datos, o bien la implementación de garantías legales. Ante la falta de respuesta, recurrió al artículo 16 del Digital Services Act (DSA), que permite denunciar contenido ilegal en plataformas digitales.

La acción fue coordinada con autoridades de protección de datos de Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz y Bremen, así como con la Bundesnetzagentur, entidad federal encargada de aplicar el DSA en Alemania. Este respaldo institucional subraya la gravedad del caso.

El tema también ha generado preocupaciones fuera de Europa. Según PYMNTS.com, en abril de 2025 el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China en Estados Unidos advirtió sobre los riesgos asociados a modelos de inteligencia artificial desarrollados en China. DeepSeek fue señalada como una potencial amenaza a la seguridad nacional.

Estados Unidos advirtió sobre riesgos de DeepSeek, vinculándola con posibles amenazas a la seguridad nacional (reuters)

El representante John Moolenaar, presidente del comité, declaró a dicho medio que “DeepSeek no es solo otra aplicación de inteligencia artificial, es un arma en el arsenal del Partido Comunista Chino, diseñada para espiar a los estadounidenses”. Y en marzo de 2025, el Departamento de Comercio de Estados Unidos prohibió el uso de DeepSeek en equipos gubernamentales por razones similares.

Evaluación pendiente y futuro incierto

Apple y Google deben evaluar la denuncia presentada en las últimas horas y decidir si retirarán la aplicación DeepSeek de sus tiendas para usuarios alemanes. Hasta el momento, la empresa desarrolladora no ha emitido ninguna respuesta pública ni ha adoptado medidas para cumplir con las exigencias del RGPD, afirma el medio norteamericano.

La situación genera incertidumbre sobre la continuidad de DeepSeek en el mercado alemán y plantea un precedente en la aplicación del Digital Services Act frente a aplicaciones extranjeras que no respeten las normas europeas de privacidad.