Crimen y Justicia

Femicidio de Agostina: la próxima semana indagarán a los tres detenidos

Claudio Barrelier, el presunto asesino de la adolescente, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, acusados de encubrimiento, serán indagados por el fiscal Raúl Garzón entre el martes y el jueves

Guardar
Google icon
Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, los acusados del crimen de Agostina Vega portada
Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, los acusados del crimen de Agostina Vega

La próxima semana, el fiscal de Córdoba Raúl Garzón, quien tiene a su cargo la investigación del femicidio de Agostina Vega, indagará a los tres detenidos por el crimen: Claudio Barrelier, presunto asesino, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, acusados de encubrimiento.

Fuentes judiciales con acceso a la causa indicaron a Infobae que las indagatorias, en las que los sospechosos pueden optar por abstenerse de hablar, se llevarán a cabo entre el martes y el jueves.

PUBLICIDAD

En ese sentido, las fuentes también desmintieron que el fiscal Garzón se encuentre trabajando sobre la hipótesis arrojada esta mañana por Carlos Nayi, abogado de los abuelos maternos de Agostina, quien había dicho en diálogo con el diario La Voz que a la adolescente -presuntamente- la mataron para ocultar otro delito.

Según dijo el letrado esta mañana, la principal hipótesis del móvil del crimen es el “criminis causa”. Es decir, el asesinato se habría producido para lograr la impunidad o para ocultar un delito previo.

PUBLICIDAD

La lógica del delincuente indica que no puede dejar en vida a la persona que ha depredado”, afirmó Nayi. De ser así, otras teorías como el ajuste de cuentas o temas vinculados a drogas perderían fuerza.

Últimas medidas en la investigación

El miércoles, personal de Bomberos, de la Policía de Córdoba y del Departamento Unidades de Alto Riesgo llevaron a cabo un nuevo allanamiento en la casa de Barrelier, ubicada en la calle Campillo al 878, en el barrio Cofico de la capital provincial.

Según explicaron fuentes judiciales a Infobae, se trató de un procedimiento de rutina para volver a la presunta escena del crimen, donde apuntan a encontrar elementos que sean útiles para la causa y permitan avanzar con la investigación.

Claudio Barrelier, el presunto femicida de Agostina
Claudio Barrelier, el presunto femicida de Agostina

La casa del principal sospechoso por el femicidio de Agostina se encuentra custodiada por la Policía tras una serie de amenazas de prender fuego el domicilio del acusado en represalia.

El principal objetivo de los efectivos es resguardar la casa para evitar la eliminación de pruebas, como también preservar la vida de los vecinos.

Los investigadores intentan determinar qué fue lo que pasó durante las horas siguientes a la madrugada del domingo 24 de mayo, cuando se presume que Barrelier asesinó a la menor y luego se deshizo del cuerpo.

Dos días antes, por la noche, Andreani, la mujer que le había prestado su Ford Ka negro al principal acusado, fue detenida en su domicilio.

SOLEDAD ANDREANI TERCERA DETENIDA
Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka en el que presuntamente trasladaron los restos de Agostina Vega (Instagram)

Según supo este medio, la fiscalía le atribuye el delito de encubrimiento agravado y sospecha que el vehículo de su propiedad habría sido utilizado para trasladar los restos de la adolescente de 14 años,que fueron hallados el 30 de mayo en un descampado de Ampliación Ferreyra.

Además, esta semana se difundió un video que corresponde al lunes 25 de mayo, cerca de las 13, momento en el cual Barrelier ya habría descartado el cuerpo de Agostina.

Un video de vigilancia muestra el vehículo en la calle

En las imágenes se observa el momento en el que el acusado abre el baúl del Ford Ka y manipula una frazada o lona que se encontraba en su interior.

El detalle de la manta o frazada que Barrelier retira del baúl cobró interés tras una declaración de Fassetta, el hombre de 47 años que fue el segundo detenido en la investigación. Según consta en el expediente, residía en una habitación ubicada en el fondo de la vivienda del barrio Cofico y fue imputado por encubrimiento agravado.

Primer plano de Osvaldo Fassetta sonriendo a la cámara, vistiendo una camiseta de rayas rojas y blancas, junto a dos personas de rostros pixelados
Osvaldo Fassetta, segundo de los detenidos

En una entrevista con TN, el hombre aseguró que, tras la desaparición de Agostina,encontró reemplazado el acolchado de su cama, una circunstancia que calificó como llamativa.

Por el momento, el expediente se encuentra bajo secreto de sumario y el fiscal Raúl Garzón continúa profundizando la investigación sobre el entorno de Barrelier, quien permanece detenido en el Complejo Penitenciario de Bouwer.

Dieron de alta a la mamá de Agostina

En otro orden, el abogado Nayi también confirmó que Melisa, la mamá de la adolescente, fue dada de alta, luego de pasar varios días internada debido al shock que le produjo el crimen de su hija.

“Es muy difícil levantarse desde una tragedia tan tremenda”, señaló Nayi sobre el proceso de recuperación de la familia. Según dijo, la mujer sufrió un “shock postraumático agudo profundo”.

Miguel Heredia, abuelo de Agostina y padre de Melisa, habló con Infobae en Vivo esta semana sobre el estado de salud mental de su hija luego de lo ocurrido. Según dijo, la mamá de la menor no logró asumir completamente la realidad y contó que la mujer aún espera el regreso de Agostina.

El estado de salud de mi hija, el estado de salud mental de mi hija es bastante frágil. Ella no está en la realidad, no está bien, porque ella cree que Agostina ya va a volver. No asume totalmente lo que ha pasado. El otro día, por ejemplo, me dice que no puede llorar. Obviamente que ella sabe, estuvo en el velorio, estuvo en el entierro. No sabe detalles, porque obviamente nadie le va a decir, no le queremos decir los detalles”, contó.

Temas Relacionados

Agostina VegaCórdobaClaudio Barrelierúltimas noticiasindagatoriasFiscal Raúl Garzón

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Imputaron a Néstor Ortigoza en la causa por violencia de género contra su expareja: será indagado en agosto

Así lo confirmaron fuentes del caso a Infobae. La Justicia agravó el hecho y acusó al futbolista por lesiones leves agravadas y daño

Imputaron a Néstor Ortigoza en la causa por violencia de género contra su expareja: será indagado en agosto

Detuvieron a nueve policías de Rosario por prender fuego a un hombre en un operativo irregular

Los agentes fueron arrestados en procedimientos de la División de Asuntos Internos por pedido del fiscal Pablo Socca, quien los acusará por tentativa de homicidio. El ataque ocurrió en mayo de 2024 y la víctima logró sobrevivir, pero quedó con secuelas gravísimas

Detuvieron a nueve policías de Rosario por prender fuego a un hombre en un operativo irregular

Mataron a un efectivo de la Policía Federal durante un tiroteo en Rosario: hay otro agente y un civil herido

El agente fue hallado tendido en la vía pública con varios impactos y sin su arma reglamentaria, que habría sido sustraída en el barrio Villa Banana. Dos sospechosos por el hecho fueron detenidos

Mataron a un efectivo de la Policía Federal durante un tiroteo en Rosario: hay otro agente y un civil herido

Ratificaron la condena a un ex policía de Chubut por extorsionar a un preso para que le entregara su camioneta

De acuerdo con la Cámara en lo Penal de Esquel, quedó demostrado que el ex agente había forzado, bajo amenazas y el uso de su arma, a firmar la transferencia del vehículo

Ratificaron la condena a un ex policía de Chubut por extorsionar a un preso para que le entregara su camioneta

Juzgarán a diez policías de la Bonaerense por el crimen de una mujer trans en una comisaría de Pilar

Sofía Fernández murió asfixiada y de manera violenta en abril de 2023. Los acusados habían sido sobreseídos

Juzgarán a diez policías de la Bonaerense por el crimen de una mujer trans en una comisaría de Pilar

DEPORTES

El Vasco Arruabarrena llegó a la Argentina para firmar con Boca: las charlas con Riquelme y el análisis del plantel

El Vasco Arruabarrena llegó a la Argentina para firmar con Boca: las charlas con Riquelme y el análisis del plantel

Tras quedar 10° en la FP1, Franco Colapinto afronta la segunda práctica en el GP de Barcelona de Fórmula 1

EN VIVO, Canadá debutará contra Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026: hora, TV y formaciones

La tercera ceremonia del Mundial 2026, EN VIVO: Estados Unidos cerrará la fiesta de inauguraciones

Polémica en la F1 por la decisión que le devolvió el podio a Gasly: los equipos que apelarán la medida

TELESHOW

Chiche Gelblung recibió el alta médica después de casi un mes y ya prepara su vuelta al trabajo

Chiche Gelblung recibió el alta médica después de casi un mes y ya prepara su vuelta al trabajo

Carolina Baldini abrió las puertas de su nuevo mundo: del cuidado de sus nietos al glamour y la aventura

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La autocrítica de Sofía Gonet por sus cirugías estéticas: “Tenemos todas más o menos la misma cara”

Placa final y presupuesto recortado: quién quedaron nominados en una semana clave en Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Más de 70 millones de personas bajo alerta por tormentas severas y calor extremo en EEUU

Más de 70 millones de personas bajo alerta por tormentas severas y calor extremo en EEUU

Steven Spielberg volvió a los ovnis con ‘El día de la revelación’ y bromea con qué le diría a un alienígena

El canciller del régimen iraní aseguró que un memorando de entendimiento con EEUU “nunca ha estado tan cerca”

Cómo se forma la ola polar que llevará frío extremo al AMBA y afectará a ocho provincias

Ucrania atacó dos refinerías rusas en Tatarstán y una planta química en la región de Samara