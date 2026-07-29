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Se conocieron los detalles de la separación de La Joaqui y Luck Ra: “Él empezó a sentir que no podía con esa vida”

Yanina Latorre hizo una pausa en sus vacaciones en Miami y usó sus redes sociales para hablar de la separación de los cantantes

Fotografía dividida. Mujer rubia con top de encaje negro y abrigo de piel. Hombre con cabello azul, camiseta de fútbol y un vaso
Dos artistas, La Joqui y Luck Ra, aparecen en un montaje fotográfico en medio de rumores de separación.
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La Joaqui y Luck Ra fueron una de las parejas más queridas por el público y durante el tiempo que duró la relación compartieron shows, viajes y una exposición pública constante en redes sociales, donde su vínculo quedó registrado en fotos y videos que sus seguidores siguieron de cerca; sin embargo, la relación llegó a su fin de manera sorpresiva y ambos lo comunicaron en sus redes sociales con un comunicado conjunto.

Joaqui y Luck Ra, acerca de las razones detrás de esta decisión de ponerle un punto final a la relación, explicaron: “Sino más bien deseos de un futuro y etapas distintas, por todo lo compartido durante este tiempo, nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y aprendizajes que nos dejó esta etapa”

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Si bien en el mensaje que dejaron en sus redes aseguraron que se trato de una decisión conjunta y tomada desde el amor, Yanina Latorre, la conductora de SQP (América YV), le puso una pausa temporal a sus vacaciones en Miami y reveló detalles de la separación en una serie de historias de Instagram donde contradijo en varios puntos el tono del mensaje que compartieron la cantante de RKT y el cantante de cuarteto.

Tres paneles de texto blanco sobre fondo negro. Los textos mencionan la separación de La Joaqui y Luck Ra, sus edades y detalles del quiebre
"Destruida, enamoradísima. Él la dejó", aseguró Yanina en sus historias

Latorre abrió la secuencia con una advertencia directa: “Tengo data fresca de la Joaqui y Luk Ra”. Y arrancó con los datos más duros: “Vieron que separaron a la Joaqui y Luk Ra. Ella borró todo de IG y lo bloqueó. Destruida. Enamoradísima. Él la dejó”.

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La ruptura, según la conductora, no fue en Buenos Aires sino en Madrid. El cantante cordobés tiene 25 años y está en España con algunos de sus amigos, dado que viajó para estar en La Velada del Año VI, en pleno crecimiento profesional. La Joaqui tiene 32, dos hijas y había reorganizado su vida en función de esa relación. “La dejó él. 25 años. Ella 32. Él en Madrid. En su mejor momento. Ella (tiene) 2 niñas. Diferente sintonía, él empezó a sentir que no podía con esa vida”, detalló Latorre.

El nivel de compromiso de La Joaqui con la relación quedó en evidencia en los datos que siguieron. “Ella enamoradísima. Está devastada. Incluso se mudó a San Isidro por él”, escribió la conductora, antes de precisar el momento exacto de la ruptura: “Fue a visitarlo a Madrid y la dejó”.

Tres paneles verticales con texto blanco sobre fondo negro, detallando una separación, viajes y reacciones de las partes involucradas
"Fue a visitarlo a Madrid y la dejó", dijo Latorre acerca de cómo fue la separación

Latorre también se encargó de despejar una de las versiones que había circulado. “No hay terceros en discordia. Quiere divertirse y digámoslo... sacarle punta”, escribió, describiendo así la actitud de Luck Ra tras la separación.

El contraste entre ambos no podía ser más marcado. Mientras él está “desacatadísimo”, ella tomó la decisión de armar las valijas e ir junto a sus dos hijas, Shaina y Eva, a Costa Rica para estar con su madre y celebrar el cumpleaños de la mayor de las niñas. “Ella post separación se fue a Costa Rica, donde vive su madre, a festejar el cumple de su hija. Está muy muy dolida. Y él ahora, desacatadísimo”, precisó Latorre.

El comunicado conjunto que ambos publicaron llegó en medio de todo esto. Latorre no tardó en poner en contexto ese gesto: “Acaban de subir ambos un comunicado. Pero privadamente, están a los tiros”.

Fondo negro con tres oraciones en texto blanco: 'Me dicen q luk ra quiere hacer todo bien', 'La joaqui es muyyyy querida', 'El no quiere a todo el mundo en contra'
"Quiere hacer todo bien. La Joaqui es muy querida", contó Yanina acerca de la separación (Instagram)

La explicación sobre por qué Luck Ra accedió a firmar ese texto llegó en la última story de la secuencia. “Me dicen que Luk Ra quiere hacer todo bien. La Joaqui es muy querida. Él no quiere a todo el mundo en contra”, cerró la conductora, dejando en claro que el tono conciliador del comunicado respondió más a un cálculo de imagen que a una separación en buenos términos.

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