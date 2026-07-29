Lucía y Joaquín Galán celebraron los 30 años del Hogar Pimpinela: “El verdadero festejo será cuando no sea necesario”

Lucía y Joaquín Galán celebraron los 30 años del Hogar Pimpinela para la Niñez

Guardar

El Hogar Pimpinela para la Niñez celebró tres décadas de trabajo con un acto especial en el Centro de Convenciones Dr. Arturo Frondizi, en Vicente López. La jornada reunió a más de 200 personas, entre quienes se contaron colaboradores, artistas, autoridades, familias adoptivas y jóvenes que pasaron parte de su vida en la institución. El evento sirvió de homenaje a una trayectoria iniciada el 2 de julio de 1996, cuando la Asociación Civil sin fines de lucro abrió sus puertas y comenzó a ofrecer un espacio de contención, afecto y posibilidades de futuro a niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

Durante la celebración, Lucía Galán transmitió un mensaje que refleja el propósito central del Hogar: “No celebramos la existencia de un hogar. El verdadero motivo de festejo llegará cuando ya no sean necesarios. Hasta entonces, valoramos el camino recorrido y el hecho de mantenernos unidos como una gran familia, a pesar de todas las dificultades”. Esta postura resume el espíritu que orienta el trabajo del Hogar desde sus inicios.

PUBLICIDAD

Lucía y Joaquín Galán en el festejo de los 30 años del Hogar Pimpinela

En la celebración hubo canto: Manuela Bravo, Katie Viqueira, Marcela Morelo, Lucía Galán, Patricia Sosa, Sandra Mihanovich, Julia Zenko y Marilina Ross

El proyecto nació a partir del compromiso social de Lucía y Joaquín Galán, quienes, como hijos de inmigrantes españoles, crecieron con un profundo sentido del esfuerzo y la responsabilidad colectiva. El nacimiento de Francisco, hijo de Joaquín, en 1990, marcó un antes y un después. En ese momento, una pregunta comenzó a tomar fuerza en sus vidas: ¿por qué algunos niños acceden a oportunidades mientras que otros carecen de todo desde el inicio? Esa inquietud derivó en la creación del Hogar, que abrió oficialmente seis años después.

Durante el encuentro, Joaquín Galán compartió anécdotas de los primeros pasos del proyecto y recordó que al principio imaginaban un hogar para 100 chicos. “Nuestra idea era hacer un hogar para 100 chicos”, contó entre risas. Pronto, la realidad los llevó a ajustar sus expectativas y a comprender que un cupo más reducido, de 25 niños, permitía una atención más cercana e individualizada. Esta premisa de atención personalizada permanece como uno de los pilares de la institución.

PUBLICIDAD

Uno de los momentos más destacados de la noche tuvo como protagonista a Mercedes, quien junto a cinco de sus hermanos fue una de las primeras niñas en ingresar al Hogar. Mercedes regresó para expresar su agradecimiento por el acompañamiento recibido en su infancia. Relató cómo el Hogar no solo le proporcionó un lugar donde vivir, sino que también le ofreció valores, oportunidades y una familia afectiva que la sigue apoyando hasta la actualidad. “Mi vida habría sido completamente distinta si este hogar no hubiera existido. Hoy soy madre y asistente social. Mi mayor deseo es que otros niños puedan encontrar una familia, porque necesitan ser escuchados, porque esos niños también tienen sueños, como los tuve yo”, afirmó durante su intervención.

Susana Roccasalvo con la camiseta de Boca en la celebración

Marcelo Polino saluda a Graciela Borges, junto a Evelyn Schiedl. Detrás, Carina Zampini

Al encuentro asistieron el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, junto a su esposa, Belén Ludueña, así como autoridades y equipos de Niñez de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. También participaron integrantes del personal del Hogar.

PUBLICIDAD

La conducción del evento estuvo a cargo de Silvina Chediek. La música ocupó un lugar central, con actuaciones de artistas como Marilina Ross, Patricia Sosa, Sandra Mihanovich, Marcela Morelo, Manuela Bravo y Katy Viqueira, además de Lucía y Joaquín Galán. Todos interpretaron canciones emblemáticas de sus carreras, aportando emoción a la velada.

Entre quienes acompañaron la celebración se encontraban figuras del espectáculo que mantienen una relación cercana con el dúo Galán, como Graciela Borges, Eugenia Tobal, Ángel de Brito, Carina Zampini, Gabriel Corrado, Susana Roccasalvo y Marcelo Polino. La familia Galán, que respalda el proyecto desde su fundación, también estuvo presente.

PUBLICIDAD

Susana Roccasalvo, Lucía Galán, Carina Zampini y Joaquín Galán

Jorge Macri, jefe de gobierno porteño, junto a su esposa María Belén Ludueña junto a los anfitriones, Lucía y Joaquín Galán

Lucía Galán resumió el sentido de la tarea diaria en una imagen: “Cuando un chico finalmente se va con su familia, todo el equipo terapéutico lo despide hasta la puerta. Tomamos una foto de espaldas, caminando de la mano. Esa es la foto que queremos conservar para siempre. Ese es nuestro verdadero triunfo”.

Desde el 2 de julio de 1996, el Hogar Pimpinela para la Niñez mantiene su compromiso con la infancia vulnerable. Más que un espacio de resguardo, representa una oportunidad para que cientos de niños y niñas puedan regresar a sus familias biológicas o sean adoptados a través de los juzgados de menores. Treinta años después, la misión de la institución sigue firme: acompañar y transformar vidas, priorizando el bienestar y los derechos de la niñez.

PUBLICIDAD