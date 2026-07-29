Auge mundial de la inversión en cables submarinos favorece a Panamá como hub digital, afirma la Autoridad Marítima

La protección, regulación y supervisión de esta infraestructura permite que Panamá continúe siendo el puente digital entre el norte y el sur del continente. (AMP)

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Las autoridades marítimas panameñas enfrentan un desafío constante: proteger los cables submarinos que sostienen la conectividad internacional del país.

Entre 2008 y 2019, los incidentes en aguas jurisdiccionales causaron pérdidas que superaron los $11 millones.

La mayoría de los daños se debió al fondeo de embarcaciones sobre la infraestructura digital, lo que subraya la necesidad de vigilancia y regulación técnica permanente.

Ahora, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que busca garantizar que todo cable submarino que cruce el territorio marítimo nacional cumpla con las condiciones técnicas, operativas y de seguridad necesarias.

La institución señaló que evalúa rutas propuestas, supervisa el tendido de cables, actualiza la cartografía náutica y coordina medidas de protección en las zonas donde se localiza esta infraestructura crítica.

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Importancia del intercambio global de datos exige fortalecer acciones regulatorias y de supervisión. (AMP)

Actualmente, por aguas panameñas transitan siete sistemas de cables submarinos. Esta red respalda el 100 % del tráfico regional de internet, el 97% de las comunicaciones telefónicas internacionales y el 90 % de la transmisión de datos en la región, según datos de ProPanamá.

El país se consolida como un nodo clave para la conectividad latinoamericana, lo que favorece la llegada de inversiones en centros de datos y empresas tecnológicas, afirma la entidad.

La inversión prevista a escala global en cables submarinos superará los $16.000 millones entre 2026 y 2029, de acuerdo con proyecciones de la firma TeleGeography.

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Este aumento, dice, responde al auge de servicios en la nube, inteligencia artificial, centros de datos y el sostenido crecimiento del tráfico de información mundial.

TeleGeography considera que se trata de una de las mayores olas de inversión en las últimas décadas para este tipo de infraestructura.

Un cable submarino de internet que muestra su sección transversal de fibras ópticas y capas protectoras descansa sobre un lecho marino rocoso con escuelas de peces nadando alrededor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información detalla que en los primeros meses de este año arribó a Panamá el sistema TAM-1: un cable submarino de unos 7.000 kilómetros de longitud y capacidad de hasta 650 terabits por segundo (Tbps), con conexiones hacia Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe.

A este avance se sumará el futuro sistema MANTA, que unirá el país con Estados Unidos, México y Colombia y reforzará su posición como centro de interconexión digital continental.

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La AMP manifestó que realiza evaluaciones técnicas de cada propuesta de ruta, verifica la compatibilidad con las actividades marítimas existentes y supervisa las operaciones de instalación. Además, agrega que actualiza la cartografía náutica para identificar áreas sensibles, y coordina con otras instituciones la protección de los corredores donde operan los cables.

En el país la concesión para instalar cables submarinos corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, pero la AMP es la responsable de asegurar que estos proyectos respeten los criterios de seguridad de la navegación y salvaguarden el espacio marítimo nacional.

El organismo sostiene mecanismos de evaluación y coordinación interinstitucional para reducir riesgos y minimizar incidentes.

La Autoridad Marítima de Panamá sostiene mecanismos de evaluación y coordinación interinstitucional para reducir riesgos y minimizar incidentes. (AMP)

La importancia creciente del intercambio global de datos exige que la AMP fortalezca sus acciones regulatorias y de supervisión. Su labor no solo garantiza la seguridad marítima, sino que refuerza la posición de Panamá como uno de los principales puntos de interconexión digital de América Latina.

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Se indicó que la red de cables submarinos que atraviesa el país es vital para la economía digital regional.

La protección, regulación y supervisión de esta infraestructura permiten que Panamá continúe siendo el puente digital entre el norte y el sur del continente, en un contexto de expansión sin precedentes de la infraestructura digital mundial.

Panamá, se dijo recientemente, también planea reforzar su capacidad para monitorear el comportamiento del mar con la instalación de tres nuevos mareógrafos que ampliarán la red nacional de observación oceanográfica y fortalecerán los sistemas de alerta temprana, la seguridad de la navegación y la investigación científica.

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