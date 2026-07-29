River Plate buscará su primer triunfo en el Torneo Clausura ante Gimnasia en La Plata: hora, TV y formaciones

Horarios del partido: 19:15 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 18:15 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 17:15 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 16:15 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 00:15 del 30 de julio (España).

Televisación: el partido se podrá ver a través del pack fútbol en el canal ESPN Premium