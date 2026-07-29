River Plate buscará su primer triunfo en el Torneo Clausura ante Gimnasia en La Plata: hora, TV y formaciones

Horarios del partido: 19:15 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 18:15 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 17:15 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 16:15 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 00:15 del 30 de julio (España).
Televisación: el partido se podrá ver a través del pack fútbol en el canal ESPN Premium
¿Cómo llega River Plate?
El Millonario, tras una pretemporada atípica en España, inició su camino con dos golpes. Fue eliminado de la Copa Argentina al caer 3-1 contra Aldosivi e inició su camino en el Torneo Clausura con una derrota 1-0 en el Monumental ante Barracas Central.
¿Cómo llega Gimnasia?
El Lobo, que fue eliminado del Torneo Apertura justamente ante River Plate, buscará revancha este miércoles en el Bosque. Tras una gira por Rusia, en la que empató 1-1 con Zenit y superó 3-1 al Dynamo Makhachkala, inició su camino en el Torneo Clausura con una derrota 2-1 ante Racing en Avellaneda.
Probables formaciones:
Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Juan Pérez; Agustín Auzmendi y Jeremías Merlo. DT: Ariel Pereyra.
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Lucas Gabriel Silva; Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Rafael Santos Borré y Ángel Correa. DT: Eduardo Coudet.
El Lobo y el Millonario se verán las caras este miércoles 29 de julio, desde las 19.15, en el estadio Juan Carmelo Zerillo (El Bosque). El árbitro principal será Leandro Rey Hilfer, mientras que sus asistentes serán Sebastián Raineri y Pablo Gualtieri. El encargado del VAR será Germán Delfino y en el a AVAR estará Salomé Di Iorio.
Bienvenidos al minuto a minuto de Gimnasia y Esgrima La Plata vs River Plate, por la segunda fecha del Torneo Clausura.