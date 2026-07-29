Deportes
Agregar Infobae enGoogle

River Plate buscará su primer triunfo en el Torneo Clausura ante Gimnasia en La Plata: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará reponerse en su visita al Bosque. Desde las 19.15, por ESPN Premium

Guardar

Horarios del partido: 19:15 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 18:15 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 17:15 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 16:15 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 00:15 del 30 de julio (España).

Televisación: el partido se podrá ver a través del pack fútbol en el canal ESPN Premium

11:30 hsHoy

¿Cómo llega River Plate?

El Millonario, tras una pretemporada atípica en España, inició su camino con dos golpes. Fue eliminado de la Copa Argentina al caer 3-1 contra Aldosivi e inició su camino en el Torneo Clausura con una derrota 1-0 en el Monumental ante Barracas Central.

11:00 hsHoy

¿Cómo llega Gimnasia?

El Lobo, que fue eliminado del Torneo Apertura justamente ante River Plate, buscará revancha este miércoles en el Bosque. Tras una gira por Rusia, en la que empató 1-1 con Zenit y superó 3-1 al Dynamo Makhachkala, inició su camino en el Torneo Clausura con una derrota 2-1 ante Racing en Avellaneda.

10:30 hsHoy

Probables formaciones:

Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Juan Pérez; Agustín Auzmendi y Jeremías Merlo. DT: Ariel Pereyra.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Lucas Gabriel Silva; Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Rafael Santos Borré y Ángel Correa. DT: Eduardo Coudet.

10:00 hsHoy

El Lobo y el Millonario se verán las caras este miércoles 29 de julio, desde las 19.15, en el estadio Juan Carmelo Zerillo (El Bosque). El árbitro principal será Leandro Rey Hilfer, mientras que sus asistentes serán Sebastián Raineri y Pablo Gualtieri. El encargado del VAR será Germán Delfino y en el a AVAR estará Salomé Di Iorio.

09:30 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto de Gimnasia y Esgrima La Plata vs River Plate, por la segunda fecha del Torneo Clausura.

Fotografía dividida que muestra a un grupo de jugadores con camiseta blanca y azul abrazados y a dos jugadores con camiseta blanca y roja celebrando
Jugadores de Gimnasia y Esgrima La Plata se abrazan en grupo mientras jugadores de River Plate celebran un gol en dos momentos diferentes.

Temas Relacionados

River PlateGimnasiaTorneo ClausuraChacho Coudet

Últimas noticias

Revelaron detalles de la pelea en el vestuario de la Selección de Colombia que acabó con Néstor Lorenzo en el piso

El entrenador Alberto Suárez contó lo que realmente sucedió, según Jhon Jader Durán, prtagonista del encontronazo

Revelaron detalles de la pelea en el vestuario de la Selección de Colombia que acabó con Néstor Lorenzo en el piso

Un título memorable y un sí que lo cambió todo: la historia de amor detrás de la primera estrella de Racing en el fútbol femenino

La Academia alcanzó un logro inédito tras una campaña dominante en un proceso que por fin encontró su premio. Y se coronó con la unión de Agostina Holzheier, una de las figuras y Franco Muscogorry, entrenador de arqueras

Un título memorable y un sí que lo cambió todo: la historia de amor detrás de la primera estrella de Racing en el fútbol femenino

El mercado de pases de la selección argentina rumbo al Mundial 2030

La actualidad de los jugadores que podrían disputar con la Albiceleste la próxima Copa del Mundo

El mercado de pases de la selección argentina rumbo al Mundial 2030

Tiene 17 años, es hijo de un ex número 1 del mundo y logró su primer triunfo en el circuito ATP

Cruz Hewitt, hijo de Lleyton, derrotó en sets corridos al estadounidense Marcos Giron en su debut en el torneo de Washington

Tiene 17 años, es hijo de un ex número 1 del mundo y logró su primer triunfo en el circuito ATP

Un grande de Sudamérica quiere romper el mercado de pases con un ex futbolista de River Plate que jugó el último Mundial

Un histórico del continente tiene en el radar a una figura que fue pieza clave en los equipos de Marcelo Gallardo en el Millonario

Un grande de Sudamérica quiere romper el mercado de pases con un ex futbolista de River Plate que jugó el último Mundial

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jacques Derrida, filósofo franco- argelino: “La democracia es el único sistema en el que se tiene el derecho a criticarlo todo públicamente, incluida la idea de democracia”

Jacques Derrida, filósofo franco- argelino: “La democracia es el único sistema en el que se tiene el derecho a criticarlo todo públicamente, incluida la idea de democracia”

Desplazaron a Darío Genua de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Tip de la RAE: fast fashion, alternativas

Los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos insistieron con el pedido de eliminación de las retenciones

Del picante al alivio del dolor: qué es la capsaicina y cómo puede beneficiar al organismo

INFOBAE AMÉRICA

American Airlines reanudó sus operaciones en tierra en Estados Unidos tras un fallo informático

American Airlines reanudó sus operaciones en tierra en Estados Unidos tras un fallo informático

Rusia emitió una orden de búsqueda internacional contra el creador de Telegram

La fiscalía vincula el crimen de Charlie Kirk con sus posturas anti-LGBTQ+, pero la defensa cuestiona la prueba clave

Luisana Lopilato se transforma en “Pepita, la Pistolera” en el nuevo film de Lucía Puenzo

Una universidad de Virginia no supo que su estudiante era un terrorista condenado hasta que abrió fuego en clase

DEPORTES

Revelaron detalles de la pelea en el vestuario de la Selección de Colombia que acabó con Néstor Lorenzo en el piso

Revelaron detalles de la pelea en el vestuario de la Selección de Colombia que acabó con Néstor Lorenzo en el piso

Un título memorable y un sí que lo cambió todo: la historia de amor detrás de la primera estrella de Racing en el fútbol femenino

El mercado de pases de la selección argentina rumbo al Mundial 2030

Tiene 17 años, es hijo de un ex número 1 del mundo y logró su primer triunfo en el circuito ATP

Un grande de Sudamérica quiere romper el mercado de pases con un ex futbolista de River Plate que jugó el último Mundial