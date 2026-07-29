Crimen y Justicia
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Robo boquetero en Bahía Blanca: entraron por el techo, fueron directo a las cajas fuertes y escaparon en menos de tres minutos

Sucedió durante la madrugada del lunes. Una de las cajas fuertes apareció abierta y vacía en la casa de un vecino, mientras que la otra sigue desaparecida

En menos de 3 minutos se llevaros dos cajas fuertes y huyeron por el techo
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En una maniobra tan precisa como audaz, una banda de boqueteros irrumpió en un local de la cadena Ciudad Mágica, en Bahía Blanca. Los delincuentes descendieron desde el techo con una soga y una sábana y, en menos de tres minutos, lograron llevarse dos cajas fuertes. Una apareció abierta y vacía en la casa de un vecino; de la otra todavía no hay rastros.

De acuerdo con el parte policial al que accedió Infobae, todo ocurrió durante la madrugada del lunes en un comercio ubicado sobre la calle Zelarrayán al 3000. Cerca de las cuatro, la empresa de seguridad detectó la intrusión y dio aviso al propietario del comercio, Eduardo Martín (61), quien se dirigió de inmediato al lugar.

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Interior de oficina con dos escritorios, monitores, sillas y gabinetes. Una persona de oscuro se mueve sobre un escritorio. Documentos, ventilador, botellas, fecha
Lo boqueteros descendieron desde el techo con una soga y una sábana

Al arribar, constató que los ladrones habían realizado dos boquetes en el techo para ingresar al comercio y se habían llevado dos cajas fuertes. Una de ellas fue hallada poco después, abierta y sin dinero, en la vivienda de un vecino, mientras que la otra no había sido recuperada al momento de la denuncia.

Además, el comerciante informó a la Policía que sobre el techo del local había quedado abandonada una mochila y que, en las oficinas, encontraron un handy, aunque no pudo confirmar si esos elementos pertenecían al comercio. La investigación quedó a cargo de la UFIJ N°2 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

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En las últimas horas se conocieron además las imágenes de las cámaras de seguridad del local, que muestran cómo actuó la banda. Como se ve en el video que encabeza esta nota, los delincuentes descendieron desde el techo mediante una soga y una sábana, ingresaron directamente a la oficina donde estaban las cajas fuertes y, sin recorrer otros sectores del comercio, las retiraron del lugar.

Toda la secuencia demandó menos de tres minutos.

Interior de una oficina oscura con una figura humana vestida de oscuro, escritorios con computadoras y sillas, estantes y un ventilador. En pantalla, logo EZVIZ y fecha 2026-07-27
Uno de los delincuentes con la caja de seguridad en la mano

Las filmaciones también muestran que los ladrones actuaron con los rostros cubiertos y guantes, y que parecían conocer de antemano la ubicación exacta de las cajas fuertes, por lo que los investigadores analizan la hipótesis de que hayan contado con información previa sobre el funcionamiento del negocio.

En diálogo con La Nueva, una de las titulares de Ciudad Mágica, Ayelén Martín aseguró que no es la primera vez que son víctimas de la inseguridad. “Tuvimos muchos robos aunque no de estas características. Siempre, ante cada hecho, ponemos más seguridad. Ahora seguramente tendremos que volver a reforzar”, dijo a poco de consumado el delito.

“Se llevaron dos cajas fuertes y las dos tenían dinero. Una era más grande, que es la que tiran a lo del vecino (por la calle El Resero) y que al caer se abre, se rompe y queda vacía, y la otra es la chica, que directamente se la llevaron. Había bastante dinero, no puedo asegurar el monto porque recién abrimos”, agregó.

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