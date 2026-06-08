Crimen y Justicia

Femicidio de Agostina Vega: le dieron el alta a Claudio Barrelier y la investigación pone la lupa sobre su entorno

Tras una semana internado, el único acusado por el crimen de la adolescente cordobesa regresó al penal de Bouwer. Con la causa bajo secreto de sumario, la fiscalía analiza el rol de las personas de su círculoy no descarta nuevas medidas

Guardar
Google icon
Claudio Barrelier
Claudio Barrelier

Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, recibió el alta médica y regresó al régimen habitual de detención en el Complejo Carcelario N°1 de Bouwer. La información fue confirmada por el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), que indicó que el imputado “mantiene un buen estado de salud”.

Barrelier permanecía internado en el Hospital Modular que funciona dentro del penal luego de que, durante controles médicos y psicológicos, se detectaran ideas suicidas. Según informó Cadena 3, el acusado había sido sedado y permanecía bajo vigilancia permanente del Grupo Especial Antinarcóticos y Requisa (GEAR), una unidad táctica del SPC.

PUBLICIDAD

Tras nuevas evaluaciones, las autoridades penitenciarias determinaron que su evolución era favorable y dispusieron el alta. De acuerdo con La Voz, el acusado fue reincorporado al mismo pabellón donde actualmente se encuentra alojado Osvaldo Fassetta, el segundo detenido en la causa.

La novedad se produce mientras la fiscalía avanza con nuevas medidas de prueba. Entre ellas figuran pericias psicológicas sobre Barrelier, estudios que buscarán profundizar el análisis de su perfil y aportar elementos a la investigación.

PUBLICIDAD

fascetta agostina y barrelier - Portada
Osvaldo Fassetta, el segundo detenido en la causa por el feicidio de Agostina compartiría pabellón con Claudio Barrelier

Sin embargo, el foco de la investigación no está puesta únicamente sobre Barrelier. Según pudo saber Infobae, la fiscalía apunta a determinar qué sabían las personas de su entorno más cercano y cuál fue su actuación antes y después del crimen de Agostina.

Fuentes del caso señalaron a este medio que podrían producirse nuevas imputaciones en los próximos días. En ese marco, los investigadores volvieron sobre los testimonios de quienes convivían con el acusado en la vivienda de barrio Cofico, donde la Justicia sitúa el asesinato de la adolescente.

Entre ellos figuran la esposa de Barrelier, Marianela, y la propietaria del Ford Ka, Soledad Andreani que, según la hipótesis judicial, habría sido utilizado para trasladar los restos de la víctima. Ambas ya declararon como testigos: la dueña del vehículo fue convocada en dos oportunidades, mientras que la pareja del acusado prestó declaración una vez.

Según pudo saber este medio, los investigadores priorizan la producción de prueba antes de avanzar con nuevas acusaciones y continúan evaluando testimonios, pericias y otros elementos incorporados al expediente.

Calle con una camioneta policial azul y casas de fachada clara, acordonada con cinta de seguridad roja y blanca por un operativo policial
La casa de Claudio Gabriel Barrelier, donde la Justicia sitúa el femicidio

La fiscalía también evalúa la información obtenida durante los allanamientos y las distintas pericias realizadas en la vivienda de Juan del Campillo 878, además de los resultados de las pruebas efectuadas en los últimos días para reconstruir qué ocurrió dentro de la casa durante las horas previas y posteriores al femicidio.

La causa sumó además esta semana un segundo detenido. Se trata de Osvaldo Fassetta, de 47 años, uno de los hombres que vivían en la casa de barrio Cofico. El sospechoso fue arrestado por orden de Garzón horas después de haber brindado entrevistas televisivas en las que habló sobre la convivencia con Barrelier y la búsqueda de la adolescente. Según trascendió, será imputado por encubrimiento agravado.

El expediente permanece bajo secreto de sumario por diez días.

Temas Relacionados

Agostina VegaClaudio BarrelierCórdobaRaúl GarzónÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Ahora me pedís perdón”: el relato detrás de la agresión que terminó con un joven atropellado en Mar del Plata

Un testigo aportó detalles sobre los instantes previos al empujón que hizo caer a Valentín, de 22 años, sobre el asfalto, donde fue embestido por un automóvil

“Ahora me pedís perdón”: el relato detrás de la agresión que terminó con un joven atropellado en Mar del Plata

La “polihot” busca demostrar que no intentó descartar el arma que llevaba en el BMW: cómo lo hará

Nicole Verón enfrenta una causa por tenencia ilegal de arma de guerra debido a la manipulación de una pistola Bersa BPP calibre 9 mm Parabellum propiedad de la joven que manejaba el vehículo

La “polihot” busca demostrar que no intentó descartar el arma que llevaba en el BMW: cómo lo hará

Atraparon a la salida de un boliche de CABA a Andrés “Plin” Acosta, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe

El integrante de la barra brava de Rosario Central fue capturado cuando salía de un local bailable en el barrio porteño de Monserrat. El video de su arresto

Atraparon a la salida de un boliche de CABA a Andrés “Plin” Acosta, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe

Condenaron a Leo Cohen Arazi por la prostitución de chicos en las inferiores de Independiente: el insólito fallo de la Justicia

El ex relacionista público pactó diez años con prisión domiciliaria en un juicio abreviado casi ocho años después del escándalo. Atacó a siete víctimas: la Justicia le concedió salidas laborales seis días por semana para atender un maxikiosco de Sarandí

Condenaron a Leo Cohen Arazi por la prostitución de chicos en las inferiores de Independiente: el insólito fallo de la Justicia

Búsqueda contrarreloj y misterio: continúa el operativo para hallar a Axel González, el joven que desapareció hace más de 21 días en Chaco

Fue visto por última vez en la noche del 16 de mayo. Se aguarda por la apertura de los teléfonos celulares de los tres sospechosos

Búsqueda contrarreloj y misterio: continúa el operativo para hallar a Axel González, el joven que desapareció hace más de 21 días en Chaco

DEPORTES

El encendido debate que abrió el Loco Abreu al elegir a la mejor selección del mundo: “Somos los segundos”

El encendido debate que abrió el Loco Abreu al elegir a la mejor selección del mundo: “Somos los segundos”

El controvertido análisis de un famoso periodista español sobre las chances de Argentina en el Mundial: “Creo poco”

Otra figura se queda sin Mundial: el conflicto detrás de la baja sensible que sufrió Países Bajos

Hajime Moriyasu y Japón enfrentan su grupo más ambicioso en el Mundial 2026 con Países Bajos como primera prueba

El divertido apodo que le pusieron a Tomás Aranda en el vestuario de la selección argentina antes del Mundial 2026

TELESHOW

La furia de Verónica Lozano contra Martín Salwe por sus dichos sobre su programa: “¿Catador de conductoras?"

La furia de Verónica Lozano contra Martín Salwe por sus dichos sobre su programa: “¿Catador de conductoras?"

Rocío Igarzábal abrió el álbum familiar por el cumpleaños de su hija Lupe: “10 años del amor de nuestras vidas”

Kylie Minogue mostró el detrás de escena junto a Lali antes del show: “Mi hermana argentina”

Tarde de hockey, abrazos y mensajes de afecto: la nueva rutina de Rufina con su papá Nicolás Cabré en Argentina

El contundente mensaje de Wanda Nara sobre los rumores de venta de su casa en Italia

INFOBAE AMÉRICA

Declaran alerta naranja en El Salvador: “A partir de esta alerta están activos todos los protocolos”

Declaran alerta naranja en El Salvador: “A partir de esta alerta están activos todos los protocolos”

República Dominicana graduó a 642 profesionales del ITLA, la mayor cifra en su historia

El gobierno Dominicano presenta más de 38 kilómetros de obras del sistema integrado de transporte

El balance del terremoto de Filipinas subió a 35 muertos mientras los equipos de rescate siguen buscando desaparecidos

El Gobierno de Guatemala prepara un plan para prevenir la violencia electoral