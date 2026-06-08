Femicidio de Agostina Vega: le dieron el alta a Claudio Barrelier y la investigación pone la lupa sobre su entorno

Claudio Barrelier

Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, recibió el alta médica y regresó al régimen habitual de detención en el Complejo Carcelario N°1 de Bouwer. La información fue confirmada por el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), que indicó que el imputado “mantiene un buen estado de salud”.

Barrelier permanecía internado en el Hospital Modular que funciona dentro del penal luego de que, durante controles médicos y psicológicos, se detectaran ideas suicidas. Según informó Cadena 3, el acusado había sido sedado y permanecía bajo vigilancia permanente del Grupo Especial Antinarcóticos y Requisa (GEAR), una unidad táctica del SPC.

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Tras nuevas evaluaciones, las autoridades penitenciarias determinaron que su evolución era favorable y dispusieron el alta. De acuerdo con La Voz, el acusado fue reincorporado al mismo pabellón donde actualmente se encuentra alojado Osvaldo Fassetta, el segundo detenido en la causa.

La novedad se produce mientras la fiscalía avanza con nuevas medidas de prueba. Entre ellas figuran pericias psicológicas sobre Barrelier, estudios que buscarán profundizar el análisis de su perfil y aportar elementos a la investigación.

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Osvaldo Fassetta, el segundo detenido en la causa por el feicidio de Agostina compartiría pabellón con Claudio Barrelier

Sin embargo, el foco de la investigación no está puesta únicamente sobre Barrelier. Según pudo saber Infobae, la fiscalía apunta a determinar qué sabían las personas de su entorno más cercano y cuál fue su actuación antes y después del crimen de Agostina.

Fuentes del caso señalaron a este medio que podrían producirse nuevas imputaciones en los próximos días. En ese marco, los investigadores volvieron sobre los testimonios de quienes convivían con el acusado en la vivienda de barrio Cofico, donde la Justicia sitúa el asesinato de la adolescente.

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Entre ellos figuran la esposa de Barrelier, Marianela, y la propietaria del Ford Ka, Soledad Andreani que, según la hipótesis judicial, habría sido utilizado para trasladar los restos de la víctima. Ambas ya declararon como testigos: la dueña del vehículo fue convocada en dos oportunidades, mientras que la pareja del acusado prestó declaración una vez.

Según pudo saber este medio, los investigadores priorizan la producción de prueba antes de avanzar con nuevas acusaciones y continúan evaluando testimonios, pericias y otros elementos incorporados al expediente.

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La casa de Claudio Gabriel Barrelier, donde la Justicia sitúa el femicidio

La fiscalía también evalúa la información obtenida durante los allanamientos y las distintas pericias realizadas en la vivienda de Juan del Campillo 878, además de los resultados de las pruebas efectuadas en los últimos días para reconstruir qué ocurrió dentro de la casa durante las horas previas y posteriores al femicidio.

La causa sumó además esta semana un segundo detenido. Se trata de Osvaldo Fassetta, de 47 años, uno de los hombres que vivían en la casa de barrio Cofico. El sospechoso fue arrestado por orden de Garzón horas después de haber brindado entrevistas televisivas en las que habló sobre la convivencia con Barrelier y la búsqueda de la adolescente. Según trascendió, será imputado por encubrimiento agravado.

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El expediente permanece bajo secreto de sumario por diez días.