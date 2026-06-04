“Es Claudio, es Claudio”: habló un amigo de Barrelier y reveló el momento en que la mamá de Agostina Vega empezó a sospechar de él

Habló un amigo de Barrelier y contó cuándo empezó a sospechar de él (Video/TN)

A casi una semana del hallazgo de los restos de Agostina Vega, la adolescente que apareció asesinada y desmembrada en un descampado en la provincia de Córdoba, un amigo de Claudio Barrelier, el único detenido e imputado por el femicidio de la menor, brindó una entrevista televisiva en la que dio detalles sobre los días previos y posteriores a la desaparición de la menor.

El hombre, que pidió preservar su identidad, aseguró que convivía en la vivienda de barrio Cofico donde la fiscalía cree que ocurrió el crimen. “Vivía en la casa de Barrelier. Mi habitación estaba cerca de la puerta de ingreso”, explicó en diálogo con TN. Según contó, la última vez que estuvo allí fue el domingo 24 de mayo, horas después de que Agostina fuera vista por última vez.

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Entre los recuerdos de aquellos días, mencionó una situación que hoy cobra relevancia para los investigadores. “Escuché que Agostina le pidió el número de teléfono a Barrelier. Él no se lo dio”, relató.

El testigo explicó que se enteró de la desaparición por Melisa Heredia, madre de la adolescente. “Soy amigo de Melisa. Ella me contó que Agostina estaba desaparecida”, señaló.

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Según relató, participó de la búsqueda junto a familiares y allegados. “Barrelier no estuvo presente en la búsqueda”, sostuvo.

La casa de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por el femicidio de Agostina Vega

Consultado sobre la personalidad del acusado, afirmó que nunca presenció episodios de violencia. “Barrelier no es agresivo”, dijo. También se refirió a la causa iniciada en 2025 por privación ilegítima de la libertad calificada. Según contó, el propio acusado le aseguró que había sido víctima de una falsa denuncia. “Me dijo que le quisieron hacer una cama y no les salió”, recordó.

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Sobre los días posteriores a la desaparición, señaló que hubo un detalle que le llamó la atención cuando regresó a la vivienda: “Habían cambiado mi acolchado”. Sin embargo, aseguró que no observó movimientos extraños ni ingresó a otros ambientes de la casa.

Uno de los pasajes más relevantes de su relato estuvo vinculado al momento en que la familia comenzó a sospechar de Barrelier. Según contó, ni él ni la madre de la adolescente lo señalaron inicialmente. La situación cambió cuando apareció el remisero que había trasladado a Agostina. “Melisa sospecha de Barrelier en el momento en que escucha la descripción que da el remisero. Lo asocia automáticamente y me dice: ‘Es Claudio, es Claudio’”, afirmó.

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Agostina Vega desapareció el sábado 23 de mayo y una semana después fue encontrada sin vida

La causa continúa avanzando con nuevas pericias y testimonios para reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda de Juan del Campillo 878. Los investigadores analizan el movimiento de Barrelier tras la desaparición de la adolescente, el uso del Ford Ka que habría servido para trasladar el cuerpo y el posible conocimiento que pudieron tener otras personas que se encontraban en la casa aquella noche.

En paralelo, el acusado permanece detenido bajo custodia en el hospital modular del penal de Bouwer mientras avanzan los estudios periciales pendientes. La familia de Agostina, en tanto, insiste en que hubo más personas involucradas y reclama que la investigación profundice esa línea.

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Los familiares de Agostina estuvieron presentes en la marcha del miércoles (Fotos: Mario Sar)

El velatorio finalizó este jueves por la mañana en medio de un fuerte operativo de seguridad. Familiares y amigos despidieron a la adolescente en una ceremonia reservada, lejos de los medios y de la exposición pública que rodeó el caso durante los últimos días.

Según informó La Voz, los allegados mantuvieron una vigilia durante toda la noche y luego acompañaron el cortejo hasta el cementerio privado de Colonia Tirolesa.

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De acuerdo con el mismo medio, Melisa Heredia, madre de Agostina, pudo participar tanto del velatorio como del sepelio pese a permanecer internada desde el sábado pasado. La mujer asistió durante algunos minutos bajo supervisión médica y acompañamiento policial debido a su delicado estado de salud.