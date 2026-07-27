Sociedad

Murió un mecánico de 35 años al volcar con un jeep que probaba en una playa de Necochea

Santiago Duca era un apasionado de los vehículos 4x4 y padre de dos niñas. El accidente ocurrió en una zona costera al sur de Necochea cuando circulaba a gran velocidad

Guardar
Google icon
Santiago Duca dedicaba gran parte de su tiempo a la restauración, modificación y armado de vehículos 4x4
Santiago Duca dedicaba gran parte de su tiempo a la restauración, modificación y armado de vehículos 4x4

Una tarde que comenzó como una jornada más dedicada a su gran pasión por los motores terminó convirtiéndose en una tragedia que conmocionó a Necochea. Santiago Duca, un mecánico de 35 años y reconocido aficionado a los vehículos 4x4, murió este sábado tras sufrir un violento accidente mientras probaba un jeep que había armado recientemente.

El hecho ocurrió poco antes de las 18.30 en una zona de playas ubicada al sur de la ciudad bonaerense. Según las primeras reconstrucciones, Duca circulaba a alta velocidad por la orilla del mar cuando el vehículo impactó contra una formación rocosa y volcó de manera violenta.

PUBLICIDAD

A pesar del rápido accionar de los servicios de emergencia y de los esfuerzos realizados para reanimarlo, las heridas sufridas resultaron fatales.

El siniestro se registró en el sector conocido como Paso del Arroyo, una zona costera ubicada más allá de Punta Negra y cercana al parque eólico de Necochea.

PUBLICIDAD

Según publicó el sitio 0223.com, Duca se encontraba acompañado por amigos que circulaban en otros vehículos preparados para transitar sobre arena. Todos compartían la misma afición por los jeeps y las travesías off-road.

Por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo cuando avanzaba a una velocidad estimada superior a los 120 kilómetros por hora. Tras el impacto contra las piedras, el jeep volcó y el mecánico salió despedido.

Las consecuencias fueron devastadoras. Sufrió múltiples traumatismos y fracturas, entre ellas una lesión expuesta en una pierna y un severo traumatismo de tórax.

Sus compañeros alertaron de inmediato a los equipos de emergencia. Personal de Defensa Civil, junto con efectivos policiales y servicios médicos, acudió rápidamente al lugar del accidente.

Las primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) comenzaron en la misma playa. Luego se organizó un operativo para trasladarlo de urgencia al hospital local.

El jeep involucrado en el accidente había sido armado por Duca para un cliente de la ciudad
El jeep involucrado en el accidente había sido armado por Duca para un cliente de la ciudad

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados durante el recorrido y en el centro de salud, los médicos no lograron revertir el cuadro y confirmaron su fallecimiento.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 de Necochea. Por el momento, las autoridades no pudieron establecer exactamente por qué el jeep impactó contra las piedras de la costa.

Las pericias mecánicas serán fundamentales para esclarecer las circunstancias de una tragedia que enluta a toda la comunidad necochense.

Un apasionado de los fierros

Quienes conocían a Santiago Duca coinciden en describirlo como una persona trabajadora, amable y profundamente apasionada por la mecánica.

Trabajaba en el sector de lubricentro de una estación de servicio ubicada en la intersección de avenida 59 y calle 70 de Necochea. Fuera de su actividad laboral, dedicaba gran parte de su tiempo a la restauración, modificación y armado de vehículos 4x4.

En sus perfiles de redes sociales compartía habitualmente videos y fotografías de pruebas mecánicas, recorridos por médanos y maniobras sobre arena. Incluso se presentaba con una frase que reflejaba su sentido del humor: “Hago lo que me gusta y lo que no también, pero le cobro más caro”.

El mismo día del accidente, el Jeep que probaba había sufrido desperfectos mecánicos. Tras repararlo, decidió volver a la playa
El mismo día del accidente, el Jeep que probaba había sufrido desperfectos mecánicos. Tras repararlo, decidió volver a la playa

Su pasión era tan conocida que numerosos seguidores solían comentar sus publicaciones recomendándole reforzar las medidas de seguridad de algunos de los vehículos que construía.

Según trascendió, el jeep involucrado en el accidente había sido armado por Duca para un cliente de la ciudad. Se trataba de un vehículo preparado especialmente para el uso en terrenos difíciles y contaba con barra de protección.

Paradójicamente, uno de los vehículos más conocidos del mecánico era un jeep rojo de gran potencia que utilizaba habitualmente en exhibiciones y recorridos por médanos, y que no tenía jaula antivuelco, una situación que generaba frecuentes advertencias entre sus amigos y seguidores.

Uno de sus allegados reveló que durante la mañana del mismo sábado había sufrido un inconveniente mecánico con el cardán mientras realizaba pruebas. Tras repararlo, decidió regresar por la tarde a la playa para continuar evaluando el funcionamiento del vehículo.

Duca era padre de dos pequeñas hijas, una de 5 años y otra de apenas 20 meses. Su muerte dejó una profunda tristeza entre familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de despedida. Integrantes de la comunidad fierrera local destacaron tanto su calidad humana como su dedicación a la mecánica.

La Agrupación Necochense 4x4 expresó públicamente su pesar y recordó que la pasión por los jeeps marcó gran parte de su vida. También enviaron condolencias a su familia y remarcaron la huella que dejó entre quienes compartieron aventuras y proyectos con él.

Imagen A67RUSZ7KBBMXGZITHTVFX4HJM

Entre los mensajes más emotivos apareció una frase que resumió el sentimiento de muchos de sus conocidos: “Te fuiste acelerando como te gustaba”.

Temas Relacionados

Santiago DucajeepNecocheaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Murió la ballena que estaba encallada en el Río de la Plata

La Fundación Temaikén confirmó el deceso del ejemplar a través de sus redes sociales

Murió la ballena que estaba encallada en el Río de la Plata

Humedad y tormentas por las noches: cómo estará el tiempo durante la última semana de julio

Las temperaturas mínimas descenderán progresivamente hasta los 7°C el jueves. Mientras tanto, rigen alertas para este lunes en varias provincias

Humedad y tormentas por las noches: cómo estará el tiempo durante la última semana de julio

Apuñalaron a un joven a la salida de un boliche en Chaco y detuvieron a cuatro personas

El hecho ocurrió cerca de las 6.45 en las inmediaciones del local bailable de Resistencia

Apuñalaron a un joven a la salida de un boliche en Chaco y detuvieron a cuatro personas

Ofrecieron una recompensa de $5 millones para obtener información sobre Micaela Albornoz a un mes de su desaparición

La mujer de 32 años fue captada por una cámara de seguridad sobre la ruta 34 en Santa Fe durante el fin de semana. Ese fue el último rastro que se conoció de ella

Ofrecieron una recompensa de $5 millones para obtener información sobre Micaela Albornoz a un mes de su desaparición

Encontraron el cuerpo del último de los cinco pescadores que desaparecieron en el Río de la Plata

Se trata de Damián Giubu, quien salió a pescar el 14 de junio junto a sus amigos desde la costa de Hudson. Sus cadáveres fueron apareciendo en diferentes lugares de las costas argentinas y uruguayas

Encontraron el cuerpo del último de los cinco pescadores que desaparecieron en el Río de la Plata

DEPORTES

La sincera reflexión de Alexander Díaz, jugador de Riestra, tras marcarle un golazo espectacular a Boca Juniors

La sincera reflexión de Alexander Díaz, jugador de Riestra, tras marcarle un golazo espectacular a Boca Juniors

El Flaco López habló tras su debut en el Mundial con la selección argentina: “Vamos a luchar por ganar la cuarta”

Análisis: cómo fue la primera parte de la temporada de Colapinto en la F1 y por qué hizo méritos para seguir como titular en Alpine

El análisis de Mostaza Merlo sobre la selección argentina, los secretos de Racing y la revelación de su presente amoroso

“Es un gran arquero y estamos interesados”: el técnico de un gigante de Europa confirmó que quiere a Dibu Martínez

TELESHOW

Las indirectas entre La Joaqui y Luck Ra en medio de rumores de separación: “Una casa que no voy a volver a pisar”

Las indirectas entre La Joaqui y Luck Ra en medio de rumores de separación: “Una casa que no voy a volver a pisar”

El recuerdo de Nicolás Cabré con su hermano Duilio en su infancia: “Yo baldeaba el patio antes de jugar con él”

Damián Betular habló de MasterChef Celebrity luego de la salida de Donato de Santis: “Están haciendo castings”

El misterioso mensaje de Wanda Nara: la frase que escribió junto a un corazón roto que parece anticipar un escándalo

Caro Trippar habló tras contar que tiene cáncer: “Creí que me iba a morir, pero después de escucharlas veo esperanza”

INFOBAE AMÉRICA

Cuando no cumplir la palabra es la forma más grave de corrupción

Cuando no cumplir la palabra es la forma más grave de corrupción

Renunció el gobernador del Banco de Indonesia y crecen las dudas sobre la independencia de la entidad ante los inversores

Trump negó que la campaña militar contra Irán esté agotando las reservas de municiones de EEUU: “Tenemos más que nadie en el mundo”

Choque entre un camión de volteo y una camioneta agrícola deja cuatro muertos en Guatemala

El nuevo primer ministro británico recibe a Zelensky en Londres para abordar la cooperación en tecnología de drones