Murió un mecánico de 35 años al volcar con un jeep que probaba en una playa de Necochea

Santiago Duca dedicaba gran parte de su tiempo a la restauración, modificación y armado de vehículos 4x4

Una tarde que comenzó como una jornada más dedicada a su gran pasión por los motores terminó convirtiéndose en una tragedia que conmocionó a Necochea. Santiago Duca, un mecánico de 35 años y reconocido aficionado a los vehículos 4x4, murió este sábado tras sufrir un violento accidente mientras probaba un jeep que había armado recientemente.

El hecho ocurrió poco antes de las 18.30 en una zona de playas ubicada al sur de la ciudad bonaerense. Según las primeras reconstrucciones, Duca circulaba a alta velocidad por la orilla del mar cuando el vehículo impactó contra una formación rocosa y volcó de manera violenta.

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A pesar del rápido accionar de los servicios de emergencia y de los esfuerzos realizados para reanimarlo, las heridas sufridas resultaron fatales.

El siniestro se registró en el sector conocido como Paso del Arroyo, una zona costera ubicada más allá de Punta Negra y cercana al parque eólico de Necochea.

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Según publicó el sitio 0223.com, Duca se encontraba acompañado por amigos que circulaban en otros vehículos preparados para transitar sobre arena. Todos compartían la misma afición por los jeeps y las travesías off-road.

Por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo cuando avanzaba a una velocidad estimada superior a los 120 kilómetros por hora. Tras el impacto contra las piedras, el jeep volcó y el mecánico salió despedido.

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Las consecuencias fueron devastadoras. Sufrió múltiples traumatismos y fracturas, entre ellas una lesión expuesta en una pierna y un severo traumatismo de tórax.

Sus compañeros alertaron de inmediato a los equipos de emergencia. Personal de Defensa Civil, junto con efectivos policiales y servicios médicos, acudió rápidamente al lugar del accidente.

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Las primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) comenzaron en la misma playa. Luego se organizó un operativo para trasladarlo de urgencia al hospital local.

El jeep involucrado en el accidente había sido armado por Duca para un cliente de la ciudad

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados durante el recorrido y en el centro de salud, los médicos no lograron revertir el cuadro y confirmaron su fallecimiento.

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La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 de Necochea. Por el momento, las autoridades no pudieron establecer exactamente por qué el jeep impactó contra las piedras de la costa.

Las pericias mecánicas serán fundamentales para esclarecer las circunstancias de una tragedia que enluta a toda la comunidad necochense.

Un apasionado de los fierros

Quienes conocían a Santiago Duca coinciden en describirlo como una persona trabajadora, amable y profundamente apasionada por la mecánica.

Trabajaba en el sector de lubricentro de una estación de servicio ubicada en la intersección de avenida 59 y calle 70 de Necochea. Fuera de su actividad laboral, dedicaba gran parte de su tiempo a la restauración, modificación y armado de vehículos 4x4.

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En sus perfiles de redes sociales compartía habitualmente videos y fotografías de pruebas mecánicas, recorridos por médanos y maniobras sobre arena. Incluso se presentaba con una frase que reflejaba su sentido del humor: “Hago lo que me gusta y lo que no también, pero le cobro más caro”.

El mismo día del accidente, el Jeep que probaba había sufrido desperfectos mecánicos. Tras repararlo, decidió volver a la playa

Su pasión era tan conocida que numerosos seguidores solían comentar sus publicaciones recomendándole reforzar las medidas de seguridad de algunos de los vehículos que construía.

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Según trascendió, el jeep involucrado en el accidente había sido armado por Duca para un cliente de la ciudad. Se trataba de un vehículo preparado especialmente para el uso en terrenos difíciles y contaba con barra de protección.

Paradójicamente, uno de los vehículos más conocidos del mecánico era un jeep rojo de gran potencia que utilizaba habitualmente en exhibiciones y recorridos por médanos, y que no tenía jaula antivuelco, una situación que generaba frecuentes advertencias entre sus amigos y seguidores.

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Uno de sus allegados reveló que durante la mañana del mismo sábado había sufrido un inconveniente mecánico con el cardán mientras realizaba pruebas. Tras repararlo, decidió regresar por la tarde a la playa para continuar evaluando el funcionamiento del vehículo.

Duca era padre de dos pequeñas hijas, una de 5 años y otra de apenas 20 meses. Su muerte dejó una profunda tristeza entre familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de despedida. Integrantes de la comunidad fierrera local destacaron tanto su calidad humana como su dedicación a la mecánica.

La Agrupación Necochense 4x4 expresó públicamente su pesar y recordó que la pasión por los jeeps marcó gran parte de su vida. También enviaron condolencias a su familia y remarcaron la huella que dejó entre quienes compartieron aventuras y proyectos con él.

Entre los mensajes más emotivos apareció una frase que resumió el sentimiento de muchos de sus conocidos: “Te fuiste acelerando como te gustaba”.