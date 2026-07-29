Salvadoreño fue capturado por grabarse imitando señas pandilleriles

La Policía Nacional Civil detuvo a un hombre tras un video con señas alusivas a la MS13 (Cortesía PNC)

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó que detuvo a José Enrique G. S., de 29 años, tras la difusión en redes sociales de un video en el que aparece haciendo señas alusivas a la pandilla MS13, según informó la institución.

Según la institución, el hombre será remitido por pertenencia a una organización terrorista conocida como pandilla. La captura se realizó en la colonia San José, en Santa Ana Centro.

“No toleraremos ningún intento de intimidación contra la población honrada”, sostuvo la Policía Nacional Civil.

La captura se realizó el martes, mismo día en que se aprobó la prórroga 53° al régimen de excepción, que persigue y procesa judicialmente a quienes cometieron o cometen actos pandilleriles como extorsiones, intimidación social, asesinatos, entre otros delitos.

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Estudiante fue capturado con droga en su institución educativa

Un estudiante de 18 años del Instituto Nacional José Simeón Cañas, del distrito de Zacatecoluca, fue arrestado este miércoles por la Policía Nacional Civil (PNC) en las inmediaciones del centro educativo del municipio de La Paz Este, donde, según la institución, le encontraron siete porciones de marihuana antes de que ingresara a clases.

La Policía Nacional Civil de El Salvador capturó a Josué E., un estudiante de 18 años, con siete porciones de marihuana en Zacatecoluca. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó en su cuenta oficial de X que el joven fue remitido por el delito de posesión y tenencia de drogas. Según la publicación, durante el arresto se incautaron siete envoltorios con la sustancia, que fueron exhibidos en fotografías. La institución publicó el siguiente mensaje: “Si te encontramos ilícitos, serás capturado y llevado ante la justicia”.

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El operativo en el centro educativo

El procedimiento se realizó durante un operativo de seguridad que la PNC ejecuta en centros educativos de la zona. El joven, identificado como Josué Arturo, enfrentará cargos ante las autoridades judiciales de La Paz Este.

El caso sigue bajo investigación para determinar si existen vínculos con otras personas o posibles redes de distribución en el entorno escolar. La Policía Nacional Civil indicó que estas acciones responden a su política de combate a la posesión y tenencia de drogas.

Por otra parte, la institución educativa no se ha pronunciado sobre el incidente.

Una persona con camiseta azul graba un video con su teléfono móvil, adoptando una postura que simula una actitud intimidatoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el país, la Ley Reguladora de Actividades Relativas a Drogas fija penas de prisión para quien posea o tenga sin autorización legal semillas, hojas, florescencias, plantas o partes de ellas, así como drogas ilícitas, con sanciones que varían según la cantidad y el propósito de la tenencia.

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En su artículo 34 establece que la posesión o tenencia en cantidades menores de dos gramos se castiga con prisión de uno a tres años y multa de cinco a mil salarios mínimos mensuales urbanos vigentes. Si la cantidad es de dos gramos o superior, la pena sube a prisión de tres a seis años, con la misma multa.

La norma agrega que, sin importar la cantidad, si la posesión o tenencia tiene como objetivo realizar las actividades señaladas en el artículo anterior, la sanción es de seis a diez años de prisión y multa de diez a dos mil salarios mínimos mensuales urbanos vigentes. El texto aclara que este precepto fue declarado inconstitucional en lo relativo a la consecuencia jurídico-penal de multa.

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