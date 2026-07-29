El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

Salvadoreño fue capturado por grabarse imitando señas pandilleriles

El mensaje fue emitido luego de que agentes arrestaran a José Enrique G. S., de 29 años, en la colonia San José, en Santa Ana Centro, tras la publicación de un video con gestos vinculados a la MS13

La Policía Nacional Civil detuvo a un hombre tras un video con señas alusivas a la MS13 (Cortesía PNC)
La Policía Nacional Civil detuvo a un hombre tras un video con señas alusivas a la MS13 (Cortesía PNC)
Guardar

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que detuvo a José Enrique G. S., de 29 años, tras la difusión en redes sociales de un video en el que aparece haciendo señas alusivas a la pandilla MS13, según informó la institución.

Según la institución, el hombre será remitido por pertenencia a una organización terrorista conocida como pandilla. La captura se realizó en la colonia San José, en Santa Ana Centro.

“No toleraremos ningún intento de intimidación contra la población honrada”, sostuvo la Policía Nacional Civil.

La captura se realizó el martes, mismo día en que se aprobó la prórroga 53° al régimen de excepción, que persigue y procesa judicialmente a quienes cometieron o cometen actos pandilleriles como extorsiones, intimidación social, asesinatos, entre otros delitos.

PUBLICIDAD

Estudiante fue capturado con droga en su institución educativa

Un estudiante de 18 años del Instituto Nacional José Simeón Cañas, del distrito de Zacatecoluca, fue arrestado este miércoles por la Policía Nacional Civil (PNC) en las inmediaciones del centro educativo del municipio de La Paz Este, donde, según la institución, le encontraron siete porciones de marihuana antes de que ingresara a clases.

La Policía Nacional Civil de El Salvador capturó a Josué E., un estudiante de 18 años, con siete porciones de marihuana en Zacatecoluca. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
La Policía Nacional Civil de El Salvador capturó a Josué E., un estudiante de 18 años, con siete porciones de marihuana en Zacatecoluca. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó en su cuenta oficial de X que el joven fue remitido por el delito de posesión y tenencia de drogas. Según la publicación, durante el arresto se incautaron siete envoltorios con la sustancia, que fueron exhibidos en fotografías. La institución publicó el siguiente mensaje: “Si te encontramos ilícitos, serás capturado y llevado ante la justicia”.

PUBLICIDAD

El operativo en el centro educativo

El procedimiento se realizó durante un operativo de seguridad que la PNC ejecuta en centros educativos de la zona. El joven, identificado como Josué Arturo, enfrentará cargos ante las autoridades judiciales de La Paz Este.

El caso sigue bajo investigación para determinar si existen vínculos con otras personas o posibles redes de distribución en el entorno escolar. La Policía Nacional Civil indicó que estas acciones responden a su política de combate a la posesión y tenencia de drogas.

Por otra parte, la institución educativa no se ha pronunciado sobre el incidente.

Ilustración de una persona de espaldas con camiseta azul, pantalones cortos marrones y sandalias rosas, sosteniendo un teléfono móvil y grabando.
Una persona con camiseta azul graba un video con su teléfono móvil, adoptando una postura que simula una actitud intimidatoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el país, la Ley Reguladora de Actividades Relativas a Drogas fija penas de prisión para quien posea o tenga sin autorización legal semillas, hojas, florescencias, plantas o partes de ellas, así como drogas ilícitas, con sanciones que varían según la cantidad y el propósito de la tenencia.

En su artículo 34 establece que la posesión o tenencia en cantidades menores de dos gramos se castiga con prisión de uno a tres años y multa de cinco a mil salarios mínimos mensuales urbanos vigentes. Si la cantidad es de dos gramos o superior, la pena sube a prisión de tres a seis años, con la misma multa.

La norma agrega que, sin importar la cantidad, si la posesión o tenencia tiene como objetivo realizar las actividades señaladas en el artículo anterior, la sanción es de seis a diez años de prisión y multa de diez a dos mil salarios mínimos mensuales urbanos vigentes. El texto aclara que este precepto fue declarado inconstitucional en lo relativo a la consecuencia jurídico-penal de multa.

Temas Relacionados

Policía Nacional CivilLa PazMarihuanaNarcotráficoEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica expresa solidaridad con Japón tras el devastador terremoto en Kumamoto que deja decenas de víctimas

El Gobierno costarricense envió un mensaje oficial de apoyo al pueblo japonés, mientras continúan las labores de rescate tras el sismo de magnitud 7,1 que sacudió el sur del país asiático

Costa Rica expresa solidaridad con Japón tras el devastador terremoto en Kumamoto que deja decenas de víctimas

Veinte empresas participarán en el Festival del Empleo de AmCham con vacantes para distintos perfiles en Guatemala

El encuentro permitirá a los aspirantes entrevistarse con reclutadores, conocer requisitos y postularse en el momento, mientras un programa especializado incorporará oportunidades para personas con discapacidad visual o auditiva en el mercado laboral

Veinte empresas participarán en el Festival del Empleo de AmCham con vacantes para distintos perfiles en Guatemala

“Ellos están bien”: la reacción de una madre tras la muerte de sus cinco hijos y una nieta en un incendio en Honduras

Mirta Lizeth Cortés Mejía permanece en estado de shock tras perder a sus cinco hijos y una nieta de seis meses en el incendio que destruyó su vivienda en San Pedro Sula.

“Ellos están bien”: la reacción de una madre tras la muerte de sus cinco hijos y una nieta en un incendio en Honduras

Expertos cuestionan que Cobre Panamá obtuviera 87.7% pese a deficiencias ambientales y documentales

La Mesa Técnica para el Cierre de Minas sostiene que la auditoría valoró la realización de acciones sin comprobar si produjeron los efectos exigidos por los compromisos adquiridos.

Expertos cuestionan que Cobre Panamá obtuviera 87.7% pese a deficiencias ambientales y documentales

El occidente salvadoreño concentra el 43% de los feminicidios ocurridos en lo que va del año

Catorce mujeres han sido víctimas de feminicidio y muertes violentas entre enero y julio de 2026, con la mayoría de los casos registrados en Santa Ana. El 70% de los agresores ha sido capturado, según el informe del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de ORMUSA

El occidente salvadoreño concentra el 43% de los feminicidios ocurridos en lo que va del año

TECNO

Convierte tu viejo televisor en un Smart TV en minutos a través del puerto HDMI

Convierte tu viejo televisor en un Smart TV en minutos a través del puerto HDMI

Fin de bromas a desconocidos: Instagram contra las grabaciones ocultas con Ray-Ban Meta

Emotivo video de MrBeast con LeBron James y ‘La Roca’ que generó millones de vistas en YouTube

Así es la nueva Serie Reno16 de OPPO: innovación en cada captura y diseño inspirado en el universo

Comprar GTA 6 tendría bloqueo en Latinoamérica: añaden códigos de descarga

ENTRETENIMIENTO

“No fue tan difícil”, afirmó Sadie Sink sobre guardar el secreto de su personaje en Spider-Man: Brand New Day

“No fue tan difícil”, afirmó Sadie Sink sobre guardar el secreto de su personaje en Spider-Man: Brand New Day

Una amistad nacida en Irlanda, bromas en el set y una alianza inesperada: así se gestó el vínculo entre Tom Holland y Jon Bernthal en Spider-Man: Brand New Day

Esto es lo que se sabe del crossover entre el Spider-Man de Tom Holland y el Venom de Tom Hardy

“London”, la única película representando a Brasil en la sección paralela del Festival de Venecia

El destino que Tom Brady eligió para disfrutar con sus hijos lejos del deporte: “El viaje de toda una vida”

MUNDO

Trump calificó de “buena” su reunión con Zelensky y afirmó: “Quiero que la guerra termine”

Trump calificó de “buena” su reunión con Zelensky y afirmó: “Quiero que la guerra termine”

Ucrania atacó dos de las principales refinerías de petróleo de Rusia

Un dron captó imágenes de un destructor chino dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas

La ONU alertó del riesgo de una escalada regional tras los bombardeos de Estados Unidos en Irak

El petróleo superó los 90 dólares por el temor a una crisis de suministro tras los nuevos ataques en Medio Oriente