Crimen y Justicia

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la dueña del Ford Ka que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo

Soledad Andreani fue arrestada este lunes por orden de la fiscalía que investiga el crimen de la adolescente de 14 años en Córdoba. Está acusada de encubrimiento agravado y se convirtió en la tercera persona detenida en la causa

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Días atrás, la mujer brindó una entrevista y aseguró estar arrepentida de haber ayudado a Barrelier

Soledad Andreani, la mujer que le había prestado su Ford Ka negro a Claudio Barrelier, el único acusado por el femicidio de Agostina Vega, fue detenida este lunes en Córdoba. La medida fue confirmada a Infobae por fuentes con acceso al expediente.

La fiscalía le atribuye el delito de encubrimiento agravado y sospecha que el vehículo de su propiedad habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente de 14 años, cuyos restos fueron hallados el pasado 30 de mayo en un descampado de Ampliación Ferreyra.

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Andreani ya había sido convocada en dos oportunidades a declarar como testigo ante el fiscal Raúl Garzón. Incluso, en los últimos días había dado entrevistas a distintos medios de comunicación para defender su versión de los hechos. “Me arrepiento de haberlo ayudado”, aseguró entonces al referirse al préstamo del vehículo, aunque no detalló por qué mandó a su hijo a lavar el coche cuando Barrelier se lo devolvió.

SOLEDAD ANDREANI TERCERA DETENIDA
Soledad trabajaba en "Wachitas Bar", un local nocturno que hace poco fue clausurado

Según relató públicamente, Barrelier le pidió el auto con la excusa de que necesitaba llevar ropa a un familiar. También sostuvo que sintió que algo “feo” podía pasar antes de entregarle las llaves, pero que finalmente accedió al pedido de quien había sido su pareja durante algunos meses.

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La mujer quedó bajo sospecha desde el inicio de la investigación porque es la propietaria del Ford Ka negro que, para los investigadores, fue utilizado para trasladar los restos de Agostina hasta el lugar donde fueron encontrados. Las imágenes de las cámaras de seguridad incorporadas al expediente registraron el recorrido del vehículo en momentos considerados clave para la reconstrucción del caso.

En paralelo, el pasado 4 de junio la Municipalidad de Córdoba clausuró el bar “Wachitas”, el local nocturno donde Andreani se presentaba como productora de eventos. Según informaron las autoridades municipales, durante una inspección detectaron diversas irregularidades vinculadas a la habilitación, las condiciones de seguridad y las instalaciones del establecimiento.

El vehículo de Barrelier ingresando con el Ford Ka a la zona del descampado en Córdoba donde se encontraron los restos de Agostina Vega

Con esta detención, ya son tres las personas arrestadas en la causa. Además de Barrelier, la semana pasada fue detenido Osvaldo Fassetta, un hombre de 47 años que residía en una habitación ubicada en el fondo de la vivienda de barrio Cofico donde, según la acusación, ocurrió el crimen. Al igual que Andreani, fue imputado por encubrimiento agravado.

Fassetta había brindado entrevistas televisivas horas antes de ser detenido. De acuerdo con la investigación, podría haber participado en maniobras destinadas a desviar la búsqueda de la adolescente y transmitir mensajes tranquilizadores a su entorno mientras era intensamente buscada. Esa hipótesis es una de las líneas que analiza la fiscalía para determinar si existieron colaboraciones posteriores al femicidio.

Mientras tanto, el fiscal Garzón mantiene bajo reserva distintas medidas de prueba y continúa profundizando la investigación sobre el entorno de Barrelier para determinar si existieron colaboraciones antes o después del crimen. En ese contexto, fuentes del caso señalaron a Infobae que no se descartan nuevas imputaciones.

El expediente permanece bajo secreto de sumario por diez días.

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