Una árbitra de fútbol murió tras chocar contra un árbol en Tres Arroyos: quién era Maite Otaegui

El siniestro en la avenida Constituyentes al 300 ocurrió cuando un Chevrolet Astra tomó contacto con un camión repartidor estacionado

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Maite Otaegui, una árbitra de fútbol de 24 años, murió este martes tras sufrir graves heridas en un accidente de tránsito registrado sobre la avenida Constituyentes de la ciudad bonaerense de Tres Arroyos. La joven viajaba como acompañante en un Chevrolet Astra que primero rozó un camión repartidor y luego impactó contra un árbol de la rambla central.

Según informó el diario local La Voz del Pueblo, el siniestro ocurrió durante la mañana sobre la avenida Constituyentes al 300. El auto circulaba en dirección al centro de la ciudad cuando tomó contacto con un camión que transportaba bebidas que se encontraba estacionado.

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Tras ese primer impacto, el conductor perdió el dominio del vehículo, que giró sobre sí mismo e impactó contra un árbol ubicado en la rambla central.

La árbitra de fútbol Maite Otaegui, de 24 años, viajaba como acompañante y falleció en el Hospital Municipal de Tres Arroyos por las heridas sufridas

Otaegui ocupaba el asiento del acompañante. Fue asistida por los servicios de emergencia y trasladada al Hospital Municipal de Tres Arroyos con heridas de gravedad. Horas después de su ingreso, los médicos confirmaron su fallecimiento como consecuencia de las lesiones sufridas. El conductor también fue derivado para recibir atención médica.

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Al lugar llegaron efectivos de Bomberos Voluntarios, personal policial, agentes de Tránsito y una ambulancia. La circulación sobre la avenida estuvo interrumpida mientras los equipos de emergencia completaban sus tareas y se realizaban las pericias correspondientes. Las circunstancias del choque quedaron bajo investigación, de acuerdo con la información difundida por medios locales.

La muerte de la joven conmocionó al ambiente deportivo de Tres Arroyos. Otaegui había iniciado su carrera arbitral en abril de 2019 dentro de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol.

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Con el paso de los años, recibió designaciones en distintas categorías hasta llegar a desempeñarse como jueza principal en torneos locales.

Entre junio de 2024 y junio de 2025, la árbitra también fue convocada para partidos organizados por el Consejo Federal y la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.

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La muerte de Maite Otaegui conmocionó a la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol, donde había iniciado su carrera arbitral en 2019

El último fin de semana previo al accidente había sido designada para dirigir encuentros de Primera y Segunda División.

Por fuera del deporte, la joven de 24 años se dedicó a estudiar. Durante 2025 finalizó la carrera y se recibió de enfermera.

En el año 2022, fue protagonista tras una brutal agresión en Tres Arroyos contra una árbitra que dirigió el partido entre Deportivo Independencia y Garmense por la Tercera División de la liga local. Allí, el futbolista Cristian Tirone agredió salvajemente a la jueza Dalma Cortadi golpeándola de atrás y arrojándola al césped.

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Al verla tendida sobre el césped, la asistente uno, que era Maite Otaegui, se interpuso. E intervino Lucas Boneiro, asistente dos, sacando al enajenado futbolista de la escena.

Un futbolista de 20 años chocó contra un poste y murió

Santiago Corazza, un joven de 20 años oriundo de Cervantes, Río Negro, perdió la vida tras un accidente de tránsito sobre la Ruta Provincial 65 durante la mañana del domingo pasado. El automóvil que conducía chocó contra un poste al costado del camino con tal fuerza que salió despedido del vehículo, y el equipo médico del Hospital Francisco López Lima de General Roca no pudo revertir el cuadro.

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El hecho tuvo lugar cerca de las 9:30 del domingo, cuando Corazza transitaba solo a bordo de un Ford Ka en sentido este-oeste, desde General Roca hacia Cervantes.

Santiago Corazza, un futbolista de 20 años de Cervantes, murió tras chocar con su auto contra un poste sobre la Ruta Provincial 65 en Río Negro

A la altura del tramo conocido como la Ruta Chica, el conductor perdió el control del rodado y el vehículo golpeó contra un poste ubicado a la vera del camino. La violencia del impacto lo expulsó del habitáculo.

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Personal de salud llegó al lugar y dispuso su traslado de urgencia al Hospital López Lima bajo Código Rojo. Ingresó en estado crítico con un neumotórax grave, según confirmó a Diario Río Negro la directora del nosocomio, Susana Marezi.

La profesional precisó que el equipo médico de guardia aplicó todos los procedimientos de reanimación posibles, pero la muerte se confirmó pocas horas después del ingreso.

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En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de la Comisaría 22° de Cervantes junto a personal del Gabinete de Criminalística, quienes ejecutaron pericias mecánicas y mediciones sobre la calzada.

Las causas que llevaron al vehículo a despistar son materia de investigación judicial: la Justicia aún intenta determinar qué originó la pérdida de control del rodado.