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Interrupción total en la Línea B de subte por un incidente en la estación Malabia

El hecho sucedió durante esta mañana y desde Emova confirmaron que el servicio se encuentra momentáneamente fuera de servicio

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Subte Línea B licitación
Subte B

Línea B de subte se encuentra interrumpida en la estación Malabia tras reportarse un incidente con una persona que fue arrollada por una formación. El hecho ocurrió durante la mañana de este lunes y fue confirmado por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y la empresa concesionaria Emova.

De acuerdo con el reporte oficial del SAME, el personal de Emova realizó el corte del suministro eléctrico y evacuó la estación antes de la llegada de los servicios de emergencia. Al arribar, los profesionales médicos contataron que la víctima era un hombre de 60 años y constataron su fallecimiento a las 11:25. Esta información fue confirmada por fuentes del SAME en el lugar.

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Por su parte, Emova informó que la Línea B permanece interrumpida por protocolo tras el arrollamiento en la estación Malabia. La empresa activó todos los procedimientos previstos para este tipo de situaciones y comunicó que su personal, junto con los organismos externos competentes, se encuentra trabajando en el sitio del incidente.

El incidente generó la interrupción total del servicio en la Línea B, afectando a miles de usuarios que utilizan el subte como principal medio de transporte.

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El área de la estación Malabia quedó bajo resguardo policial mientras se desarrollan las pericias correspondientes y se avanza con la investigación judicial. Las cámaras de seguridad y los testimonios de personas presentes serán clave para reconstruir las circunstancias del hecho.

Frente a situaciones de arrollamiento en las vías del subte, Emova activa un protocolo de seguridad operacional que establece la interrupción inmediata del servicio en el tramo afectado. Una de las primeras medidas consiste en cortar el suministro eléctrico, lo que permite garantizar la seguridad tanto del personal como de los pasajeros y de los equipos de emergencia que intervienen.

Además, el protocolo prevé la evacuación ordenada de la estación antes del ingreso de los servicios externos, como el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), la Policía y los Bomberos. De este modo, se facilita el acceso rápido de los equipos especializados para asistir a la persona involucrada y realizar las tareas correspondientes en el menor tiempo posible.

Emova subrayó que estas acciones se desarrollan en coordinación con los organismos competentes y forman parte de los procedimientos previstos para este tipo de incidentes. La empresa remarcó que el cumplimiento estricto del protocolo resulta fundamental para preservar la seguridad y agilizar la intervención de las autoridades en situaciones de emergencia dentro de la red de subterráneos.

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