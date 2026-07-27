Mecánico y padre de dos nenas: quién era el hombre que murió tras volcar con un jeep en las playas de Necochea

Uno de los videos que Santiago Duca compartió en sus redes sociales antes del fatal accidente

La ciudad de Necochea fue escenario este sábado del fatal accidente por el que falleció Santiago Duca, un mecánico de 35 años que era conocido en la zona por su pasión por los vehículos 4x4. Tal era su atracción por ese tipo de rodados que la muerte lo encontró a bordo de un jeep, con el cual llevaba a cabo pruebas a la altura del paraje Paso del Arroyo, una región costera ubicada más allá de Punta Negra y cercana al parque eólico local. Allí, el hombre perdió el control del vehículo, volcó y murió a raíz de las graves heridas que sufrió en el siniestro.

Duca, según pudo corroborar Infobae, estaba en pareja con María Eugenia y era padre de dos niñas: Josefina, de 5 años, e Inés, de apenas 20 meses de vida.

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La trágica muerte de Santiago caló hondo entre familiares, amigos y compañeros de trabajo. Quienes lo conocían coinciden en describirlo como una persona trabajadora, amable y profundamente apasionada por la mecánica.

Según indican sus registros laborales, Duca trabajaba en el sector de lubricentro de una estación de servicio ubicada en la intersección de avenida 59 y calle 70 de Necochea. Y en sus ratos libres, dedicaba gran parte de su tiempo a la restauración, modificación y armado de vehículos 4x4.

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Santiago compartía su pasión por los fierros en las redes sociales, donde solía publicar videos e imágenes de pruebas mecánicas, recorridos por médanos y las maniobras que realizaba sobre la arena. Incluso, en su cuenta de TikTok se presentaba con una frase que reflejaba su sentido del humor: “Hago lo que me gusta y lo que no también, pero le cobro más caro”.

Según trascendió, el jeep involucrado en el accidente, de color blanco, había sido armado por él mismo para un cliente de la ciudad. Se trataba de un vehículo preparado especialmente para el uso en terrenos difíciles y contaba con barra de protección.

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Paradójicamente, uno de los vehículos que más utilizaba Duca en el día a día era un jeep rojo de gran potencia, con el cual participaba en exhibiciones y recorridos por médanos, pero que llamativamente no tenía jaula antivuelco. Esa situación generaba frecuentes advertencias entre sus amigos y seguidores, quienes le sugerían que extremara las medidas de seguridad para evitar posibles tragedias.

El jeep involucrado en el accidente había sido armado por Duca para un cliente de la ciudad

Uno de sus allegados reveló que durante la mañana del mismo sábado había sufrido un inconveniente mecánico con el cardán mientras efectuaba pruebas. Tras repararlo, decidió regresar por la tarde a la playa para continuar evaluando el funcionamiento del vehículo.

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Al confirmarse la muerte de Duca, las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de despedida. Integrantes de la comunidad fierrera local destacaron tanto su calidad humana como su dedicación a la mecánica.

La Agrupación Necochense 4x4 expresó públicamente su pesar y recordó que la pasión por los jeeps marcó gran parte de su vida. “Con profundo dolor lamentamos la partida de nuestro amigo y compañero. Su pasión por los jeeps lo acompañaró siempre, dejando una huella imborrable entre quienes tuvimos la suerte de compartir con él”, reza el mensaje.

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Luego, dedicaron unas palabras para el círculo cercano del mecánico: “Acompañamos de todo corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento de inmenso dolor, deseándoles fuerza y consuelo. Que encuentren paz en los recuerdos y en el cariño de quienes lo conocieron. Siempre estará presente en nuestros recuerdos. Q.E.P.D.”.

El siniestro

Santiago Duca murió este sábado tras sufrir un violento accidente mientras probaba un jeep que había armado recientemente.

El hecho ocurrió poco antes de las 18.30 en una zona de playas ubicada al sur de la ciudad bonaerense. Según confiaron fuentes del caso a este medio, el jeep de color blanco en el que circulaba Duca impactó contra una formación rocosa y volcó de manera violenta.

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Si bien todavía es materia de investigación, se presume que Duca perdió el control de su vehículo y habría caído desde lo alto de un acantilado.

A pesar del rápido accionar de los servicios de emergencia y de los esfuerzos realizados para reanimarlo, las heridas sufridas resultaron fatales.

El lugar donde murió Santiago Duca.

Según publicó el sitio 0223.com, Duca se encontraba acompañado por amigos que circulaban en otros vehículos preparados para transitar sobre arena. Todos compartían la misma afición por los jeeps y las travesías off-road.

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Por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo cuando avanzaba a una velocidad estimada superior a los 120 kilómetros por hora. Tras el impacto contra las piedras, el jeep volcó y el mecánico salió despedido.

Así quedó el jeep de Santiago Duca.

Las consecuencias fueron devastadoras. Sufrió múltiples traumatismos y fracturas, entre ellas una lesión expuesta en una pierna y un severo traumatismo de tórax.

Sus compañeros alertaron de inmediato a los equipos de emergencia. Personal de Defensa Civil, junto con efectivos policiales y servicios médicos, acudió rápidamente al lugar del accidente.

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Las primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) comenzaron en la misma playa. Luego se organizó un operativo para trasladarlo de urgencia al hospital local.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados durante el recorrido y en el centro de salud, los médicos no lograron revertir el cuadro y confirmaron su fallecimiento.

La causa quedó en manos de la UFI N.º 1 de Necochea, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón. Por el momento, las autoridades no pudieron establecer exactamente por qué el jeep impactó contra las piedras de la costa.

Las pericias mecánicas serán fundamentales para esclarecer las circunstancias de una tragedia que enluta a toda la comunidad necochense.