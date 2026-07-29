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La postura de la selección de Estados Unidos con Mauricio Pochettino tras el Mundial 2026

El entrenador argentino figura en los planes de los norteamericanos pensando en el 2030

Estados Unidos define la continuidad de Mauricio Pochettino (Reuters/Blake Dahlin)
Estados Unidos define la continuidad de Mauricio Pochettino (Reuters/Blake Dahlin)
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La federación de Estados Unidos ya negocia la renovación de Mauricio Pochettino hasta el Mundial 2030, una decisión con la que busca sostener a largo plazo el proyecto de la selección después de la eliminación en octavos de final de la Copa del Mundo 2026 y ordenar desde ahora el próximo ciclo internacional.

El plan no se limita a la siguiente cita mundialista. El calendario del seleccionado incluye las Copas Oro de 2027 y 2029, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y una posible participación en la Copa América 2028 si el torneo vuelve a organizarse en Estados Unidos y países de la Concacaf otra vez reciben invitaciones.

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La continuidad del entrenador argentino empezó a tomar forma después de la última actuación mundialista. Tras la salida en octavos, la dirigencia de la US Soccer resolvió ratificar su confianza en el técnico e inició conversaciones para extender su contrato. “Estoy muy feliz aquí. Hemos construido una buena relación, pero ahora no es el momento de hablar de eso. Ahora se trata de descansar un poco, reflexionar, luego tener algunas conversaciones, y después veremos cuál es la decisión de la Federación y de nosotros”, se había limitado a responder el santafesino de 54 años tras la eliminación en el Mundial.

Según el medio The Athletic, las negociaciones avanzan con optimismo y la intención de la federación es cerrar el acuerdo en las próximas semanas. Salvo un cambio inesperado, el ex entrenador de Tottenham, París Saint Germain y Chelsea seguirá al frente del equipo en un nuevo ciclo.

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Poch extendería su vínculo en EEUU hasta 2030 (REUTERS/Carlos Barria)
Poch extendería su vínculo en EEUU hasta 2030 (REUTERS/Carlos Barria)

La decisión de avanzar con la renovación parte de una evaluación favorable del proceso. Aunque Estados Unidos no alcanzó el objetivo de meterse entre los mejores equipos del Mundial que disputó como anfitrión, la dirigencia considera positivo el trabajo encabezado por Pochettino. Ese diagnóstico empuja la idea de que la continuidad es el camino para consolidar el crecimiento del equipo. La apuesta oficial es darle estabilidad al seleccionado y evitar un cambio de rumbo después de la eliminación.

El nuevo vínculo, de concretarse, estará diseñado para abarcar compromisos repartidos hasta el final de la década. La proyección incluye la preparación de la selección para 2027, 2028 y 2029 antes del Mundial de 2030. La lectura de la federación es que un proceso extendido puede fortalecer una identidad futbolística más sólida. El objetivo es que Estados Unidos llegue con mayor competitividad a los próximos desafíos internacionales.

Pese a su derrota con Turquía en su tercera presentación, Estados Unidos lideró con holgura el Grupo D de la Copa del Mundo al vencer 4-1 a Paraguay y 2-0 a Australia. Más tarde, repitió un 2-0 frente a Bosnia y Herzegovina, partido que derivó en una polémica internacional debido a la quita de la tarjeta roja al goleador Folarin Balogun, quien finalmente fue habilitado para disputar los octavos de final contra Bélgica, instancia en la que los estadounidenses besaron la lona con un contundente 4-1 en contra.

Poch lleva dirigidos 31 encuentros a la USMNT, con 17 triunfos, dos empates y 12 derrotas (57% de efectividad). Su equipo convirtió 57 goles y recibió 45. Si no surgen contratiempos, Pochettino firmará la extensión en las próximas semanas. Con ese acuerdo, el argentino continuará al frente del proyecto de las Barras y las Estrellas rumbo a 2030.

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