Cande Ruggeri mostró fotos de su infancia y sorprendió al mostrar su parecido con su hija Vita

Las fotos que Cande Ruggeri eligió para mostrar el “mini yo” de Vita (Foto: Instagram)

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A tres años de haberse convertido en madre, Cande Ruggeri decidió compartir con sus seguidores una comparación entre su propia infancia y la de su hija Vita. La modelo publicó en sus historias de Instagram una serie de imágenes inéditas, que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores por el evidente parecido físico entre ambas.

En las publicaciones, Ruggeri explicó que eligió algunas fotos guardadas de los primeros años de su vida para compararlas con imágenes recientes de Vita, fruto de su relación con Nicolás Maccari. La modelo, que suele mostrar escenas cotidianas junto a su hija, optó esta vez por abrir el álbum familiar y mostrar detalles de su niñez, generando una ola de comentarios y reacciones en las redes.

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En la primera imagen compartida, se observa un primer plano de Cande cuando era bebé, junto a una foto actual de Vita. Los ojos celestes y las facciones marcadas de ambas se convirtieron en el centro de la comparación, dejando en claro la similitud entre madre e hija.

En otra historia, Ruggeri seleccionó una foto donde aparece de niña, sonriente, con un vestido de jean y un sombrero, y la acompañó con una imagen de Vita abrazando a su perro. En el texto que acompaña la publicación, escribió: “No puede ser lo idénticas que son”, junto a un emoji de enamorado, reflejando la sorpresa tanto de ella como de quienes la conocen.

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Cande Ruggeri compartió imágenes inéditas de bebé y la comparación con Vita se volvió viral (Instagram)

Cande Ruggeri compartió una imagen de su infancia y sorprendió a sus seguidores por el notable parecido con su hija Vita (Instagram)

La repercusión entre sus seguidores fue inmediata. Muchos remarcaron no solo el parecido físico, sino también la expresión y la mirada inconfundible que comparten. Las imágenes se llenaron de mensajes que destacaron cómo Vita heredó los rasgos y la personalidad de su madre.

Desde el nacimiento de Vita, Cande Ruggeri mantiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte distintos momentos de la vida familiar. En ocasiones anteriores, comentó las decisiones que tomó respecto a la exposición pública de su hija y de su esposo Nicolás Maccari. En esta oportunidad, la modelo decidió volver sobre sus recuerdos y mostrar, a través de fotos de diferentes etapas de su infancia, cómo el parecido entre ambas trasciende el paso del tiempo y se mantiene a lo largo de las generaciones.

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Un mes atrás, Ruggeri había sorprendido a sus seguidores al revelar el llamativo pedido que le había hecho a su esposo a tres meses de su casamiento.

La modelo, que formalizó su unión con el empresario deportivo en el registro civil a fines de febrero de 2026 y celebró una exclusiva cena pre boda en el Palacio Sans Souci en mayo, decidió compartir una intimidad de su relación durante una entrevista en el programa Que alguien le avise, emitido por La Casa Stream.

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La llamativa confesión de Cande Ruggeri sobre su pedido a su esposo tras su casamiento

Durante la charla, Ruggeri contó que le pidió a Maccari que eliminara de Instagram a todas las mujeres con las que había tenido una relación o vínculo previo. “Le hice borrar de Instagram a todas las chicas con las que estuvo”, afirmó, generando sorpresa entre los presentes. Su amiga y conductora Sofía “Jujuy” Jiménez aplaudió la actitud de la influencer y la felicitó ante cámaras. Mientras tanto, Ruggeri reconoció que no podía comprobar si su pareja había cumplido realmente con el pedido.

La conversación tomó otro rumbo cuando el conductor Nacho Castañares le preguntó si ella también había eliminado de sus redes sociales a los hombres con los que estuvo. Ruggeri fue tajante: “No, no me lo pidió. Si yo te digo algo, ¿por qué tiene que ser igual del otro lado?”. Esta respuesta abrió un debate en el estudio sobre la igualdad de condiciones en la pareja y el valor de la reciprocidad. Castañares calificó la postura de Ruggeri como “hipócrita”, mientras la modelo sostuvo que no veía necesario hacer lo mismo si a su esposo no le molestaba. “Si él no lo menciona, tema terminado”, insistió.

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