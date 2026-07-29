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Tragedia en San Juan: el gobierno provincial decretó tres días de duelo por el accidente aéreo que mató a 7 personas

La medida dispone la colocación de la bandera a media asta y el cese de todos los actos festivos. La aeronave se estrelló en el Parque Provincial Ischigualasto y se transformó en el peor accidente de la historia en la provincia

gobernador de San Juan, Marcelo Orrego
La medida del gobierno de San Juan ordena la bandera a media asta y el cese de los actos festivos del Estado provincial
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El gobierno de San Juan, a cargo de Marcelo Orrego, decretó tres días de duelo provincial tras el accidente de helicóptero que este miércoles cobró la vida de siete personas, cuatro de ellas funcionarios públicos de la provincia. La tragedia ocurrió en la zona del Parque Provincial Ischigualasto, en el marco de una capacitación organizada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

La tragedia aérea que sacudió al territorio sanjuanino, cerca del límite provincial con La Rioja, es la peor jamás registrada en la historia de la provincia. La conmoción golpeó fuerte en la comunidad y hasta llegó a repercutir a nivel nacional. Ante la gravedad del episodio, el gobierno local decidió avanzar con la medida y dispuso la colocación de la bandera a media asta, así como el cese de todos los actos festivos del Estado provincial.

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Fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia confirmaron las identidades de los siete fallecidos: el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Matías Valenzuela, piloto de la aeronave; y los brigadistas de la AFE Andrés Aimeta y Rodrigo Aimeta.

Helicóptero San Juan
El último contacto con la aeronave se registró a las 10:26 y la activación del ELT puso en marcha los protocolos de búsqueda de la EANA

La aeronave, identificada como LV-KGR, había partido desde la ciudad de San Juan con personal destinado a participar del curso de la AFE en la zona de Valle Fértil, un sector donde los incendios forestales son frecuentes en temporadas secas. El cronograma del operativo contemplaba tres jornadas: una instancia teórica, prácticas de operación de medios aéreos en el Aeroclub y una práctica final en el lugar donde terminó ocurriendo el accidente.

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El último contacto con la aeronave se registró a las 10:26. A partir de ese momento, el personal del Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) detectó la activación del ELT (Emergency Locator Transmitter) de la nave, lo que disparó los protocolos de búsqueda.

Fue otra aeronave que transitaba la zona la que localizó los restos del helicóptero y alertó a las autoridades para que se iniciara el operativo. Según informó El Tiempo de San Juan, los restos fueron hallados impactados unos 20 metros por debajo del nivel del terreno, y desde el aire se habrían observado tres cuerpos.

La zona donde cayó el helicóptero en San Juan
El helicóptero LV-KGR había partido desde la ciudad de San Juan hacia Valle Fértil para participar de un curso sobre operación de medios aéreos

El destino original del vuelo, tras la capacitación en San Juan, era la provincia de La Rioja, donde la aeronave debía sumarse a las tareas de combate de los incendios forestales que afectan la zona de Chilecito, cerca de la cordillera. Fuentes oficiales aclararon que la actividad no fue organizada por el Gobierno de San Juan, sino que se trató de un operativo de alcance nacional del que participaban autoridades provinciales vinculadas a la respuesta ante este tipo de emergencias.

Orrego se pronunció a través de sus redes sociales ante la magnitud de lo ocurrido. “Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas”, escribió el mandatario sanjuanino.

En el mismo mensaje, Orrego extendió sus condolencias a los allegados de las víctimas: “Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos. El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria”.

En tanto, al tratarse de un accidente aéreo, la investigación de las causas quedó bajo la órbita de la Justicia Federal, que será la encargada de determinar qué ocurrió.

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