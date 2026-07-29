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Rocío Marengo frenó a Horacio Pagani tras un comentario sobre su conducción en Bendita: “Un disgusto”

La conductora convirtió una frase filosa del panelista en un momento desopilante al aire, y el intercambio generó todo tipo de reacciones

Edith Hermida retomará la conducción de Bendita cuando finalice su período de vacaciones, mientras Canal 9 mantiene la rotación de reemplazantes (Video: Bendita, El Nueve)
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Lo que en principio era un elogio, terminó mal. O, al menos, terminó de una manera que nadie en el estudio de Bendita TV (Canal 9) esperaba. Horacio Pagani arrancó con una frase de halago al programa y al equipo técnico, pero la oración que vino a continuación descolocó por completo a Rocío Marengo, quien conduce el ciclo en reemplazo de Edith Hermida durante sus vacaciones.

“Una mala conductora acá se luce”, lanzó el periodista, y el estudio quedó en suspenso por un instante antes de que la carcajada y la ironía tomaran el control.

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La secuencia arrancó cuando Pagani, histórico panelista del ciclo, decidió reconocer públicamente el trabajo de la producción. “Este programa es el mejor, tiene a la mejor producción y camarógrafos de la televisión”, afirmó. El elogio sonó genuino y generó un clima cálido en el estudio. Pero la frase que le siguió, sin pausa ni transición, cambió el tono de golpe.

Marengo no tardó ni un segundo en responder: “¡Ay, chicos, sáquenle el micrófono, por favor!”, disparó entre risas, convirtiendo el exabrupto de su compañero en el primer acto de un intercambio que se extendió por varios minutos.

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El comentario de Horacio Pagani en Bendita comenzó con un elogio a la producción y camarógrafos de Canal 9 y cambió de tono con una crítica a la conductora
El comentario de Horacio Pagani en Bendita comenzó con un elogio a la producción y camarógrafos de Canal 9 y cambió de tono con una crítica a la conductora

Pagani intentó bajar la tensión al notar que su comentario podía leerse como una crítica directa a la conductora. Pero Marengo no estaba dispuesta a soltar el hueso tan rápido. Con el timing preciso de quien conoce el juego televisivo, le respondió: “No, la verdad es un disgusto. Te tenía como mi preferido del panel”. La ironía funcionó como cierre perfecto del momento y arrancó nuevas carcajadas en el estudio.

Lo que podría haber escalado hacia un cruce incómodo quedó encauzado por el humor de ambos. Marengo volvió a hacer referencia al comentario de Pagani en tono de chiste durante el resto del programa, y los demás panelistas se sumaron a la cargada, lo que terminó de convertir el episodio en el bloque más comentado de la emisión. Fuera del aire, ambos posaron juntos para redes sociales en actitud distendida, lo que confirmó que el intercambio no dejó heridas reales.

Rocío Marengo respondió en vivo a Horacio Pagani en Bendita con humor y convirtió el cruce en uno de los momentos más comentados de la emisión
Rocío Marengo respondió en vivo a Horacio Pagani en Bendita con humor y convirtió el cruce en uno de los momentos más comentados de la emisión

El contexto en el que se produjo el cruce le sumó una capa extra al episodio. La presencia de Marengo al frente de Bendita no fue la única novedad de esta temporada de vacaciones: el ciclo de Canal 9 también recibió a otros conductores de reemplazo. Julián Weich tomó una de las emisiones de la semana, mientras que Fabián Doman también se puso al frente del ciclo. Marengo, confirmada para el cierre de la semana, es quien más días acumuló en la conducción durante el receso de Hermida.

Marengo llega a Bendita con experiencia televisiva consolidada. La conductora se había afianzado en las tardes de El Nueve y el salto al horario nocturno del mismo canal, con un formato y una dinámica distintos, fue leído por algunos sectores del ambiente con escepticismo. Los primeros días al frente del ciclo disiparon buena parte de esas dudas. El cruce con Pagani, paradójicamente, funcionó como una muestra de que Marengo maneja con soltura los imprevistos en vivo: en lugar de incomodarse, tomó la frase del periodista y la convirtió en material para el programa.

Edith Hermida retomará la conducción de Bendita cuando finalice su período de vacaciones, mientras Canal 9 mantiene la rotación de reemplazantes
Edith Hermida retomará la conducción de Bendita cuando finalice su período de vacaciones, mientras Canal 9 mantiene la rotación de reemplazantes

Pagani, por su parte, es una de las figuras más estables del panel de Bendita. Su presencia en el ciclo data de los primeros años del programa y su estilo directo —que en esta ocasión le jugó una mala pasada— forma parte del ADN del show. El propio periodista reconoció, con su intento de bajar la tensión, que la frase había salido de manera más abrupta de lo que pretendía.

Edith Hermida retomará la conducción de Bendita al finalizar su período de vacaciones. Hasta entonces, el ciclo de Canal 9 sigue con la rotación de reemplazantes confirmada, con Marengo como la figura que más emisiones encabezará en la recta final del receso.

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