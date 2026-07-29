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Hubo un operativo policial en la Embajada de los EEUU por una amenaza de bomba: descartaron la presencia de explosivos

Ocurrió en la tarde de este miércoles. En el lugar trabajó la Policía Federal Argentina. El tránsito estuvo cortado en la zona

Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires
Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires
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Personal de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal Argentina desplegó un gran operativo esta tarde en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires luego de que recibieran una amenaza de bomba dentro de la sede diplomática.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, la intimidación fue recibida pasadas las 15:30 a través de un llamado telefónico que aseguraba que había una bomba en la parte de afuera del edificio. Tras alertar a las autoridades, se ordenó la evacuación preventiva del lugar.

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En la zona trabajaron agentes de la fuerza Federal que realizaron un rastrillaje tanto dentro del establecimiento como en el perímetro de la embajada en busca de algún elemento sospechoso o artefacto explosivo. Casi dos horas después del llamado al 911, el personal finalmente descartó la presencia de bombas en el lugar.

Para realizar las tareas, la policía también cortó el tránsito sobre la calle Colombia al 4300, donde está ubicado el ingreso principal al edificio, hasta el cruce con la Avenida Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo. Este recién se normalizó pasadas las 17 horas.

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