Crimen y Justicia
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Investigan a un empleado de un geriátrico por presunto maltrato a dos adultas mayores: los repudiables videos

La denuncia fue realizada por la responsable del establecimiento, quien revisó las filmaciones internas luego de que los familiares notaron lesiones sospechosas en los residentes. El agresor fue apartado de su puesto de trabajo

El momento en que el enfermero golpeó a la anciana mientras le daba de comer
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La Justicia de Mar del Plata investiga un presunto caso de maltrato contra dos adultas mayores ocurrido en una residencia geriátrica de esa ciudad, luego de que las cámaras de seguridad del establecimiento registraran las agresiones que habría cometido uno de sus empleados, quien ya fue desvinculado.

Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, el hecho ocurrió este lunes pasadas las 19 en el geriátrico ubicado sobre la calle Deán Funes al 1700. La denuncia fue presentada por la responsable del lugar, quien revisó las filmaciones internas luego de que los familiares notaron lesiones sospechosas en los residentes.

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Como se ve en los videos que forman parte de esta nota, el trabajador maltrata a una mujer en silla de ruedas para posteriormente acostarla de forma brusca.

“No me interesa lo que vos querés”, le dice mientras le saca un abrigo. Y sigue: “Bueno, ya es hora de que te mueras. ¿Por qué no te morís, vieja hija de puta? Morite de una. Morite. Morite, hija de puta. Dejanos de molestar”, le dice. La mujer llora.

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"¿Por qué no te morís, vieja hija de puta? Morite de una. Morite. Morite, hija de puta. Dejanos de molestar", le dice en enfermero

En otro video, el hombre golpea con una cuchara a otra adulta mayor mientras le da de comer, lo que, según la denuncia le habría provocó un corte superficial en el labio. La mujer se toma la boca y comienza a llorar. “¿Ah tenés ganas de llorar?”, le dice en tono amenazante antes de retirarla en la silla de ruedas.

Tras detectar lo ocurrido, las autoridades del geriátrico resolvieron despedir al trabajador y entregaron las grabaciones a la Justicia para que fueran incorporadas a la investigación.

La causa fue caratulada como lesiones leves y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Composición Temprana de Conflictos Penales, que continuará con las actuaciones para esclarecer lo sucedido, identificar formalmente a las víctimas y determinar las eventuales responsabilidades penales.

Mar del Plata: un enfermero quedó grabado golpeando a abuelos en un geriátrico
El hombre golpea con una cuchara a la mujer mientras le da de comer

El caso se conoce en medio de una serie de investigaciones por maltratos a adultos mayores en residencias geriátricas. Días atrás, la Justicia bonaerense intervino en un establecimiento de La Matanza luego de que un hombre de 78 años logró escapar y denunciar que los residentes sufrían agresiones físicas, abandono y desnutrición.

En el caso tomó intervención inmediata la fiscal Andrea Palín, quien recibió el aval del juez de Garantías Fernando Pinos Guevara para hacer un allanamiento de urgencia.

En el procedimiento constataron que había nulas condiciones de higiene en el lugar, señales de abandono y síntomas de desnutrición en los siete adultos mayores que estaban allí alojados. “También había rastros de sangre en los colchones”, confirmó una fuente a Infobae.

En este contexto, la fiscal dispuso la derivación de los ancianos a otros centros asistenciales y notificó a los empleados del lugar de la apertura de la causa donde serán investigados por presunto maltrato y abandono de persona. Mientras tanto, buscan identificar a los dueños del establecimiento, que aun no lograron ser contactados.

Asimismo, Palín solicitó determinar si el lugar contaba con habilitación adecuada y comunicó lo ocurrido al Ministerio de Salud bonaerense y al Municipio de La Matanza, con el objetivo de que se evalúe la clausura definitiva del geriátrico en función de las irregularidades halladas.

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