LeBron James revolucionó Filadelfia: entradas por las nubes, menú especial y una ciudad que sueña con volver a ganar

El impacto de LeBron James en Filadelfia se reflejó en entradas más caras, homenajes de restaurantes locales y una ola de celebraciones en redes sociales (AP Foto/Tony Dejak)

Guardar

La llegada de LeBron James a Filadelfia para firmar con los 76ers reordenó en horas el mapa deportivo de la ciudad porque su decisión no solo sacudió el mercado de la NBA, sino que abrió la posibilidad de que el equipo vuelva a pelear por un título que no gana desde 1983, según The Athletic.

El impacto se tradujo de inmediato en señales concretas: las entradas para los partidos habrían cuadruplicado su precio, restaurantes locales le ofrecieron costillas gratis y bautizaron cheesesteaks en su honor, mientras las redes sociales se llenaron de celebraciones que alcanzaron incluso a servicios funerarios, de acuerdo con la publicación.

PUBLICIDAD

La reacción fue tan veloz que, apenas se conoció la noticia el viernes por la mañana, la firma de James se convirtió en el centro de atención de la ciudad.

Un periodista que cubre la NBA relató al medio que, mientras intentaba confirmar detalles del acuerdo, acumuló 138 mensajes de texto y llamadas de amigos y familiares que querían entender si la apuesta convertía a los Sixers en candidatos.

PUBLICIDAD

“Nos eligió a nosotros”, dijo Alvin Williams, exjugador de la NBA y una de las voces más reconocidas del básquetbol de la ciudad, citado por el diario.

La llegada de LeBron James a Filadelfia para firmar con los 76ers sacudió el mercado de la NBA y reabrió la ilusión de pelear por un título que el equipo no gana desde 1983 (@sixers)

Williams, formado en Germantown Academy, figura universitaria en Villanova y hoy vinculado a la televisión de los Toronto Raptors, seguía dos días después procesando la noticia.

PUBLICIDAD

“Las superestrellas no suelen elegir Filadelfia”, afirmó. “Solo por eso, esto significa mucho. Somos una ciudad orgullosa, y abrazamos a quienes nos abrazan. Si esto sale bien, él tendrá mucho para ganar”.

La decisión de James activó una euforia que excedió al básquetbol

La conmoción que generó el arribo de James atravesó generaciones y ámbitos distintos del deporte local.

El comediante Kevin Hart, nacido en Filadelfia, celebró con un video cargado de euforia y agradeció a James por “tomar la decisión correcta, la mejor decisión”, mientras la entrenadora de South Carolina Dawn Staley, una de las mayores figuras del básquetbol femenino surgidas de la ciudad, escribió en redes: “Tenemos al rey” y hasta se ofreció a ayudar a la hija menor del jugador a encontrar escuela.

PUBLICIDAD

También reaccionó Cuttino Mobley, otra referencia local formada en Cardinal Dougherty, quien prometió por Instagram que volverá más seguido a la ciudad para ver partidos esta temporada. En el sur de Nueva Jersey, el equipo de fútbol americano de Camden High School celebró en grupo.

La firma de LeBron James con los Sixers convirtió a Filadelfia en un centro de atención de la NBA y desató una reacción inmediata entre hinchas, periodistas y referentes de la ciudad (@sixers)

Williams definió el anuncio como “uno de los momentos más grandes en la historia de la ciudad”. La frase adquiere peso en una urbe que suele medir sus hitos deportivos con una escala exigente y que, según el artículo, llevaba años sin volcar toda su atención sobre los Sixers.

PUBLICIDAD

Ese vacío explica buena parte de la magnitud del movimiento. El equipo no superó la segunda ronda de los playoffs en toda la carrera de Joel Embiid, no jugó unas Finales de la NBA desde 2001, cuando Allen Iverson fue el Jugador Más Valioso de la liga, y no conquistó el campeonato desde hace más de cuatro décadas.

Filadelfia ofrece a James una recepción que no encontró en Los Ángeles

El texto remarcó que, pese al anillo que consiguió con Los Angeles Lakers en 2020, James nunca terminó de ser abrazado por completo en esa franquicia.

PUBLICIDAD

Allí siempre quedó por detrás del peso simbólico de Magic Johnson y de Kobe Bryant, cuya historia con el club estuvo marcada por una pertenencia total desde el inicio de su carrera.

En Filadelfia, la respuesta institucional fue inmediata. El gobernador de PennsylvaniaJosh Shapiro declaró el viernes como el Día de LeBron James, y la alcaldesa Cherelle Parker publicó en Instagram que la ciudad no le daba solo la bienvenida a un nuevo vecino, sino que lo incorporaba a su “familia One Philly” con los brazos abiertos.

PUBLICIDAD

LeBron James dejó Los Angeles Lakers tras 8 temporadas en la franquicia californiana

La elección también tuvo una capa simbólica: James dejó a los Lakers para llegar a la ciudad donde creció Bryant.

Michael Jordan, el exjugador de la Universidad de Pennsylvania y no la leyenda de los Chicago Bulls, dijo a la publicación que Bryant hizo mucho por la ciudad aun después de convertirse en profesional, y que la posibilidad de que James tenga un impacto comparable vuelve “enorme” su desembarco.

PUBLICIDAD

Cuando anunció su decisión en Instagram, James usó como fondo “Dreams and Nightmares”, el himno local de Meek Mill. Para el artículo, ese gesto reforzó una idea central: por primera vez desde la era de Iverson, los 76ers volverán a tener la atención plena de la ciudad.

El último tramo de su carrera también puede cambiar la historia de la NBA

La apuesta contiene riesgo y recompensa para ambos lados. El artículo recordó que la temporada pasada tuvo un breve alivio con la sorpresiva serie ganada ante Boston, pero terminó de la peor forma con una barrida en segunda ronda frente a New York Knicks y con el bochorno adicional de ver a los aficionados rivales dominar el estadio en los Juegos 3 y 4.

Los 76ers no superaron la segunda ronda en la era de Joel Embiid, no juegan unas Finales de la NBA desde 2001 y no son campeones desde hace más de 40 años (AP Foto/Matt Slocum)

Después de esa eliminación, Josh Hart llegó a poner en duda que Filadelfia siguiera siendo una ciudad deportiva. Poco más de dos meses más tarde, James observó ese mismo escenario y entendió que allí había un desafío que valía la pena asumir para el acto final de su carrera.

La respuesta directa a la pregunta sobre qué busca James en Filadelfia está en el tamaño de la oportunidad: todavía es All-Star cerca de los 42 años y llega a un equipo con chances reales de competir. Si gana, puede convertirse en el primer jugador en conquistar un anillo con cuatro franquicias distintas.

Según The Athletic, ese objetivo se jugará en un margen concreto: dos temporadas para convertir a Filadelfia en su ciudad y llevar a los Sixers a un lugar al que no llegan desde hace más de 40 años. Si lo consigue, su nombre quedará incorporado a la memoria deportiva local junto a Wilt Chamberlain, Charlie Manuel y Joe Frazier.