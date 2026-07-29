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La desgarradora carta con la que Lucas Trejo recordó a su familia a un mes del terremoto de Venezuela: el importante anuncio

El defensor argentino de Marítimo de La Guaira compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales con el que evocó las 72 horas de búsqueda entre escombros y agradeció el apoyo recibido tras la pérdida de su esposa e hijos

El futbolista se encontraba en la capital venezolana cuando se registraron los terremotos
El futbolista se encontraba en la capital venezolana cuando se registraron los terremotos
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A un mes del terremoto de Venezuela, Lucas Trejo rompió el silencio con un mensaje en sus redes sociales en el que recordó a su esposa y sus dos hijos, quienes murieron tras el derrumbe del edificio donde vivían en La Guaira durante los sismos del pasado 24 de junio. El defensor argentino de Marítimo de La Guaira, de 38 años y oriundo de Córdoba, describió con crudeza las horas que pasó entre los escombros y la fe que, según afirmó, lo sostuvo durante los tres días de búsqueda.

“Hace un mes me tocaba vivir el peor momento de mi vida, lo único que me aterraba: perder a mi familia”, escribió Trejo en su cuenta de Instagram. El futbolista participó de las labores de rescate aun cuando, según reconoció, ya tenía indicios de que sus seres queridos no habían sobrevivido. “Me tocó buscar en un edificio derrumbado sabiendo que ya estaban sin vida. No había nada que me aterrara más en mi existencia, pero decidí hacerlo desde la fe, creyendo que podían estar vivos”, relató.

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Al comenzar el tercer día de búsqueda, Trejo tomó una decisión que reflejó en una fotografía que acompañó su publicación: convocó a los rescatistas a rezar en conjunto. “Cuando comenzó el tercer día decidí juntarlos y orar por un milagro. Así elijo vivir, por fe, aún en las peores circunstancias”, explicó. Tras 72 horas de operativo, los cuerpos de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos Aarón y Ainhoa, de 7 y 5 años respectivamente, fueron hallados entre los escombros del edificio colapsado en Playa Grande, La Guaira.

Según reveló su hermana Karen en declaraciones a los medios, la noticia del hallazgo fue tan devastadora que Trejo debió ser sedado con medicación. Parte de su familia viajó desde Argentina para acompañarlo en el duelo durante los días posteriores a la tragedia.

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La desgarradora carta con la que Lucas Trejo recordó a su familia a un mes del terremoto en Venezuela

En su carta, el defensor también dedicó palabras de agradecimiento a quienes lo acompañaron durante esas horas. “Gracias a todos los que estuvieron a mi lado. Cada uno de ustedes tienen nombres propios y me acuerdo muy bien de quienes fueron. Sin dudas Dios los envió para arroparme y sostenerme. Créanme que sin ustedes no hubiera podido soportar tanto dolor. Nunca me dejaron solo, nunca estuve solo, de verdad, gracias”, escribió.

Al momento de los sismos, Trejo se encontraba en Caracas para disputar un partido de la Copa Venezuela frente a Deportivo Miranda, encuentro que fue suspendido por la emergencia. Su familia permanecía en La Guaira, una de las zonas más castigadas por el doble movimiento sísmico de magnitudes 7.2 y 7.5, que dejó al menos 164 muertos, miles de heridos y una cantidad indeterminada de desaparecidos.

El futbolista cerró su mensaje con una declaración sobre el legado que, según afirmó, continuará vigente pese a la pérdida. “Como familia nos sembramos en esa tierra para que las personas conozcan de Cristo. Hoy les puedo decir que la vida de ellos no va a ser en vano. Lo que comenzamos junto a mi esposa Yanina y mis hijos Aaron y Ainhoa se va a continuar”, escribió. Y anunció su intención de volver al país con una frase breve: “Nos vemos pronto, Venezuela”.

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