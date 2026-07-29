Investigarán las causas que provocaron la caída del helicóptero en San Juan: había neblina en la zona del accidente

El helicóptero había partido desde la ciudad de San Juan rumbo a Valle Fértil para una capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, con destino final en La Rioja para combatir incendios forestales en la zona de Chilecito

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Las siete personas que viajaban a bordo de un helicóptero contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) murieron este miércoles tras estrellarse la aeronave en la zona norte del Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan. La Junta de Seguridad de Transporte de la Nación ya abrió un expediente para determinar qué provocó la caída.

El organismo abrió las actuaciones de manera inmediata tras confirmarse el siniestro. Según trascendió, la investigación buscará reconstruir las circunstancias que rodearon el vuelo desde que la aeronave partió de la ciudad de San Juan hasta que se perdió el contacto con la tripulación, a las 10:26 de la mañana.

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Una de las líneas que apunta el expediente tiene que ver con las condiciones climáticas del área al momento del accidente. El intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, fue el primero en dar detalles públicos sobre ese aspecto. “Cuando tomé contacto con personal de fuerza civil de la provincia, me informaron que la zona del Parque estaba con neblina y era allí donde se había producido el hecho”, declaró en diálogo con el canal TN. La tripulación, según su relato, habría tenido problemas de visibilidad antes del impacto.

Riveros también precisó la cronología del hallazgo: pasaron alrededor de 40 minutos entre la pérdida de contacto y la localización del helicóptero. “A las 13, personal de Defensa Civil nos indicó que el helicóptero había sido visibilizado por otra aeronave de La Rioja“, detalló el funcionario. El lugar, agregó, “no era muy accesible”.

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La Junta de Seguridad de Transporte de la Nación abrió un expediente para determinar las causas del siniestro, mientras el intendente de Valle Fértil señaló que la zona del parque estaba cubierta de neblina al momento del accidente

El intendente se encontraba en su despacho a la espera del inicio de la jornada de capacitaciones cuando recibió la noticia. Primero le avisaron que el evento se suspendía; poco después, llegó la información del siniestro. “Me puse a disposición como autoridad del departamento y también a todo el equipo que me acompaña en la gestión para brindarle todo el apoyo necesario que cuenta el municipio”, expresó Riveros ante TN.

Entre las víctimas se encuentran funcionarios de alto rango de la seguridad provincial. El Ministerio de Seguridad de San Juan confirmó las identidades: el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Matías Valenzuela, piloto de la aeronave; y los brigadistas de la AFE, Andrés Aimeta y Rodrigo Aimeta.

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El comunicado oficial emitido por la AFE, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, confirmó el fallecimiento de los siete ocupantes del helicóptero Bell 412 e identificó entre las víctimas al coordinador regional Centro de la agencia, Andrés Bosch, y al instructor y brigadista Rodrigo Aimeta. “Las causas del siniestro continúan bajo investigación. La Agencia Federal de Emergencias mantiene contacto permanente con las autoridades competentes y colaborará con todas las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de lo sucedido", indicó el organismo en el texto oficial.

Entre las primeras medidas, la JST preservará la escena del hecho en coordinación con las fuerzas de seguridad. Luego documentará el lugar con fotografías, mediciones, relevamiento de los restos y de la posición de la aeronave; e intentará reconstruir la información técnica del helicóptero. También evaluará las condiciones meteorológicas para determinar si pudieron haber influido en el accidente. Una vez esclarecida la principal hipótesis, emitirá un informe preliminar dentro de los próximos 30 días.

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Cómo fue el accidente

Entre las víctimas del accidente se encontraban el jefe de Bomberos, el segundo jefe de Bomberos, el director de Protección Civil y el subjefe de la Policía de San Juan

La aeronave había partido desde la ciudad de San Juan con destino a Valle Fértil, donde el personal a bordo tenía previsto participar de una capacitación vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Una vez cumplida esa etapa, el helicóptero debía continuar hacia La Rioja para colaborar en el combate de los incendios forestales que afectan la zona de Chilecito, cerca de la cordillera.

El último contacto con la aeronave se registró a las 10:26. Al comprobarse que no había llegado a destino, se activó el protocolo de emergencia. Fue otra aeronave que sobrevolaba la zona la que localizó los restos e informó a las autoridades.

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El director del Parque Provincial Ischigualasto, Juan Pablo Teja Godoy, confirmó que la aeronave cayó en el sector norte del área protegida, en las cercanías de la Quebrada de la Chilca, a unos ocho kilómetros del Circuito Los Arrieros. Medios provinciales informaron que la aeronave fue hallada unos 20 metros por debajo del nivel del terreno.

El acceso al punto del impacto presentó dificultades considerables para los equipos de rescate. Los efectivos avanzaron hasta el último punto al que se podía llegar por huella vehicular y desde allí continuaron en cuatriciclos y a pie. “Estamos aproximadamente a 12 kilómetros del lugar del siniestro. Hemos llegado hasta cierto punto donde hay huella y después intentaremos llegar con los cuatriciclos”, señaló Teja Godoy en declaraciones a Radio Sarmiento. El Parque Ischigualasto cerró sus puertas y suspendió todas las actividades del día como consecuencia del operativo.

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La aeronave involucrada era un Bell 412EP con matrícula LV-KGR, registrado por la empresa Jasfly S.A. El modelo realizó su primer vuelo en 2010 y estuvo matriculado previamente en Canadá y Estados Unidos bajo la patente N536LW, cancelada el 17 de noviembre de 2022 al momento de su exportación a la Argentina. Está equipado con dos turbinas Pratt & Whitney y tiene capacidad para un piloto y hasta 14 pasajeros.