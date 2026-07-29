Por primera vez en la historia, un club no inglés usará estadios de la Premier en la Champions League

Shakhtar Donetsk disputará sus partidos de local en la Champions League 2026/27 en Londres, un hecho inédito en el fútbol europeo (REUTERS/Leon Kuegeler)

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El Shakhtar Donetsk disputará sus partidos de local en la Champions League 2026/27 desde Londres, en lo que representa una situación sin precedentes en la historia del fútbol europeo: un club extranjero utilizará estadios de la Premier League como sede oficial de sus encuentros en la competición más prestigiosa del continente.

La confirmación fue dada por el propio entrenador del equipo, Arda Turan, quien señaló a FourFourTwo que la decisión ya está prácticamente tomada.

La historia detrás de este caso excepcional se remonta a más de una década. Desde 2014, cuando fuerzas prorrusas tomaron el control de amplias zonas del Donbás y dejaron inutilizable el Donbás Arena —inaugurado para la Eurocopa 2012—, el club de Donetsk no ha podido jugar en su ciudad natal. En un principio, el equipo se desplazó dentro de Ucrania, pasando por Leópolis, Járkov y finalmente Kiev.

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Pero la invasión rusa a gran escala lanzada en febrero de 2022 obligó al club a llevar también sus compromisos europeos al extranjero: Varsovia, Hamburgo y Gelsenkirchen fueron algunas de las ciudades que los alojaron en las últimas temporadas.

Más de una década de exilio forzoso

El periplo del Shakhtar es uno de los testimonios más elocuentes del impacto de la guerra en el deporte. Para los partidos de la Champions League, las dificultades logísticas también han resultado agotadoras. Los jugadores debían viajar desde Kiev hasta la frontera con Polonia en micro, cruzar a pie y recién entonces abordar un vuelo hacia el estadio neutral de turno.

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El Shakhtar Donetsk no juega en Donetsk desde 2014, cuando el conflicto en el Donbás dejó inutilizable el Donbás Arena (REUTERS/Wolfgang Rattay)

“Desde Kiev, el viaje nos insumía dos días para llegar a destino. Cuando llegás, ya estás en desventaja respecto al rival, tanto física como mentalmente”, explicó el director ejecutivo del club, Serhiy Palkin, en declaraciones recogidas por BBC Sport.

Frente a ese escenario, la posibilidad de establecerse en Londres para toda la fase de grupos representa una mejora sustancial en términos de planificación deportiva. Turan lo ratificó con sus palabras tras el empate en un amistoso de pretemporada ante el Bursaspor: “Parece que jugaremos nuestros partidos europeos en Londres por ahora. Realmente queríamos venir a Turquía, pero las condiciones de la UEFA nos generan mucha presión. De todos modos, jugar ante las tribunas en Bursa, Göztepe o Eskişehir siempre fue magnífico. También esperamos a todos en Londres".

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Stamford Bridge y Craven Cottage, en la carrera por ser sede

El club ucraniano se acercó a tres instituciones londinenses: el Chelsea, el Fulham y el Brentford, según informó The Athletic. Los tres quedaron fuera de toda competencia europea en la temporada 2025/26, lo que dejó sus respectivos estadios disponibles para los miércoles de Champions.

La posibilidad de ceder las instalaciones al Shakhtar representa además un ingreso adicional para el club anfitrión, dado que el equipo ucraniano abonará una tarifa por el uso de la cancha.

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De acuerdo con información publicada por FourFourTwo, la opción del Gtech Community Stadium del Brentford —inaugurado en 2020 con capacidad para unos 17.000 espectadores— habría quedado descartada en las últimas horas, precisamente por su menor aforo. La definición se reduciría entonces a dos candidatos: el Stamford Bridge del Chelsea, con capacidad para alrededor de 40.000 espectadores, y el Craven Cottage del Fulham, que puede albergar unas 25.000 personas.

Stamford Bridge y Craven Cottage quedaron como candidatos para recibir al Shakhtar Donetsk en la Champions League, con ventaja para el estadio del Chelsea por su mayor aforo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad del recinto fue el factor determinante en el proceso de selección, y Stamford Bridge se perfila como el favorito.

El Stamford Bridge lleva más de tres décadas siendo escenario habitual de noches europeas para el Chelsea, con títulos de Champions League incluidos. El Craven Cottage, por su parte, fue objeto de una profunda remodelación en los últimos años y ha albergado tres campañas europeas del Fulham desde el año 2000. Ninguno de los dos estará ocupado por competencias continentales propias la próxima temporada, lo que facilita la negociación.

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Un precedente que refleja el impacto de la guerra en el deporte

Más allá de lo deportivo, el caso del Shakhtar Donetsk ilustra de forma concreta cómo el conflicto bélico en Ucrania reconfigura incluso las estructuras del fútbol organizado. La UEFA ha permitido al club disputar sus partidos de local en territorio neutral desde 2022, pero la elección de Londres marcaría un salto cualitativo: por primera vez, un club no inglés utilizaría estadios de la Premier League como sede oficial de sus partidos en la Champions League.

El propio club emitió un comunicado antes de que se conocieran los detalles finales: “El Shakhtar está negociando con varios estadios en el Reino Unido y en Alemania para asegurar una sede para sus partidos de la UEFA Champions League la próxima temporada. No haremos comentarios sobre el proceso hasta que se anuncie una decisión en los próximos días".

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