La peculiar foto de Cristiano Ronaldo al sol que disparó las especulaciones sobre su futuro tras el Mundial 2026

El peculiar posteo de Cristiano Ronaldo durante sus vacaciones

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Cristiano Ronaldo atraviesa sus vacaciones con una mezcla de reflexión pública, proyectos fuera del fútbol y rumores de boda que mantienen su nombre en el centro de la atención mediática mundial. El delantero del Al-Nassr de Arabia Saudita publicó en las últimas horas en sus redes sociales una frase que despertó interpretaciones sobre su futuro: “Cuando te vuelves hacia la luz del sol, las sombras caen detrás de ti”.

El mensaje, compartido junto a imágenes de su descanso, llegó días después de la eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá. El propio Ronaldo reconoció que esa fue su última Copa del Mundo, aunque restó dramatismo al señalar que la conquista de la Eurocopa 2016 tuvo para él un valor comparable.

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El portugués de 41 años disfruta del receso junto a su prometida, la argentina Georgina Rodríguez, y sus cinco hijos —Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo, Alana y Bella— en la mansión que la familia posee en Cascais, Portugal, aunque ninguno de los dos confirmó la ubicación. La propiedad cuenta con sala de bowling y spa subterráneo con piscinas.

En paralelo al descanso familiar, Ronaldo sumó un nuevo proyecto a su carrera fuera de las canchas. A fines de julio se confirmó su participación como productor ejecutivo y actor en Day 1s, una serie de ficción sobre el mercado de pases del fútbol europeo. La producción, según informaron Deadline y The Sun, estará protagonizada por el actor Damian Lewis —conocido por Homeland y Billions—, quien interpretará a Stanley Dalton, un influyente agente de fútbol. El exdelantero de Arsenal y la selección de Francia, Thierry Henry, también forma parte del elenco.

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Day 1s será la primera producción de UR Marv Studios, la compañía que Ronaldo cofundó con el director británico Matthew Vaughn —responsable de la saga Kingsman— en 2025. El concepto de la serie fue creado por Darren Dein, representante de Henry y productor ejecutivo del proyecto. El rodaje ya comenzó en el estadio de Barnet FC, en el noroeste de Londres, aunque todavía no se anunció plataforma de distribución ni fecha de estreno.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez con su anillo de prometida (Instagram)

La semana también trajo especulaciones sobre la boda de la pareja. El programa portugués V+ Fama difundió una supuesta invitación que fijaba la ceremonia para el sábado 1 de agosto, a las 17:00 horas, en la Quinta da Regaleira, en Sintra, Portugal. El documento incluía el texto: “Juntos con sus familias, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez requieren el honor de su presencia en la celebración de su matrimonio”, con código de vestimenta de etiqueta formal en color negro.

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Ante la difusión de la invitación, el equipo de V+ Fama contactó al recinto para verificar la información, y desde la Quinta da Regaleira respondieron: “Sobre ese asunto no nos vamos a pronunciar”, lo que, lejos de despejar las dudas, avivó aún más la especulación. Horas después, se confirmó que el lugar tiene actividades programadas para esas fechas sin vinculación con la boda. Ni Ronaldo ni Rodríguez se pronunciaron al respecto en sus redes sociales.

El compromiso entre ambos fue anunciado en agosto de 2025, cuando Georgina publicó una imagen del anillo de pedida con el mensaje “Sí, quiero. En esta y todas mis vidas”. El propio futbolista había adelantado públicamente que el enlace se celebraría una vez finalizado el Mundial y que ambos querían vivir la ceremonia de forma íntima.

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Mientras tanto, la prensa saudí sitúa el regreso de Ronaldo a la competencia el 15 de agosto, en un partido de Al-Nassr frente a Al-Fateh, tras perderse los amistosos de pretemporada. Su continuidad con la selección portuguesa tampoco está definida: los medios lusitanos no descartan que dispute un último partido con el combinado nacional en el estadio José Alvalade, la casa del Sporting de Lisboa, club donde inició su carrera.