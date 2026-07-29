Con suspenso y un guiño de Darío Barassi, una participante se llevó el premio mayor de “Ahora Caigo”

En Ahora Caigo ganó 7 millones de pesos

Guardar

Una concursante se convirtió en protagonista de una jornada inesperada en Ahora Caigo, el programa conducido por Darío Barassi. La participante llegó al tramo final tras superar a diez rivales y, en apenas dos minutos, respondió correctamente las diez preguntas que la separaban de un premio de 7 millones de pesos.

La tensión se apoderó del estudio cuando Sabrina enfrentó dos momentos críticos durante la ronda decisiva. En particular, la octava pregunta puso en jaque su continuidad: “Es reemplazar”, leyó Barassi antela mujer que, por un instante, quedó paralizada. Solo después de que el conductor repitiera la consigna, la respuesta emergió: “Sustituir”.

PUBLICIDAD

Respondió diez preguntas en dos minutos y se llevó 7 millones en Ahora Caigo

El desenlace se volvió aún más dramático cuando restaba una sola pregunta. El conductor formuló: “Puede ser un accidente o tragedia, o algo o alguien que causa miedo”. Con el tiempo agonizando, Sabrina titubeó. La ayuda sutil de Barassi fue clave para que respondiera “siniestro” y lograra completar el camino, asegurándose así el pozo millonario.

El recorrido hasta el triunfo

La participante Sabrina resolvió la ronda decisiva de Ahora Caigo con ayuda sutil de Darío Barassi y cerró con diez aciertos

Desde el primer enfrentamiento de la jornada, Sabrina demostró seguridad y rapidez. La primera consigna de la final fue directa: “Es la falta de ganas o dedicación respecto a algo o alguien”. Su respuesta fue inmediata y certera: “Desinterés”. Así comenzaba una seguidilla de aciertos que la llevaría a un desenlace memorable.

PUBLICIDAD

Cada pregunta respondida sumaba presión y expectativa en el set. El público, pendiente de cada movimiento, acompañó con aplausos y suspiros los momentos de mayor incertidumbre.

Durante los minutos finales, Sabrina se mostró serena en la mayoría de las respuestas, pero los instantes de duda en la octava y décima pregunta pusieron en vilo a la audiencia y al propio conductor. “La jugadora no pudo sacarla en un principio. Al repetírsela el conductor, la adivinó: ‘Sustituir’”, reconstruyó el programa.

PUBLICIDAD

La emoción de Sabrina y el abrazo con Barassi

El abrazo entre Darío Barassi y Sabrina resumió la emoción del cierre tras la consagración de la ganadora del juego final

Al escuchar la última consigna y tras recibir una pista de Barassi, Sabrina pudo completar la serie de preguntas. El conductor, visiblemente emocionado, no dudó en celebrar el logro junto a la ganadora. “Barassi festejó con Sabrina”, ilustró el resumen de la jornada.

El premio de 7 millones de pesos representó no solo la recompensa económica, sino también el reconocimiento a la perseverancia de la participante. Las imágenes del abrazo entre conductor y concursante fueron el reflejo de la alegría compartida en el estudio.

PUBLICIDAD

La octava pregunta de Ahora Caigo puso en riesgo a Sabrina cuando dudó ante la consigna “Es reemplazar” y respondió “Sustituir” tras la repetición de Darío Barassi

En términos concretos, Sabrina alcanzó el máximo pozo que acumuló durante el ciclo, estableciendo uno de los hitos más recordados de la temporada. Para quienes se preguntan por el desenlace de la competencia, la respuesta es clara: la participante respondió correctamente las diez preguntas del juego final y se llevó el premio mayor en una definición llena de suspenso.

La dinámica del programa y el impacto de la final

La estructura de Ahora Caigo exige a los finalistas enfrentarse a diez preguntas consecutivas en solo dos minutos. Cada error puede significar la eliminación inmediata y perder el pozo acumulado. El formato exige reflejos, cultura general y, en no pocas ocasiones, temple para soportar la presión de las cámaras y el público en vivo.

PUBLICIDAD

La escena del abrazo final entre Barassi y Sabrina sintetizó lo vivido en el estudio. “La ganadora del juego final” fue la frase que acompañó la imagen de la jornada en el resumen oficial.

La octava pregunta complicó a Sabrina en la final de Ahora Caigo, pero completó las diez respuestas correctas y celebró con Barassi

Tras la emisión, las redes sociales reflejaron el entusiasmo de los seguidores del ciclo, que destacaron la templanza y la perseverancia de la participante. Sabrina se sumó así a la lista de figuras que lograron conquistar el máximo premio, en una edición marcada por la tensión y la emoción.

PUBLICIDAD

El episodio también tuvo un impacto especial por la actitud del conductor, quien acompañó a la participante en los momentos de mayor incertidumbre. El gesto de Barassi al ayudarla en la última consigna fue interpretado como una señal de empatía y apoyo, reforzando el clima de cercanía que caracteriza al ciclo.

Con este desenlace, el programa reafirmó su lugar como uno de los principales espacios de entretenimiento en la televisión argentina, ofreciendo jornadas que combinan incertidumbre, conocimiento y momentos de celebración compartida.

PUBLICIDAD