Crimen y Justicia

“Se ve entrar a dos personas más”: la sospecha del abuelo de Agostina Vega tras las últimas detenciones

Miguel Heredia dialogó con Infobae en Vivo luego de su internación y del arresto de la dueña del Ford Ka, en el que habrían llevado los restos de la menor. Reveló que su hija aún “no asume” el crimen de la nena

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Miguel Heredia, abuelo de Agostina, habló con Infobae en Vivo

Miguel Heredia, el abuelo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue asesinada en Córdoba, habló luego de ser dado de alta tras sufrir un percance de salud y tras conocerse la detención de la dueña del Ford Ka que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo.

En diálogo con Infobae en Vivo, Miguel dijo que esperan que haya otro detenido por el femicidio de su hija. “Cada día se nos hace más difícil, porque cada vez sentimos más la ausencia de Agostina. Y con respecto a la causa, sospechábamos que iba a haber más detenidos y creo que va a haber algún otro detenido más todavía”, dijo Miguel.

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En ese sentido, explicó por qué cree que podría haber más arrestos. “Calculo que hay algún otro encubridor, porque supuestamente en una filmación se ve entrar a dos personas más a esa casa el sábado 23 de mayo a la noche. Después de que entra mi nieta se ven entrar dos personas más a esa casa. Así que sospechamos que puede haber alguna otra detención”, remarcó. Respecto a su sospecha, no precisó si se trataría de un hombre o una mujer.

Asimismo, Heredia se refirió a Soledad Andreani, la mujer que le había prestado su Ford Ka negro a Claudio Barrelier, el único acusado por el femicidio de Agostina, y que fue detenida este lunes.

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Agostina Vega, la adolescente de 14 años que encontraron tras una semana de búsqueda en Córdoba
Agostina Vega tenía 14 años

“Cuando aparece el auto, cuando se sabe lo del auto negro, del Ford Ka, ahí aparece el nombre de esta mujer, que nosotros no teníamos ni idea quién es. Tampoco la conocemos. Sabemos de ella por los medios, por la investigación, nada más”, indicó.

De igual forma, Miguel dijo que espera que Barrelier declare cuanto antes para conocer la verdad y saber qué pasó. “Que declare, que sea responsable y si hay más responsables, que lo diga también para que se haga justicia y llegar a la verdad. Queremos conocer la verdad. Queremos saber el porqué y por qué. Él tiene su derecho de no declarar también. Así que vamos a ver qué pasa. Estamos también a la espera de esas noticias”, añadió.

Heredia dijo también que nunca mantuvo ningún tipo de relación con Claudio Barrelier. “No lo conocía. Yo lo vi una o dos veces en la puerta de la casa de mi hija, que es la misma vereda de mi negocio. Con él habré cruzado una o dos palabras que fueron un hola o un chau. La verdad que no lo conocía. No tuve nunca intimidad, nunca hablé con él, nada. No tenía ni idea de él”, reveló.

Sobre el otro detenido, Osvaldo Fassetta, un hombre de 47 años que residía en una habitación ubicada en el fondo de la vivienda de barrio Cofico donde, según la acusación, ocurrió el crimen, Miguel dijo que lo conoció cuando aún estaban buscando a Agostina.

fascetta agostina y barrelier - Portada
Osvaldo Fassetta y Claudio Barrelier son dos de los tres detenidos por el femicidio de agostina Vega

“La conversación que tuve en algún momento con él fue preguntarle quién era, de dónde era y qué hacía ahí, porque, o sea, a mí no me cerraba que el tipo este estuviera pegado a mi hija y no nos dejara hablar en intimidad con mi hija. Entonces, en un momento mi señora le dijo a mi hija que se fuera, que le dijera que se fuera”, recordó.

Heredia también habló sobre la manipulación y engaño ejercidos por Barrelier, quien habría mentido incluso al padre de Agostina cuando aún la estaba buscando.

“Ahí te podés dar cuenta del poder de manipulación que tiene esta cosa que está ahí presa, porque lo manipuló al padre de Agostina en la cara. Y el padre de Agostina comete el error de creer todo lo que el tipo este le dice. El tipo le habló mal de su hija. El tipo le habló mal de su hija y él le creyó”, lamentó el abuelo de la adolescente.

Los abuelos de Agostina junto al abogado Carlos Nayi
Los abuelos de Agostina junto al abogado Carlos Nayi

El abuelo describió la relación cercana que mantenía con su nieta y cómo la veía casi a diario. Se refirió también al estado mental frágil de Melisa, su hija y la madre de Agostina, que aunque asistió al velorio, no logró asumir completamente la realidad y contó que la mujer aún espera el regreso de Agostina.

El estado de salud de mi hija, el estado de salud mental de mi hija es bastante frágil. Ella no está en la realidad, no está bien, porque ella cree que Agostina ya va a volver. No asume totalmente lo que ha pasado. El otro día, por ejemplo, me dice que no puede llorar. Obviamente que ella sabe, estuvo en el velorio, estuvo en el entierro. No sabe detalles, porque obviamente nadie le va a decir, no le queremos decir los detalles”, contó.

“Tiene esa cosa que no asume la realidad, todavía no ha caído en lo que realmente está pasando”, aseguró.

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